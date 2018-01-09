Der NRTR Indikator und Handelsmodule basierend auf NRTR für MQL5 Wizard

Einleitung

Betrachten wir einen Indikator, der einen dynamischen Preiskanal zeichnet. Basierend auf diesem Kanal wird ein Expert Advisor erstellt. Es ist bekannt, dass solche Systeme gut in einem Trendmarkt arbeiten, aber viele falsche Signale bei Seitwärtsbewegungen erzeugen. Aus diesem Grund werden zusätzliche Trendindikatoren benötigt. Die Auswahl eines passenden Indikators ist keine einfache Aufgabe, weil sie häufig von konkreten Marktbedingungen abhängt. Deswegen wäre es eine gute Lösung, die Möglichkeit zu finden, den ausgewählten Indikator zu einem fertigen Handelssystem schnell hinzuzufügen.

Dafür verfolgen wir den folgenden Ansatz. Wir erstellen ein spezielles Modul von Handelssignalen für MQL5 Wizard. Für jeden ausgewählten Trendindikator können wir schnell ein gleiches Modul erstellen, das nur die Signale "Ja"/"Nein" erzeugt und angibt, ob ein Trend vorhanden ist oder nicht. Da man bei der Erstellung eines Handelssystems mehrere Module verwenden kann, können wir verschiedene Indikatoren ganz einfach kombinieren.

Der NRTR Indikator

Die Idee des NRTR Indikators, Nick Rypock Trailing Reverse, gehört Konstantin Kopyrkin. Interessante Information: hinter dem Namen "Nick Rypock" verbirgt sich der Familienname "Kopyrkin", rückwärts geschrieben.

Aber zurück zum Indikator. Er stellt einen dynamischen Preiskanal dar. Der Autor veranschaulicht die Grundidee durch die folgende Abbildung:







Ein Handelssystem basierend auf dem NRTR Indikator gehört zu Ausbruchsystemen. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der Preis das vorherige Hoch einer bestimmten Periode übersteigt; ein Verkaufssignal wird erzeugt, wenn der Preis unter das Tief fällt. Bei einer Trendwende werden in solchen Systemen Hochs und Tiefs des vorherigen Trends verwendet. Um das zu vermeiden, wird die Berechnungsperiode in unserem System dynamisch festgelegt.



Der Autor selbst bezeichnet NRTR als einen Trendindikator des Ausbruchs eines dynamischen Preiskanals.

Er funktioniert wie folgt: bei einem Aufwärtstrend liegt die Linie des Indikators (der Kanal) unterhalb des Preishochs im angegebenen Zeitintervall. Die Linie eines Abwärtstrends liegt oberhalb von Preisen in einem konstanten Abstand vom Preistief im angegebenen Zeitintervall.

Dabei wird die Periode des Preiskanals für die Berechnung des Indikators ab dem Moment der Entstehung eines Trends dynamisch erhöht. Bei diesem Ansatz beeinflusst der Preis der vorherigen Berechnungsperiode den Indikator nicht.



Auf der Abbildung sieht man, dass der Indikator dem Trend in einem bestimmten Abstand folgt. Danach befindet er sich in einem festen Abstand von den lokalen Hochs H1 und H2. Das lokale Hoch H3 ist kleiner als der vorherige und wird bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Dann durchbricht der Preis den Kanal im Punkt L3. Das ist ein Verkaufssignal. Der Wert im Punkt L3 wird zum neuen Minimum. Ab diesem Moment beginnt die neue Periode, d.h. alle vorherigen Preise werden einfach zurückgesetzt und bei den Berechnungen nicht mehr berechnet. Während sich der Trend entwickelt, wird das Tief auf L3-L4-L5 aktualisiert. Die Periode des dynamischen Preiskanals nimmt auch zu, bis sich der Trend ändert oder bis die Periodenlänge den zulässigen Höchstwert erreicht.

Die Breite des Kanals wird in Prozent vom Extremwert berechnet oder kann von der Preisvolatilität abhängen. In dem vorliegenden Artikel werden beide Ansätze implementiert.

