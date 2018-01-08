Indicador NRTR e módulos de negociação baseados nele para o Assistente MQL5

Introdução

Estudaremos um indicador que constrói um canal de preço dinâmico. Um EA é criado com base neste canal. Sabe-se que sistemas desse tipo funcionam bem durante tendências, mas dão muitos sinais falsos em movimentos laterais. Portanto, para melhorar os resultados, são necessários indicadores de tendência adicionais. A escolha deste indicador não é uma tarefa fácil, pois, muitas vezes, depende de condições específicas do mercado. Portanto, uma boa solução é encontrar uma maneira de conectar rapidamente qualquer indicador ao sistema de negociação utilizado.

Para fazer isso, usamos a seguinte abordagem. Criamos, para nosso indicador, um módulo de sinais de negociação especial para o Assistente MQL5. No futuro, para todos os indicadores escolhidos por nós, poder-se-a criar rapidamente um módulo semelhante que forneça apenas os sinais "Sim"/"Não" sobre a presença ou ausência de uma tendência. Como, na construção do sistema de negociação, é permitido usar vários módulos, podemos facilmente realizar quaisquer combinações de indicadores.

Indicador NRTR

Indicador NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) é um indicador pensado por Konstantin Kopyrkin. Um dado curioso: o nome Nick Rypock é derivado do sobrenome Kopyrkin escrito para trás.

Voltemos ao indicador. Ele é um canal de preço dinâmico. O autor ilustra sua ideia base com a seguinte figura:







O sistema de negociação baseado no indicador NRTR é uma estratégia de rompimento. Um sinal de compra é gerado quando o preço excede o máximo anterior por um determinado período; um sinal de venda é gerado quando o preço cai abaixo do mínimo. Durante a mudança de tendência, esses sistemas podem usar preços da tendência anterior, quer dizer, máximos e mínimos anteriores. Para evitar isso, em nosso sistema, o período de cálculo é definido dinamicamente.



O próprio autor define o NRTR como um indicador de tendência de rompimento do canal de preço dinâmico.

O princípio de operação do indicador é o seguinte: na tendência de alta, a linha do indicador (canal) está posicionada num certo nível abaixo do máximo, no intervalo de tempo especificado. A linha de queda está posicionada acima dos preços, a uma distância constante do mínimo, num determinado intervalo de tempo.

Além disso, o período do canal de preço utilizado para o cálculo do indicador é aumentado de forma dinâmica, desde o início da tendência. Com esta abordagem, o preço do período de cálculo anterior não afeta o indicador.



A figura mostra como o indicador primeiro segue a tendência a uma certa distância. Logo, ele se posiciona a uma distância fixa dos máximos locais H1 e H2. O máximo local H3 é inferior ao anterior e não é usado no cálculo.

Então, o preço quebra o canal no ponto L3. Este é um sinal de vende. O valor do ponto L3 se torna o novo mínimo. O novo período começa neste ponto, ou seja, todos os preços anteriores são descartados e não são usados ​​em cálculos. À medida que a tendência se desenvolve, o mínimo é atualizado para L3-L4-L5. O período do canal de preço dinâmico cresce até a tendência mudar ou o comprimento do período atingir o valor máximo definido.

A largura do canal é calculada como uma porcentagem do valor extremo ou pode depender da volatilidade dos preços. Ambas as abordagens são implementadas neste artigo.

Um sinal de compra/venda é gerado quando o preço rompe a linha do canal. Se o preço romper a linha de suporte, será gerado um sinal de compra. Se o preço romper a linha de resistência, será gerado um sinal de venda.

Agora, precisamos traduzir os princípios de operação do indicador em linguagem MQL5. Vamos a isso.

Escrevemos um indicador: do simples ao complexo

Primeiro de tudo, definimos o comportamento do indicador. Ele será construído com base nos preços de fechamento close. É claro que a construção em dados históricos será interpretada de forma inequívoca. Mas e se o preço romper a linha de suporte/resistência numa vela incompleta? Nesta versão, a tendência não muda e, portanto, nenhum sinal é fornecido até a vela não se formar completamente. Por um lado, podemos perder uma parte do movimento. Por exemplo, se o movimento começar com uma enorme vela rompendo o canal, abriremos a posição só na próxima vela. Por outro lado, dessa maneira, estamos nos protegendo de inúmeros rompimentos falsos.

N.B.: este indicador tem muitas variações; este artigo descreve a versão original proposta pelo autor.

