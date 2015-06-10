Traçando linhas de tendência baseadas em fractais usando MQL4 e MQL5

Índice





Introdução

Recentemente, eu estive pensando sobre o uso de linhas de tendência. Houve uma questão sobre a escolha do método para determinar os pontos para a plotagem das linhas, e também sobre a precisão da plotagem. Eu decidi usar os fractais como base.



Eu costumo analisar os mercados em meu trabalho principal, onde eu posso passar algum tempo nas negociações. Além disso, você não pode simplesmente desenhar as linhas em um período de tempo grande - a linha deve ser traçada pelos pontos extremos com uma precisão de até 15 minutos. A razão para isto é que o tempo do fractal em um período de tempo maior nem sempre coincide com o tempo do mesmo ponto extremo no M15. Em suma, isto é onde a automação vem para ajudar. Aconteceu que eu comecei a escrever o código usando MQL5 e, em seguida, eu mudei para MQL4, porque eu precisava este programa para o MetaTrader 4.

Neste artigo eu apresentei a minha solução do problema usando MQL4 e MQL5. O artigo fornece uma visão comparativa, mas seria inadequado comparar aqui a eficiência da MQL4 e MQL5. Além disso, eu entendo que provavelmente há outras soluções, mais eficaz do que a minha. O artigo pode ser útil para iniciantes que escrevem scripts usando tanto o MQL4 quanto o MQL5, especialmente para aqueles que planejam usar fractais e linhas de tendência.





1. Parâmetros de entrada, função DeInit() e a declaração inicial de variáveis

Eu usei as seguintes variáveis ​​como parâmetros de entrada:

input color Resistance_Color=Red; input ENUM_LINE_STYLE Resistance_Style; input int Resistance_Width= 1 ; input color Support_Color=Red; input ENUM_LINE_STYLE Support_Style; input int Support_Width= 1 ;

Esses parâmetros são os mesmos para MQL4 e MQL5.

Em MQL5 precisamos criar o indicador com antecedência:

int Fractal; int OnInit () { Fractal= iFractals ( Symbol (), PERIOD_D1 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Já que o programa irá desenhar objetos gráficos, faz sentido removê-los ao retirar o Expert Advisor do gráfico:

void OnDeinit ( const int reason) { ObjectDelete ( 0 , "TL_Resistance" ); ObjectDelete ( 0 , "TL_Support" ); }

A plotagem de duas linhas (suporte e resistência) requerem quatro pontos. Para determinar o ponto da linha de passagem, precisamos saber o tempo e o preço.

As coordenadas são determinadas por esta ordem: em primeiro lugar, encontramos a barra extrema, conhecendo a barra extrema nós podemos determinar o preço e o tempo do ponto extremo.

Declarando as variáveis ​​na função OnTick():

MQL4

int n,UpperFractal_1,UpperFractal_2,LowerFractal_1,LowerFractal_2;

MQL5

int n,UpperFractal_1,UpperFractal_2,LowerFractal_1,LowerFractal_2; double FractalDown[],FractalUp[]; double UpFractal_1,UpFractal_2,LowFractal_1,LowFractal_2;

Primeiramente, eu declarei apenas aquelas variáveis ​​que armazenam os índices das barras com os fractais formados.



Em MQL4:

n - a variável é necessária para encontrar o fractal mais próximo conhecido usando o operador de loop for; UpperFractal_1, UpperFractal_2, LowerFractal_1, LowerFractal_2 - essas variáveis ​​irão armazenar o índice de uma barra no primeiro e no segundo ponto extremo mais próximo com a máxima/mínima do preço (em termos de determinação dos fractais);



Em MQL5 nós introduzimos as variáveis ​​adicionais:

FractalDown[], FractalUp[]; - Declarando arrays de valores do tipo double para armazenar os valores do buffer do indicador iFractals; Em seguida, as variáveis ​​tipo double: UpFractal_1, UpFractal_2, LowFractal_1, LowFractal_2. Eles irão armazenar os valores do preço dos pontos extremos.



2. Busca pelos fractais mais próximos

Para encontrar o índice de um barra com um fractal formado usamos o operador de loop for.