Ein Kauf-/Verkaufssignal wird erzeugt, wenn der Preis die Kanallinie durchbricht. Wenn der Preis die Unterstützungslinie durchbricht, wird ein Kaufsignal gebildet. Wenn der Preis die Widerstandslinie durchbricht, wird ein Verkaufssignal gebildet.

Nun müssen wir die Beschreibung der Arbeit des Indikators in die Programmiersprache MQL5 übersetzen. Fangen wir an.

Indikator schreiben: vom Einfachen zum Schwierigen

Zunächst einmal müssen wir das Verhalten des Indikators festlegen. Der Indikator basiert auf Close-Preisen. Natürlich werden Indikatorwerte auf Basis historischer Daten eindeutig interpretiert. Aber was wenn der Preis die Unterstützungs-/Widerstandslinie auf einer nicht vollständigen Kerze durchbricht? In dieser Implementierung ändert sich der Trend nicht und es wird kein Signal erzeugt, bis die Kerze vollständig ist. Von einer Seite können wir einen Teil der Bewegung verlieren. Wenn die Bewegung, zum Beispiel, mit einer großen Kerze beginnt, die den Kanal durchbricht, wird eine Position erst bei der nächsten Kerze eröffnet. Von der anderen Seite schützen wir uns vor zahlreichen falschen Ausbrüchen.

NB: dieser Indikator hat mehrere Variationen; im Artikel wird die Originalversion des Autors beschrieben.

In der CodeBase kann man eine Umsetzung dieses Indikators finden, in welcher die Periode nur teilweise dynamisch ist. Bei einer Trendwende wird die Periode zurückgesetzt, aber dann kann sie in Theorie unbegrenzt steigen. D.h. die Unterstützunglinie wird als MathMax() vom vorherigen Wert und dem aktuellen Schlusskurs berechnet. Bei solcher Implementierung kann die Unterstützungslinie nur steigen, und die Widerstandslinie - nur fallen. In der Originalversion galten alle vorherigen Werte als veraltet und wurden nicht berücksichtigt. Hier werden Max/Min mithilfe von ArrayMaximum/Minimum(close,i,dynamic_period) ermittelt. Bei diesem Ansatz können die Unterstützungs-/Widerstandslinien sowohl steigen, als auch fallen. Daraus folgt, dass die Unterstützungslinie in einigen Fällen bei einer "langsamen" Seitwärtsbewegung während kurzer dynamischer Perioden tief nach unten fallen kann. Aber solche "glatten" langen Trends kommen sehr selten vor, und es gibt auch keine idealen Methoden. Wie gesagt, unser Prinzip ist, uns an die ursprüngliche Idee des Autors zu halten.

Kommen wir nun zu Zeitreihen. Standardmäßig haben Preis-Arrays (close) in MQL5 den Wert ArraySetAsSeries=false. In MQL4 haben Preis-Arrays das Flag einer Zeitreihe, und Close[0] war der Close-Kurs des Balkens ganz rechts (den Balken ganz links sehen wir in der Regel nicht). Bitte merken Sie sich, dass in diesem Artikel ArraySetAsSeries(close,true) ist.

Nun kommen wir zur Ausführung. Wir haben vier Indikatorpuffer: zwei für Unterstützungs-/Widerstandslinien und zwei für Kauf-/Verkaufssignale.

#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 4 #property indicator_plots 4 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Green #property indicator_style1 STYLE_DASH #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_DASH #property indicator_type3 DRAW_ARROW #property indicator_color3 Green #property indicator_type4 DRAW_ARROW #property indicator_color4 Red

Deklarieren wir Indikatorpuffer und externe Parameter des Indikators

input int period = 12 ; input double percent = 0.2 ; double Buff_Up[],Buff_Dn[]; double Sign_Up[],Sign_Dn[];

Signale werden als Pfeile dargestellt. Alle anderen Parameter setzen wir in der Funktion OnInit(). Ich verwende DRAW_ARROW mit dem Parameter 236,238 aus den Symbolen der Schriftart Wingdings. Parameter für ein Signal "nach oben", zum Beispiel:

SetIndexBuffer ( 2 ,Sign_Up, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetDouble ( 2 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_ARROW , 236 ); PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_LINE_WIDTH , 1 ); ArraySetAsSeries (Sign_Up, true );