Uma implementação do indicador está disponível no CodeBase, mas seu período é apenas parcialmente dinâmico. O período é reiniciado quando a tendência muda, mas, em teoria, ele pode crescer indefinidamente. Isto é, a linha de suporte é calculada como MathMax() do valor anterior e o preço close atual. Nesse caso, a linha de suporte só pode subir, enquanto a linha de resistência está sempre caindo. Na versão original, todos os valores anteriores são considerados como obsoletos e, portanto, são ignorados. Aqui max/min são calculados como ArrayMaximum/Minimum(close,i,dynamic_period). Nesta abordagem, as linhas de suporte e resistência podem estar subindo e caindo. Portanto, a linha de suporte pode diminuir profundamente em alguns casos em movimentos laterais lentos, quando os períodos dinâmicos são curtos. Mas essas tendências suaves a longo prazo são raras, e não existem métodos ideais. E, como já mencionado acima, o nosso princípio base é manter a intenção original do autor.

O próximo ponto é a série temporal. Em MQL5, as matrizes de preços (close) têm o valor padrão ArraySetAsSeries = false. Em MQL4, as séries de preços tinham sinalizador de TimeSeries, e Close[0] era o preço de fechamento da barra mais à direita (enquanto a barra mais à esquerda normalmente não pode ser vista). Repare que neste artigo é ArraySetAsSeries(close,true).

Passemos agora à implementação do indicador. Trabalharemos com quatro buffers de indicador: dois deles serão usados ​​para linhas de suporte/resistência, e os outros dois, para sinais de compra e venda.

#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 4 #property indicator_plots 4 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Green #property indicator_style1 STYLE_DASH #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_DASH #property indicator_type3 DRAW_ARROW #property indicator_color3 Green #property indicator_type4 DRAW_ARROW #property indicator_color4 Red

Declaramos os buffers de indicador e parâmetros externos do indicador

input int period = 12 ; input double percent = 0.2 ; double Buff_Up[],Buff_Dn[]; double Sign_Up[],Sign_Dn[];

Os sinais aparecerão como setas. Os parâmetros restantes são definidos na função OnInit(). Eu uso DRAW_ARROW com parâmetro 236,238 da fonte Wingdings. Parâmetros para o sinal "ascendente":

SetIndexBuffer ( 2 ,Sign_Up, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetDouble ( 2 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_ARROW , 236 ); PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_LINE_WIDTH , 1 ); ArraySetAsSeries (Sign_Up, true );

No início dos cálculos, na função OnCalculate(), são verificados a disponibilidade dos dados e a o início do primeiro cálculo do indicador.

int OnCalculate( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int start = 0 ; int trend = 0 ; static int trend_prev = 0 ; double value = 0 ; static double value_prev = 0 ; int dyn_period = 1 ; static int curr_period = 1 ; double maxmin = 0 ; ArraySetAsSeries(close, true ); if (rates_total<period) return ( 0 ); if (prev_calculated== 0 ) { start=rates_total- 1 ; trend_prev = 1 ; value =close[start]*( 1 - 0.01 *percent); } else { start=rates_total-prev_calculated; } trend =trend_prev; value =value_prev; dyn_period =curr_period;

As principais variáveis ​​também são definidas aqui. Para os valores da tendência e do canal, são definidas duas variáveis, um das quais é estática. A variável estática armazenará o valor até o próximo ciclo de cálculo. A variável só mudará numa barra completamente formada. Se o preço romper o canal numa barra não formada, serão alteradas apenas as variáveis ​​locais não estáticas. Se o preço retornar ao canal, a tendência anterior será mantida.

Agora, vamos escrever o ciclo de cálculos principal levando em consideração as observações descritas acima.

