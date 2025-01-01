Operador de Loop For

O operador for consiste de três expressões e um operador executável:

for(expressão1; expressão2; expressão3)

operador;

Expressão1 descreve a inicialização do loop. Expression2 verifica as condições de finalização do loop. Se for verdadeira, o corpo do loop do for é executado. Realiza uma operação até que a expressão verificada se torne falsa. Se a expressão é verdadeira, o operador1 é executado e o controle é dado ao operador que segue o operador2. Expression3 é calculado após cada iteração.

O operador for é equivalente à seguinte sucessão de operadores:

expressão1;

while(expressão2)

{

operador;

expressão3;

};

Quaisquer das três ou todas as três expressões podem estar ausentes no operador for, mas o ponto e vírgula (;) que as separada não pode ser omitido. Se expressão2 é omitida, ela é considerada como verdadeira. O operador for(;;) é um loop contínuo, equivalente ao operador while(1). As expressões 1 e 3 podem consistir de várias expressões combinadas por um operador vírgula ','.

Observação

Se é esperado que um grande número de iterações seja tratado por um loop, é recomendável que se verifique a ocorrência de uma finalização de programa forçada usando a função IsStopped().

Exemplos:

for(x=1;x<=7000; x++)

{

if(IsStopped())

break;

Print(MathPower(x,2));

}

//--- Outro exemplo

for(;!IsStopped();)

{

Print(MathPower(x,2));

x++;

if(x>10) break;

}

//--- Terceiro exemplo

for(i=0,j=n-l;i<n && !IsStopped();i++,j--) a[i]=a[j];