Am Anfang der Berechnungen in der Funktion OnCalculate() werden die Verfügbarkeit der benötigten Daten und der erste Start der Berechnung des Indikators überprüft.

int OnCalculate( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int start = 0 ; int trend = 0 ; static int trend_prev = 0 ; double value = 0 ; static double value_prev = 0 ; int dyn_period = 1 ; static int curr_period = 1 ; double maxmin = 0 ; ArraySetAsSeries(close, true ); if (rates_total<period) return ( 0 ); if (prev_calculated== 0 ) { start=rates_total- 1 ; trend_prev = 1 ; value =close[start]*( 1 - 0.01 *percent); } else { start=rates_total-prev_calculated; } trend =trend_prev; value =value_prev; dyn_period =curr_period;

Hier werden die wichtigsten Variablen definiert. Für die Werte des Trends und des Kanals werden zwei Variablen definiert, eine von denen statisch ist. Die statische Variable speichert den Wert bis zur nächsten Berechnungsschleife. Sie ändert sich nur auf einem vollständigen Balken. Wenn der Kanal auf einem nicht vollständigen Balken durchbrochen wird, ändern sich nur lokale nicht statische Variablen. Wenn der Preis in den Kanal zurückkehrt, bleibt der vorherige Trend bestehen.

Nun schreiben wir die Berechnungsschleife unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Anmerkungen.

trend =trend_prev; value=value_prev; dyn_period =curr_period; for ( int i=start;i>= 0 ;i--) { Buff_Up[i] = 0.0 ; Buff_Dn[i] = 0.0 ; Sign_Up[i] = 0.0 ; Sign_Dn[i] = 0.0 ; if (curr_period>period) curr_period=period; if (dyn_period>period) dyn_period=period; if (trend> 0 ) { maxmin =close[ArrayMaximum(close,i,dyn_period)]; value =maxmin*( 1 -percent* 0.01 ); if (close[i]< value ) { maxmin =close[i]; value =maxmin*( 1 +percent* 0.01 ); trend =- 1 ; dyn_period = 1 ; } } else { maxmin =close[ArrayMinimum(close,i,dyn_period)]; value =maxmin*( 1 +percent* 0.01 ); if (close[i]>value) { maxmin =close[i]; value =maxmin*( 1 -percent* 0.01 ); trend = 1 ; dyn_period = 1 ; } } if (trend> 0 ) Buff_Up[i] =value; if (trend< 0 ) Buff_Dn[i] =value; if (trend_prev< 0 && trend> 0 ) { Sign_Up[i] =value; Buff_Up[i] = 0.0 ; } if (trend_prev> 0 && trend< 0 ) { Sign_Dn[i] =value; Buff_Dn[i] = 0.0 ; } dyn_period++; if (i) { trend_prev =trend; value_prev =value; if (dyn_period== 2 )curr_period = 2 ; else curr_period++; } }

In der Schleife wird die dynamische Periode auf den angegebenen Wert beschränkt. Wenn der Close-Kurs den Kanal durchbricht, werden neue Werte der Unterstützung/des Widerstands ermittelt, es wird überprüft, ob sich der Trend geändert hat. Der letzte Operator if() überprüft, ob der Balken vollständig ist. Nur wenn der Balken vollständig ist, ändern sich die Werte trend_prev und value_prev, und daher kann ein Kauf- bzw. Verkaufssignal erzeugt werden. Die dynamische Periode kann auch hier zurückgesetzt werden.

Der komplette Code des Indikators ist in der angehängten Datei NRTR.mq5 zu finden.

Betrachten wir die Arbeit des Indikators, indem wir zwei NRTR mit verschiedenen Parametern auf einen Chart ziehen. Der erste hat die Periode 12 und eine Breite von 0.1%, die Periode des zweiten beträgt 120, die Breite - 0.2%.





Auf dem Bild sieht man deutlich, dass die Unterstützungslinie bei einer kleinen Periode sowohl steigen, als auch fallen kann. Das ist damit verbunden, dass die Preiswerte über die Grenzen der dynamischen Periode hinausgehen. Bei längeren Perioden fällt die Unterstützungslinie in der Regel nicht.