Vamos determinar os índices das duas primeiras barras que correspondem ao primeiro e ao segundo fractal superior:

MQL4

for (n= 0 ; n<( Bars - 1 );n++) { if ( iFractals ( NULL , 1440 ,MODE_UPPER,n)!= NULL ) break ; UpperFractal_1=n+ 1 ; } for (n=UpperFractal_1+ 1 ; n<( Bars - 1 );n++) { if ( iFractals ( NULL , 1440 ,MODE_UPPER,n)!= NULL ) break ; UpperFractal_2=n+ 1 ; }

MQL5 CopyBuffer (Fractal, 0 , TimeCurrent (), Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ),FractalUp); CopyBuffer (Fractal, 1 , TimeCurrent (), Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ),FractalDown); ArraySetAsSeries (FractalUp, true ); ArraySetAsSeries (FractalDown, true ); for (n= 0 ; n< Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ); n++) { if (FractalUp[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } UpFractal_1=FractalUp[n]; UpperFractal_1=n; for (n=UpperFractal_1+ 1 ; n< Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ); n++) { if (FractalUp[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } UpFractal_2=FractalUp[n]; UpperFractal_2=n;

Aqui eu claramente demonstrei uma das principais diferenças entre a MQL5 e MQL4 - usando as funções para acessar as séries de tempo.

Em MQL4, eu comecei imediatamente a encontrar o índice da barra com um fractal formado, mas em MQL5 eu especifiquei os arrays FractalUp[] e FractalDown[] para armazenar os valores do preço dos fractais superiores e inferiores, acessando o indicador iFractals com a função CopyBuffer(). Em seguida, eu defini a indexação desses arrays como nas séries de tempo usando a função ArraySetAsSeries().

Em MQL4 eu obtive apenas os índices das barras com os fractais conhecidos, mas em MQL5 eu usei a função CopyBuffer() para obter os índices das barras e os valores do preço dos fractais.



Da mesma forma, encontramos os primeiros dois fractais inferiores:

MQL4

for (n= 0 ; n<( Bars - 1 );n++) { if ( iFractals ( NULL , 1440 ,MODE_LOWER,n)!= NULL ) break ; LowerFractal_1=n+ 1 ; } for (n=LowerFractal_1+ 1 ; n<( Bars - 1 );n++) { if ( iFractals ( NULL , 1440 ,MODE_LOWER,n)!= NULL ) break ; LowerFractal_2=n+ 1 ; }

MQL5 for (n= 0 ; n< Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ); n++) { if (FractalDown[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } LowFractal_1=FractalDown[n]; LowerFractal_1=n; for (n=LowerFractal_1+ 1 ; n< Bars ( Symbol (), PERIOD_D1 ); n++) { if (FractalDown[n]!= EMPTY_VALUE ) break ; } LowFractal_2=FractalDown[n]; LowerFractal_2=n;

Como você pode ver, o código é muito semelhante em MQL4 e MQL5. Há uma ligeira diferença na sintaxe.





3. Determinando os valores de preço e de tempo dos fractais

Para traçar a linha que precisamos para determinar o tempo e o preço de um fractal. Claro que, em MQL4 poderíamos simplesmente usar as séries de tempo predefinidas High[] e Alta Low[], e a função iTime(), no entanto, também precisamos obter as coordenadas de tempo com maior precisão para garantir a plotagem correta da linha de tendência.

Figo. 1-2 mostram a diferença entre os valores de tempo dos pontos de extremos nos períodos de tempo H4 e M15.

Fig.1. O valor de tempo do ponto extremo em H4



Fig.2. O valor de tempo do ponto extremo em M15



Eu cheguei a uma conclusão de que a precisão do ponto extremo de 15 minutos é suficiente para os meus propósitos.

Em geral, o princípio de clarificação do ponto extremo é quase o mesmo tanto para MQL4 quanto para MQL5, mas existem algumas diferenças em detalhes:

MQL4 MQL5 Determinar o valor de tempo do ponto extremo em um período de tempo maior; Usando o valor de tempo encontrado, determinar o índice da barra extrema sobre um período de tempo menor com a função iBarShift(); Já que 24 horas pode ser representado como um array de 96 barras de 15 minutos, buscamos um ponto extremo (o maior/menor valor) entre estes 96 elementos usando as funções iHigh(),iLow(),iTime(), ArrayMaximum() e ArrayMinimum(). Determinar o valor de tempo do ponto extremo em um período de tempo maior; Usando o valor de tempo encontrado, determinar o tempo de geração da barra do próximo dia. Nós precisamos desse valor para usar nas funções CopyHigh(), CopyLow() e CopyTime(); Declarar e preencher os arrays para armazenar os valores de preço e horário para o período de 15 minutos; Usando as funções ArrayMaximum() e ArrayMinimum(), encontrar os valores mínimos e máximos de preço, e os valores de tempo dos pontos extremos esclarecidos.

