Operador Condicional If-Else

O operador IF - ELSE é usado quando uma escolha deve ser feita. Formalmente, a sintaxe é a seguinte:

if (expressão)

operador1

else

operador2

Se a expressão é verdadeira, o operador1 é executado e o controle é dado ao operador que segue o operador2. Se a expressão é falsa, o operador2 é executado.

A parte else do operador if pode ser omitida. Assim, uma divergência pode aparecer em operadores aninhados (encaixados) if com omissão da parte else. Neste caso, o else se refere ao operador anterior if mais próximo no mesmo bloco que não tem a parte else.

Exemplos:

//--- A parte else refere-se ao segundo operador if:

if(x>1)

if(y==2) z=5;

else z=6;

//--- A parte else refere-se ao primeiro operador if:

if(x>l)

{

if(y==2) z=5;

}

else z=6;

//--- Operadores aninhados

if(x=='a')

{

y=1;

}

else if(x=='b')

{

y=2;

z=3;

}

else if(x=='c')

{

y=4;

}

else Print("ERROR");