trend =trend_prev; value=value_prev; dyn_period =curr_period; for ( int i=start;i>= 0 ;i--) { Buff_Up[i] = 0.0 ; Buff_Dn[i] = 0.0 ; Sign_Up[i] = 0.0 ; Sign_Dn[i] = 0.0 ; if (curr_period>period) curr_period=period; if (dyn_period>period) dyn_period=period; if (trend> 0 ) { maxmin =close[ArrayMaximum(close,i,dyn_period)]; value =maxmin*( 1 -percent* 0.01 ); if (close[i]< value ) { maxmin =close[i]; value =maxmin*( 1 +percent* 0.01 ); trend =- 1 ; dyn_period = 1 ; } } else { maxmin =close[ArrayMinimum(close,i,dyn_period)]; value =maxmin*( 1 +percent* 0.01 ); if (close[i]>value) { maxmin =close[i]; value =maxmin*( 1 -percent* 0.01 ); trend = 1 ; dyn_period = 1 ; } } if (trend> 0 ) Buff_Up[i] =value; if (trend< 0 ) Buff_Dn[i] =value; if (trend_prev< 0 && trend> 0 ) { Sign_Up[i] =value; Buff_Up[i] = 0.0 ; } if (trend_prev> 0 && trend< 0 ) { Sign_Dn[i] =value; Buff_Dn[i] = 0.0 ; } dyn_period++; if (i) { trend_prev =trend; value_prev =value; if (dyn_period== 2 )curr_period = 2 ; else curr_period++; } }

O período dinâmico neste ciclo é limitado ao valor especificado. Quando o preço de fechamento quebra o canal, são encontrados novos valores de suporte e resistência, e é verificado se a tendência tem mudado. O último operador if() verifica se a barra está totalmente formada. Somente se a barra estiver completamente formada, são atualizados os valores trend_prev e value_prev, e, portanto, pode ser gerado um sinal de compra/venda. O período dinâmico também pode ser redefinido aqui.

O código completo do indicador está disponível no arquivo anexado NRTR.mq5.

Confiramos o trabalho do indicador colocando no gráfico dois NRTR com diferentes parâmetros: o primeiro NRTR tem período de 12 e largura de 0.1%; o segundo, período de 120 e largura de 0.2%.





A figura mostra que se o período é pequeno, a linha de suporte pode subir ou descer. Isto acontece devido ao fato de os valores dos preços "caírem fora" do período dinâmico. Se o período for grande, a linha de suporte geralmente não é decrescente.

Volatilidade e NRTR

Na abordagem anterior, usamos uma porcentagem fixa de desvio do canal de preço. Seria mais lógico se o corredor se expandir com o aumento da volatilidade e se contrair, se ela diminuir. ATR (average true range) é um indicador popular para determinar a volatilidade do mercado. O valor ATR pode ser usado para definir a largura do canal. Pode ser calculado de forma independente ou pode ser usado o indicador técnico padrão do terminal.

Vamos substituir a porcentagem de desvio pelo valor do indicador ATR, para vincular a largura do canal à volatilidade do mercado. Um coeficiente ainda será usado para dimensionamento. Por padrão, ele será igual a 1. Para o indicador ATR, declaramos mais um buffer de indicador double Buff_ATR[]. O parâmetro percentual é substituído pelo coeficiente K =1. Vamos criar um ponteiro para o ATR, a fim de receber seus valores:

handle_atr = iATR ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,period);

O período do ATR pode diferir do período dinâmico ativo. Uma solução lógica é torná-los iguais, de modo que o número de parâmetros não seja alterado.

Aqui está o código das linhas recém-adicionadas.

#property indicator_buffers 5 #property indicator_plots 4 ............................. input double K = 1 ; double Buff_ATR[]; int handle_atr; ............................. SetIndexBuffer ( 4 ,Buff_ATR, INDICATOR_CALCULATIONS ); ArraySetAsSeries (Buff_ATR, true ); handle_atr = iATR ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,period); ..................................................... int OnCalculate (){ ..................................................... if ( CopyBuffer (handle_atr, 0 , 0 ,start+ 1 ,Buff_ATR)==- 1 ) { return ( 0 ); Print ( "Falha ao copiar os dados para o buffer do ATR" ); } ..................................................... //if trend ascending if(trend>=0) { maxmin =close[ArrayMaximum(close,i,dyn_period)]; value =maxmin-K*Buff_ATR[i]; if(close[i]<value) { maxmin =close[i]; value =maxmin+K*Buff_ATR[i]; trend =-1; dyn_period =1; } } }

Os valores da linha do canal são calculados como value = maxmin(+-)K*Buff_ATR[i], respectivamente. O código completo do indicador está disponível no arquivo NRTRvolatile.mq5 anexado.

Vamos executar ambos os indicadores com os mesmos parâmetros num gráfico e comparamos seu comportamento.





A figura mostra que se a volatilidade é baixa e os valores ATR são pequenos, a linha NRTRvolatile é quase "encaixada" no gráfico de preços. Logo, a linha se afasta do preço quando a volatilidade aumenta.