O código para cada passo é mostrado abaixo:

MQL4 datetime UpFractalTime_1=iTime( NULL , 1440 ,UpperFractal_1); datetime UpFractalTime_2=iTime( NULL , 1440 ,UpperFractal_2); datetime LowFractalTime_1=iTime( NULL , 1440 ,LowerFractal_1); datetime LowFractalTime_2=iTime( NULL , 1440 ,LowerFractal_2); int UpperFractal_1_m15=iBarShift( NULL , 15 , UpFractalTime_1, true ); int UpperFractal_2_m15=iBarShift( NULL , 15 , UpFractalTime_2, true ); int LowerFractal_1_m15=iBarShift( NULL , 15 , LowFractalTime_1, true ); int LowerFractal_2_m15=iBarShift( NULL , 15 , LowFractalTime_2, true ); int i; int Lower_1_m15[ 96 ]; double LowerPrice_1_m15[ 96 ]; for (i= 0 ;i<= 95 ;i++) { Lower_1_m15[i]=LowerFractal_1_m15-i; LowerPrice_1_m15[i]=iLow( NULL , 15 ,LowerFractal_1_m15-i); } int LowestPrice_1_m15= ArrayMinimum (LowerPrice_1_m15, WHOLE_ARRAY , 0 ); int LowestBar_1_m15=Lower_1_m15[LowestPrice_1_m15]; datetime LowestBarTime_1_m15=iTime( NULL , 15 ,Lower_1_m15[LowestPrice_1_m15]); int Lower_2_m15[ 96 ]; double LowerPrice_2_m15[ 96 ]; for (i= 0 ;i<= 95 ;i++) { Lower_2_m15[i]=LowerFractal_2_m15-i; LowerPrice_2_m15[i]=iLow( NULL , 15 ,LowerFractal_2_m15-i); } int LowestPrice_2_m15= ArrayMinimum (LowerPrice_2_m15, WHOLE_ARRAY , 0 ); int LowestBar_2_m15=Lower_2_m15[LowestPrice_2_m15]; datetime LowestBarTime_2_m15=iTime( NULL , 15 ,Lower_2_m15[LowestPrice_2_m15]); int Upper_1_m15[ 96 ]; double UpperPrice_1_m15[ 96 ]; for (i= 0 ;i<= 95 ;i++) { Upper_1_m15[i]=UpperFractal_1_m15-i; UpperPrice_1_m15[i]=iHigh( NULL , 15 ,UpperFractal_1_m15-i); } int HighestPrice_1_m15= ArrayMaximum (UpperPrice_1_m15, WHOLE_ARRAY , 0 ); int HighestBar_1_m15=Upper_1_m15[HighestPrice_1_m15]; datetime HighestBarTime_1_m15=iTime( NULL , 15 ,Upper_1_m15[HighestPrice_1_m15]); int Upper_2_m15[ 96 ]; double UpperPrice_2_m15[ 96 ]; for (i= 0 ;i<= 95 ;i++) { Upper_2_m15[i]=UpperFractal_2_m15-i; UpperPrice_2_m15[i]=iHigh( NULL , 15 ,UpperFractal_2_m15-i); }