Volatilität und NRTR

Beim vorherigen Durchlauf wird eine feste Abweichung des Preiskanals in Prozent verwendet. Es wäre logischer, den Kanal bei der Erhöhung der Volatilität zu erweitern, und bei der Senkung — zu verengen. Um die Volatilität auf dem Markt einzuschätzen wird gewöhnlich der ATR (average true range) Indikator verwendet. Der ATR-Wert kann für das Setzen der Breite des Kanal verwendet werden. Man kann ihn selbst berechnen oder einen fertigen technischen Indikator nehmen, der im Standardpaket des Terminals enthalten ist.

Um die Breite des Kanals mit der Volatilität zu verbinden, ersetzen wir die Abweichung in Prozent durch den Wert des ATR Indikators. Ein Koeffizient wird für das Skalieren verwendet. Standardmäßig ist er gleich 1. Für den ATR Indikator deklarieren wir einen zusätzlichen Indikatorpuffer: double Buff_ATR[]. Den Prozent ersetzen wir durch den Koeffizienten K=1. Um die ATR-Werte zu erhalten, erstellen wir einen Pointer auf den Indikator:

handle_atr = iATR ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,period);

Die ATR-Periode kann sich von der vorhandenen dynamischen Periode unterscheiden. Eine logische Lösung ist, diese gleich zu machen, und die Anzahl der Parameter bleibt ebenso gleich.

Hier führe ich nur die neu hinzugefügten Zeilen an.

#property indicator_buffers 5 #property indicator_plots 4 ............................. input double K = 1 ; double Buff_ATR[]; int handle_atr; ............................. SetIndexBuffer ( 4 ,Buff_ATR, INDICATOR_CALCULATIONS ); ArraySetAsSeries (Buff_ATR, true ); handle_atr = iATR ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,period); ..................................................... int OnCalculate (){ ..................................................... if ( CopyBuffer (handle_atr, 0 , 0 ,start+ 1 ,Buff_ATR)==- 1 ) { return ( 0 ); Print ( "Kopieren von Daten in den ATR-Puffer fehlgeschlagen" ); } ..................................................... //if trend ascending if(trend>=0) { maxmin =close[ArrayMaximum(close,i,dyn_period)]; value =maxmin-K*Buff_ATR[i]; if(close[i]<value) { maxmin =close[i]; value =maxmin+K*Buff_ATR[i]; trend =-1; dyn_period =1; } } }

Die Werte der Linien werden als value = maxmin(+-)K*Buff_ATR[i], berechnet. Der komplette Code des Indikators ist in der angehängten Datei NRTRvolatile.mq5 zu finden.

Starten wir beide Indikatoren mit den gleichen Parametern im Chart und vergleichen wir ihr Verhalten.





Auf dem Bild sieht man, dass bei einer niedrigen Volatilität und kleinen Werten des ATR "klebt" die NRTRvolatile Linie an den Preischart quasi fest. Danach wenn die Volatilität steigt, bewegt sich die Linie weg von ihn.

Nun kommen wir zum Schreiben eines Expert Advisors basierend auf unserem Indikator. Wie oben erwähnt, schreiben wir dafür ein Modul von Handelssignalen.

Handelsmodul für MQL5 Wizard

Häufig ist es einfacher, solche Module basierend auf bereits existierenden mithilfe der Copy-Paste-Methode zu schreiben. Aber in diesem Fall ist es am einfachsten von Anfang an zu beginnen, als zu erklären, wo und was man korrigieren oder ersetzen muss.



Beschreiben wir die allgemeine Struktur aller Module.

Modul-Descriptor

Handelsparameter und Funktionen für deren Initialisierung

Überprüfung von Eingabeparametern

Verbinden des ausgewählten Indikators mit dem angegeben Modul

Beschreibung der Handelsstrategie

Zunächst einmal erstellen wir einen separaten Unterordner im Ordner "Signale" für eigene "selbst geschriebene" Signale. Zum Beispiel, Include\Expert\MySignals. Klicken wir mit der rechten Maustaste auf dem ausgewählten Ordner und wählen wir "Neue Datei" im Kontextmenü aus. Dann erscheint der MQL5 Wizard. Wählen wir "Neue Klasse" im Menü aus. Nennen wir sie NRTRsignal. Alle Signale werden von der Basisklasse CExpertSignal abgeleitet, geben wir das im Wizard an.







