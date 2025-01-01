- Operador Composto
- Operador de Expressão
- Operador return
- Operador Condicional if-else
- Operador Ternário ?
- Operador switch
- Operador de loop while
- Operador de loop for
- Operador de loop do while
- Operador break
- Operador continue
- Operador de multiplicação de matrizes
- Operador de Criação de Objeto new
- Operação de Exclusão de Objeto delete
Operador de Loop For
O operador for consiste de três expressões e um operador executável:
|
for(expressão1; expressão2; expressão3)
Expressão1 descreve a inicialização do loop. Expression2 verifica as condições de finalização do loop. Se for verdadeira, o corpo do loop do for é executado. Realiza uma operação até que a expressão verificada se torne falsa. Se a expressão é verdadeira, o operador1 é executado e o controle é dado ao operador que segue o operador2. Expression3 é calculado após cada iteração.
O operador for é equivalente à seguinte sucessão de operadores:
|
expressão1;
Quaisquer das três ou todas as três expressões podem estar ausentes no operador for, mas o ponto e vírgula (;) que as separada não pode ser omitido. Se expressão2 é omitida, ela é considerada como verdadeira. O operador for(;;) é um loop contínuo, equivalente ao operador while(1). As expressões 1 e 3 podem consistir de várias expressões combinadas por um operador vírgula ','.
Observação
Se é esperado que um grande número de iterações seja tratado por um loop, é recomendável que se verifique a ocorrência de uma finalização de programa forçada usando a função IsStopped().
Exemplos:
|
for(x=1;x<=7000; x++)
Também Veja
Inicialização de Variáveis, Visibilidade Escopo e Tempo de Vida de Variáveis, Criando e Excluindo Objetos