MQL5 datetime UpFractalTime_1[],LowFractalTime_1[],UpFractalTime_2[],LowFractalTime_2[]; CopyTime ( Symbol (), PERIOD_D1 ,UpperFractal_1, 1 ,UpFractalTime_1); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_D1 ,LowerFractal_1, 1 ,LowFractalTime_1); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_D1 ,UpperFractal_2, 1 ,UpFractalTime_2); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_D1 ,LowerFractal_2, 1 ,LowFractalTime_2); datetime UpFractalTime_1_15=UpFractalTime_1[ 0 ]+ 86400 ; datetime UpFractalTime_2_15=UpFractalTime_2[ 0 ]+ 86400 ; datetime LowFractalTime_1_15=LowFractalTime_1[ 0 ]+ 86400 ; datetime LowFractalTime_2_15=LowFractalTime_2[ 0 ]+ 86400 ; double High_1_15[],Low_1_15[],High_2_15[],Low_2_15[]; CopyHigh ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_1[ 0 ],UpFractalTime_1_15,High_1_15); CopyHigh ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_2[ 0 ],UpFractalTime_2_15,High_2_15); CopyLow ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_1[ 0 ],LowFractalTime_1_15,Low_1_15); CopyLow ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_2[ 0 ],LowFractalTime_2_15,Low_2_15); datetime High_1_15_time[],High_2_15_time[],Low_1_15_time[],Low_2_15_time[]; CopyTime ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_1[ 0 ],UpFractalTime_1_15,High_1_15_time); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_2[ 0 ],UpFractalTime_2_15,High_2_15_time); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_1[ 0 ],LowFractalTime_1_15,Low_1_15_time); CopyTime ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_2[ 0 ],LowFractalTime_2_15,Low_2_15_time); int Max_M15_1= ArrayMaximum (High_1_15, 0 , 96 ); int Max_M15_2= ArrayMaximum (High_2_15, 0 , 96 ); int Min_M15_1= ArrayMinimum (Low_1_15, 0 , 96 ); int Min_M15_2= ArrayMinimum (Low_2_15, 0 , 96 );

Eventualmente, nós determinamos as seguintes coordenadas da linha de tendência:

1. Para a linha de suporte:

MQL4 MQL5 Coordenada do primeiro horário - LowestBarTime_2_m15; Coordenada do primeiro preço - LowerPrice_2_m15[LowestPrice_2_m15]; Coordenada do segundo horário - LowestBarTime_1_m15; Coordenada do segundo preço - LowerPrice_1_m15[LowestPrice_1_m15]. Coordenada do primeiro horário - Low_2_15_time [Min_M15_2]; Coordenada do primeiro preço - Low_2_15[Min_M15_2]; Coordenada do segundo horário - Low_1_15_time[Min_M15_1]; Coordenada do segundo preço - Low_1_15[Min_M15_1].

2. Para a linha de resistência:

MQL4 MQL5 Coordenada do primeiro horário - HighestBarTime_2_m15; Coordenada do primeiro preço - UpperPrice_2_m15[HighestPrice_2_m15]; Coordenada do segundo horário - HighestBarTime_1_m15; Coordenada do segundo preço - UpperPrice_1_m15[HighestPrice_1_m15]. Coordenada do primeiro horário - High_2_15_time[Max_M15_2]; Coordenada do primeiro preço - High_2_15[Max_M15_2]; Coordenada do segundo horário - High_1_15_time[Max_M15_1]; Coordenada do segundo preço - High_1_15[Max_M15_1].





4. Criando objetos e editando suas propriedades. Redesenhando as linhas

Agora, que nós sabemos das coordenadas da linha, nós só precisamos criar os objetos gráficos:

MQL4

ObjectCreate ( 0 , "TL_Support" , OBJ_TREND , 0 ,LowestBarTime_2_m15,LowerPrice_2_m15[LowestPrice_2_m15], LowestBarTime_1_m15,LowerPrice_1_m15[LowestPrice_1_m15]); ObjectSet ( "TL_Support" , OBJPROP_COLOR ,Support_Color); ObjectSet ( "TL_Support" , OBJPROP_STYLE ,Support_Style); ObjectSet ( "TL_Support" , OBJPROP_WIDTH ,Support_Width); ObjectCreate ( 0 , "TL_Resistance" , OBJ_TREND , 0 ,HighestBarTime_2_m15,UpperPrice_2_m15[HighestPrice_2_m15], HighestBarTime_1_m15,UpperPrice_1_m15[HighestPrice_1_m15]); ObjectSet ( "TL_Resistance" , OBJPROP_COLOR ,Resistance_Color); ObjectSet ( "TL_Resistance" , OBJPROP_STYLE ,Resistance_Style); ObjectSet ( "TL_Resistance" , OBJPROP_WIDTH ,Resistance_Width);

MQL5

ObjectCreate ( 0 , "TL_Support" , OBJ_TREND , 0 ,Low_2_15_time[Min_M15_2],Low_2_15[Min_M15_2],Low_1_15_time[Min_M15_1],Low_1_15[Min_M15_1]); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_RAY_RIGHT , true ); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_COLOR ,Support_Color); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_STYLE ,Support_Style); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_WIDTH ,Support_Width); ObjectCreate ( 0 , "TL_Resistance" , OBJ_TREND , 0 ,High_2_15_time[Max_M15_2],High_2_15[Max_M15_2],High_1_15_time[Max_M15_1],High_1_15[Max_M15_1]); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_RAY_RIGHT , true ); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_COLOR ,Resistance_Color); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_STYLE ,Resistance_Style); ObjectSetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_WIDTH ,Resistance_Width);

Então, eu criei as linhas necessárias e especifiquei seus parâmetros com base nos parâmetros de entrada.