Agora passamos a criar um Expert Advisor baseado nesse indicador. Como mencionado acima, usaremos um módulo de sinais de negociação.

Módulo de negociação para o Assistente MQL5

Às vezes, é mais conveniente escrever esses módulos com base em métodos existentes usando o método copiar/colar Mas, no nosso caso, é melhor começar desde o início, em vez de descrever todos os lugares a serem substituídos ou modificados.



Descrevemos a estrutura geral de todos os módulos.

Descritor do módulo

Parâmetros de negociação e funções para sua inicialização

Verificação de parâmetros de entrada

Vinculação do indicador selecionado ao módulo

Descrição da estratégia de negociação

Primeiro de tudo, na pasta de sinais, criamos uma subpasta separada, para armazenar nossos próprios sinais. Por exemplo, Include\Expert\MySignals. Clicamos com o botão direito do mouse na pasta selecionada escolhemos "Novo arquivo" no menu de contexto. Aparece o assistente MQL5. No menu, selecionamos "Nova classe". Ele será chamado NRTRsignal. Todos os sinais são herdados da classe base CExpertSignal, indicamos isto no assistente.







Ao código gerado pelo assistente, adicionamos a localização da classe base CExpertSignal: #include "..\ExpertSignal.mqh"

#property copyright "Orangetree" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include "..\ExpertSignal.mqh" class SignalNRTR : public CExpertSignal { private : public : SignalNRTR(); ~SignalNRTR(); }; SignalNRTR::SignalNRTR() { } SignalNRTR::~SignalNRTR() { }

Esse foi o começo.

Agora precisamos criar um descritor de módulo para que o Assistente MQL5 possa reconhecer nosso código como um módulo de sinais.

O descritor começa com "wizard description start" e termina com " wizard description end". O nome do módulo e os parâmetros externos estão dentro dele. Assim que compilamos o módulo juntamente com o descritor, ele será adicionado ao menu do Assistente - Novo arquivo/Expert Advisor(gerar)/Parâmetros comuns/Propriedades de sinal do Expert Advisor/Adicionar.





À nossa classe vamos adicionar as variáveis ​​para armazenar parâmetros e métodos externos para inicializá-las.

Os nomes dos métodos para inicializar parâmetros externos devem corresponder aos nomes dos parâmetros externos escritos no descritor.

class SignalNRTR : public CExpertSignal { protected : int m_period_dyn; double m_percent_dev; public : SignalNRTR(); ~SignalNRTR(); void PeriodDyn( int value ) { m_period_dyn= value ;} void PercentDev( double value ) { m_percent_dev= value ;} }; SignalNRTR::SignalNRTR() : m_period_dyn( 12 ), m_percent_dev( 0.1 ) { m_used_series=USE_SERIES_OPEN+USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW+USE_SERIES_CLOSE; }

Os membros da classe são inicializados usando uma lista de inicialização. Os métodos "private" que foram gerados pelo Assistente podem ser substituídos por "protected", no entanto, não é necessário.

O método virtual Bool ValidationSettings() na classe CExpertBase permite verificar a entrada de parâmetros.

Precisamos adicionar à nossa classe o protótipo do método e substituí-lo. Por exemplo, precisamos verificar se o período é maior que um e o valor percentual do desvio é positivo.

bool SignalNRTR:: ValidationSettings() { if (!CExpertSignal::ValidationSettings()) return ( false ); if (m_period_dyn< 2 ) { Print ( "Período deve ser superior a 1" ); return false ; } if (m_percent_dev<= 0 ) { Print ( "A largura do corredor deve ser positiva" ); return false ; } return true ; }

Observe que o método da classe base é chamado primeiro.

Em seguida, usamos o método InitIndicators() para conectar certo indicador ao nosso módulo. Criamos um protótipo deste método em nossa classe: virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators), e, em seguida, adicionamos sua descrição. Usaremos procedimentos padrão para verificar os ponteiros dos indicadores e inicializar indicadores e timeseries em filtros adicionais.

bool SignalNRTR::InitIndicators(CIndicators *indicators) { if (indicators== NULL ) return ( false ); if (!CExpertSignal::InitIndicators(indicators)) return ( false ); if (!InitNRTR(indicators)) return ( false ); return ( true ); }

Na linha InitNRTR(indicators), criamos e inicializamos nosso indicador. Também é necessário adicionar o protótipo e descrição da função InitNRTR(indicators).