Fügen wir dem vom Wizard generierten Code den Pfad zur Basisklasse CExpertSignal hinzu: #include "..\ExpertSignal.mqh"

#property copyright "Orangetree" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include "..\ExpertSignal.mqh" class SignalNRTR : public CExpertSignal { private : public : SignalNRTR(); ~SignalNRTR(); }; SignalNRTR::SignalNRTR() { } SignalNRTR::~SignalNRTR() { }

Der Anfang ist geschafft.

Damit MQL5 Wizard unseren Code als Signalmodul identifizieren kann, erstellen wir einen Descriptor für das Modul nach dem Bild und Gleichnis von Signalen.

Der Descriptor beginnt mit "wizard description start" und endet mit " wizard description end". Der Descriptor beinhaltet den Namen des Moduls und externe Parameter. Sobald wir das Modul zusammen mit dem Descriptor kompilieren, wird es zum Menü des Wizards hinzugefügt: Neue Datei/Expert Advisor(generieren)/Allgemeine Parameter/Parameter der Signale für Expert Advisors/Hinzufügen.





Wir müssen Variablen für das Speichern der externen Parameter und der Methoden deren Initialisierung hinzufügen.

Die Namen der Methoden für die Initialisierung der externen Parameter müssen mit den Namen der externen Parameter im Descriptor übereinstimmen.

class SignalNRTR : public CExpertSignal { protected : int m_period_dyn; double m_percent_dev; public : SignalNRTR(); ~SignalNRTR(); void PeriodDyn( int value ) { m_period_dyn= value ;} void PercentDev( double value ) { m_percent_dev= value ;} }; SignalNRTR::SignalNRTR() : m_period_dyn( 12 ), m_percent_dev( 0.1 ) { m_used_series=USE_SERIES_OPEN+USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW+USE_SERIES_CLOSE; }

Die Klassenmitglieder werden mithilfe der Liste der Initialisierung initialisiert. Die vom Wizard generierten Methoden "private" können durch "protected" ersetzt werden, das ist aber fakultativ.

Die Methode virtual bool ValidationSettings() in der Klasse CExpertBase erlaubt es, die Richtigkeit der eingegebenen Parameter zu überprüfen.

Wir müssen den Prototyp der Methode der erstellten Klasse hinzufügen und ihn neu definieren. Wir müssen z.B. überprüfen, ob die Periode größer als 1 ist, und der Prozent der Abweichung positiv ist.

bool SignalNRTR:: ValidationSettings() { if (!CExpertSignal::ValidationSettings()) return ( false ); if (m_period_dyn< 2 ) { Print ( "Die Periode muss größer als 1 sein" ); return false ; } if (m_percent_dev<= 0 ) { Print ( "Der Wert der Breite des Kanals muss positiv sein" ); return false ; } return true ; }

Bitte beachten Sie: zuerst wird die Methode der Basisklasse aufgerufen.

Um einen konkreten Indikator zu unserem Modul hinzuzufügen, verwenden wir die Methode InitIndicators(). Erstellen wir den Prototyp dieser Methode in unserer Klasse virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators), und fügen wir seine Beschreibung hinzu. Dafür sind Standardverfahren der Prüfung des Pointers des Indikators und die Initialisierung von Indikatoren und Zeitreihen in zusätzlichen Filtern vorhanden.

bool SignalNRTR::InitIndicators(CIndicators *indicators) { if (indicators== NULL ) return ( false ); if (!CExpertSignal::InitIndicators(indicators)) return ( false ); if (!InitNRTR(indicators)) return ( false ); return ( true ); }

Wir erstellen und initialisieren unseren Indikator in der Zeile InitNRTR(indicators). Wir müssen den Prototyp und die Beschreibung der Funktion InitNRTR(indicators) hinzufügen.