Agora nós precisamos implementar o redesenho das linhas de tendência.



Quando a situação do mercado muda, por exemplo, quando um novo ponto de extremo aparece, podemos simplesmente remover a linha existente:

MQL4

datetime TL_TimeLow2= ObjectGet ( "TL_Support" ,OBJPROP_TIME2); datetime TL_TimeLow1= ObjectGet ( "TL_Support" ,OBJPROP_TIME1); if (TL_TimeLow2!=LowestBarTime_1_m15 && TL_TimeLow1!=LowestBarTime_2_m15) { ObjectDelete ( 0 , "TL_Support" ); } datetime TL_TimeUp2= ObjectGet ( "TL_Resistance" ,OBJPROP_TIME2); datetime TL_TimeUp1= ObjectGet ( "TL_Resistance" ,OBJPROP_TIME1); if (TL_TimeUp2!=HighestBarTime_1_m15 && TL_TimeUp1!=HighestBarTime_2_m15) { ObjectDelete ( 0 , "TL_Resistance" ); }

MQL5

datetime TL_TimeLow2=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_TIME , 0 ); datetime TL_TimeLow1=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , "TL_Support" , OBJPROP_TIME , 1 ); if (TL_TimeLow2!=Low_2_15_time[Min_M15_2] && TL_TimeLow1!=Low_1_15_time[Min_M15_1]) { ObjectDelete ( 0 , "TL_Support" ); } datetime TL_TimeUp2=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_TIME , 0 ); datetime TL_TimeUp1=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 , "TL_Resistance" , OBJPROP_TIME , 1 ); if (TL_TimeUp2!=High_2_15_time[Max_M15_2] && TL_TimeUp1!=High_1_15_time[Max_M15_1]) { ObjectDelete ( 0 , "TL_Resistance" ); }





5. Verificando o carregamento do histórico de barras

Durante o teste, percebi que as linhas nem sempre desenham corretamente.

No início, eu pensei que havia um erro no código ou a minha solução não funcionava em tudo, mas então eu percebi que o problema foi causado pela carga insuficiente do histórico das barras em um período de tempo menor, o M15 no meu caso. Para avisar o usuário sobre estas questões, eu decidi fazer o programa, e adicionalmente, verificar se existe um barra no M15.

Para este efeito, em MQL4 eu usei a capacidade da função iBarShift() que eu originalmente usei ​​na seção "Determinando os valores de preço e de tempo dos fractais".

Se uma barra não for encontrada, a função iBarShift() retorna -1. Portanto, nós pode produzir o seguinte aviso:

MQL4

if (UpperFractal_1_m15==- 1 || UpperFractal_2_m15==- 1 || LowerFractal_1_m15==- 1 || LowerFractal_2_m15==- 1 ) { Alert ( "O histórico carregado é insuficiente para o funcionamento correto!" ); }

Em MQL5 eu usei a função Bars() que retorna um valor vazio se os dados das séries temporais não fora gerados no terminal:

int High_M15_1= Bars ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_1[ 0 ],UpFractalTime_1_15); int High_M15_2= Bars ( Symbol (), PERIOD_M15 ,UpFractalTime_2[ 0 ],UpFractalTime_2_15); int Low_M15_1= Bars ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_1[ 0 ],LowFractalTime_1_15); int Low_M15_2= Bars ( Symbol (), PERIOD_M15 ,LowFractalTime_2[ 0 ],LowFractalTime_2_15); if (High_M15_1== 0 || High_M15_2== 0 || Low_M15_1== 0 || Low_M15_2== 0 ) { Alert ( "O histórico carregado é insuficiente para o funcionamento correto!" ); }





6. Sinais de rompimento de linhas de tendência, notificações push

Para completar o quadro, eu decidi implementar um sinal de rompimento da linha de tendência. A linha de tendência é traçada através dos pontos de extremo do período de tempo diário, mas para identificar o rompimento anterior, a barra deve ser fechada com um valor menor ou maior do que a linha de tendência em H4.

