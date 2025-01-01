DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Elementos Básicos da LinguagemOperadoresOperador Condicional if-else 

Operador Condicional If-Else

O operador IF - ELSE é usado quando uma escolha deve ser feita. Formalmente, a sintaxe é a seguinte:

if (expressão)
    operador1
else
    operador2

Se a expressão é verdadeira, o operador1 é executado e o controle é dado ao operador que segue o operador2. Se a expressão é falsa, o operador2 é executado.

A parte else do operador if pode ser omitida. Assim, uma divergência pode aparecer em operadores aninhados (encaixados) if com omissão da parte else. Neste caso, o else se refere ao operador anterior if mais próximo no mesmo bloco que não tem a parte else.

Exemplos:

//--- A parte else refere-se ao segundo operador if:
if(x>1)
   if(y==2) z=5;
else     z=6;
//--- A parte else refere-se ao primeiro operador if:
if(x>l)
  {
   if(y==2) z=5;
  }
else        z=6;
//--- Operadores aninhados
if(x=='a')
  {
   y=1;
  }
else if(x=='b')
  {
   y=2;
   z=3;
  }
else if(x=='c')
  {   
   y=4;
  }
else Print("ERROR");

