- Operador Composto
- Operador de Expressão
- Operador return
- Operador Condicional if-else
- Operador Ternário ?
- Operador switch
- Operador de loop while
- Operador de loop for
- Operador de loop do while
- Operador break
- Operador continue
- Operador de multiplicação de matrizes
- Operador de Criação de Objeto new
- Operação de Exclusão de Objeto delete
Operador Condicional If-Else
O operador IF - ELSE é usado quando uma escolha deve ser feita. Formalmente, a sintaxe é a seguinte:
|
if (expressão)
Se a expressão é verdadeira, o operador1 é executado e o controle é dado ao operador que segue o operador2. Se a expressão é falsa, o operador2 é executado.
A parte else do operador if pode ser omitida. Assim, uma divergência pode aparecer em operadores aninhados (encaixados) if com omissão da parte else. Neste caso, o else se refere ao operador anterior if mais próximo no mesmo bloco que não tem a parte else.
Exemplos:
|
//--- A parte else refere-se ao segundo operador if:
Também Veja
Inicialização de Variáveis, Visibilidade Escopo e Tempo de Vida de Variáveis, Criando e Excluindo Objetos