Em geral, pode-se dividir o processo em três passos:

Determinar o preço de fechamento da barra e o preço da linha de tendência; Determinar as condições em que os preços rompem a linha de tendência; Enviar a notificação push sobre o rompimento.

MQL4

double Price_Close_H4= iClose ( NULL , 240 , 1 ); datetime Time_Close_H4= iTime ( NULL , 240 , 1 ); int Bar_Close_H4= iBarShift ( NULL , 240 ,Time_Close_H4); double Price_Resistance_H4= ObjectGetValueByShift ( "TL_Resistance" ,Bar_Close_H4); double Price_Support_H4= ObjectGetValueByShift ( "TL_Support" ,Bar_Close_H4); bool breakdown=(Price_Close_H4<Price_Support_H4); bool breakup=(Price_Close_H4>Price_Resistance_H4); if (breakdown== true ) { int SleepMinutes= 240 ; static int LastTime= 0 ; if ( TimeCurrent ()>LastTime+SleepMinutes* 60 ) { LastTime= TimeCurrent (); SendNotification ( Symbol ()+ "O preço rompeu a linha de suporte" ); } } if (breakup== true ) { SleepMinutes= 240 ; LastTime= 0 ; if ( TimeCurrent ()>LastTime+SleepMinutes* 60 ) { LastTime= TimeCurrent (); SendNotification ( Symbol ()+ "O preço rompeu a linha de resistência" ); } }

MQL5

double Close[]; CopyClose ( Symbol (), PERIOD_H4 , TimeCurrent (), 10 ,Close); ArraySetAsSeries (Close, true ); datetime Close_time[]; CopyTime ( Symbol (), PERIOD_H4 , TimeCurrent (), 10 ,Close_time); ArraySetAsSeries (Close_time, true ); double Price_Support_H4= ObjectGetValueByTime ( 0 , "TL_Support" ,Close_time[ 1 ]); double Price_Resistance_H4= ObjectGetValueByTime ( 0 , "TL_Resistance" ,Close_time[ 1 ]); bool breakdown=(Close[ 1 ]<Price_Support_H4); bool breakup=(Close[ 1 ]>Price_Resistance_H4); if (breakdown== true ) { int SleepMinutes= 240 ; static int LastTime= 0 ; if ( TimeCurrent ()>LastTime+SleepMinutes* 60 ) { LastTime=( int ) TimeCurrent (); SendNotification ( Symbol ()+ "O preço rompeu a linha de suporte" ); } } if (breakup== true ) { int SleepMinutes= 240 ; static int LastTime= 0 ; if ( TimeCurrent ()>LastTime+SleepMinutes* 60 ) { LastTime=( int ) TimeCurrent (); SendNotification ( Symbol ()+ "O preço rompeu a linha de resistência" ); } }

Para identificar um rompimento, eu usei a função ObjectGetValueByShift() em MQL4 e a função ObjectGetValueByTime() em MQL5.

Talvez, eu poderia apenas definir 1 em vez do Bar_Close_H4 como parâmetro para ObjectGetValueByShift(), mas eu decidi determinar o índice no primeiro H4. Eu utilizei a solução para limitar o número de mensagens enviadas publicadas neste tópico do fórum, e eu gostaria de agradecer muito ao autor.





7. Uso prático das linhas de tendência na negociação

A maneira mais simples: identificar um rompimento, esperar por um recuo e entrar no mercado depois.

Idealmente, você deve ter algo parecido com isto:





Fig.3. Rompimento da linha de tendência



Você pode usar sua imaginação e tentar identificar as formações, ou seja, os padrões da análise técnica, por exemplo, um triângulo:





Fig.4. Padrão de triângulo



As linhas não foram esclarecidas por um período de tempo menor nas imagens acima.







Conclusão

Isto conclui o artigo, eu espero que você ache ele útil. O artigo foi destinado para iniciantes em programação, para amadores como eu.

Eu aprendi muito ao escrever este artigo: em primeiro lugar, eu comecei a fazer comentários de código mais significativos; segundo, no começo eu tinha uma solução mais trabalhosa e complexa para o esclarecimento do pontos de extremo, mas depois eu vim com uma solução mais simples, demonstrada aqui.

Obrigado pela leitura, qualquer feedback é apreciado.



