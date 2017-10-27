Индикатор NRTR и торговые модули на его основе для Мастера MQL5

Введение

Рассмотрим индикатор, который строит динамический ценовой канал. На основе этого канала создаётся торговый советник. Известно, что подобные системы хорошо работают на трендах, но дают много ложных сигналов на боковых движениях. Поэтому для улучшения результата требуются дополнительные трендовые индикаторы. Выбор такого индикатора — непростая задача, потому что часто он зависит от конкретных условий рынка. Поэтому хорошее решение — найти способ быстро подключить любой выбранный индикатор к готовой торговой системе.

Для этого используем следующий подход. Создадим для нашего индикатора специальный модуль торговых сигналов для Мастера MQL5. В дальнейшем для любого выбранного нами трендового индикатора можно быстро создать аналогичный модуль, который дает только сигналы "Да"/"Нет" о наличии или отсутствии тренда. Поскольку при построении торговой системы допускается использование нескольких модулей, мы можем легко составлять любые комбинации индикаторов и не привязываемся к какой-то одной из них.

Индикатор NRTR

Индикатор NRTR — Nick Rypock Trailing Reverse — индикатор, идея которого предложена Константином Копыркиным. Интересная информация: за названием Nick Rypock скрывается фамилия "Копыркин", написанная наоборот.

Но вернемся к индикатору. Он представляет собой динамический ценовой канал. Автор иллюстрирует его основную идею следующим рисунком:







Торговая система на основе NRTR относится к классу пробойных. Сигналы: на покупку — превышение ценами предыдущего максимума за определённый период; на продажу — падение цены ниже минимума. Часто в подобных системах во время смены тренда в его характеристиках некоторое время учитываются цены предыдущего тренда, прошлые максимумы и минимумы. Чтобы этого избежать, в нашей системе период расчетов определяется динамически.



Сам автор определил NRTR как трендовый индикатор прорыва динамического ценового канала.

Он работает так: если тренд возрастающий, то линия индикатора (канал) находится на определенном уровне ниже максимума цены на заданном промежутке времени. Линия падающего тренда находится над ценами, на постоянном удалении от минимума за заданный период.

При этом период ценового канала для вычисления индикатора увеличивается динамически, начиная с момента зарождения тренда. При таком подходе цена за прошлый расчетный период не влияет на индикатор.



На рисунке показано, как индикатор сначала следует на определённом расстоянии за трендом. Затем он находится на фиксированном расстоянии от локальных максимумов H1 и H2. Локальный максимум H3 меньше предыдущего и не участвует в расчёте.

Затем в точке L3 цена пробивает канал. Это сигнал к продаже. Значение в точке L3 становится новым минимумом. С этого же момента начинается отсчёт времени, т.е. все предыдущие цены просто отбрасываются и никак не участвуют в расчётах. По мере развития тренда минимум обновляется до L3-L4-L5. Растёт и период динамического ценового канала, до тех пор, пока тренд не поменяется, или период не достигнет заданного максимального значения.

Ширина канала рассчитывается в процентах от величины экстремума или, как вариант, зависит от волатильности цен. В данной статье реализованы оба подхода.

Сигналом на покупку/продажу служит пробой ценой линии канала. Если цена пробивает линию поддержки, даётся сигнал на покупку. Если пробита линия сопротивления, поступает сигнал на продажу.

Нам предстоит перевести описание работы индикатора на язык MQL5. Приступим.

Пишем индикатор: от простого к сложному

Прежде всего, определимся с поведением индикатора. Он будет строиться по ценам закрытия close. Понятно, что построение по историческим данным будет интерпретироваться однозначно. Но что если цена пробивает линию поддержки/сопротивления на несформировавшейся свече? В данной реализации тренд не меняется и сигнал не подаётся, пока свеча не сформировалась. С одной стороны, мы можем потерять часть движения. Если, например, движение началось с огромной свечи, которая пробила канал, то в сделку мы войдем только на следующей. С другой стороны, так мы защищаемся от многочисленных ложных пробоев.

NB: у этого индикатора множество вариаций, поэтому здесь описан лишь оригинальный вариант, описанный автором.

В CodeBase можно найти реализацию этого индикатора, в которой период является динамическим только отчасти. Он обнуляется при смене тренда, но дальше теоретически может расти неограниченно. То есть, линия поддержки рассчитывается как MathMax() от предыдущего значения и текущей цены close. При такой реализации поддержка может только расти, а сопротивление — только падать. В оригинале предполагалось, что ранние значения вне заданного периода утрачивают ценность и отбрасываются. Поэтому здесь max/min ищется через ArrayMaximum/Minimum(close,i,dynamic_period). При таком подходе линии поддержки/сопротивления могут и расти, и падать. Следовательно, возможны случаи, например, при маленьких динамических периодах, когда на "медленном" боковом движении линия поддержки довольно глубоко "сдрейфует" вниз. Но такие плавные длительные тренды — редкость, а идеальных методов не существует. И, как уже сказано выше, основной наш принцип — придерживаться первоначального замысла автора.

Следующий момент — таймсерии. В MQL5 ценовые массивы (close) по умолчанию имеют значение ArraySetAsSeries = false. Для тех, кто работал в MQL4, привычней было, что ценовые массивы имели флаг таймсерии, и Close[0] была цена закрытия самого правого бара (самый левый мы, как правило, не видим). Понимаю, что это вопрос привычки, но в данной статье ArraySetAsSeries(close,true).

Теперь перейдем к исполнению. У нас будет четыре индикаторных буфера: два — для линий поддержки/сопротивления и два — для сигналов на покупку/продажу.

#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 4 #property indicator_plots 4 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Green #property indicator_style1 STYLE_DASH #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_DASH #property indicator_type3 DRAW_ARROW #property indicator_color3 Green #property indicator_type4 DRAW_ARROW #property indicator_color4 Red

Объявим индикаторные буферы и внешние параметры индикатора

input int period = 12 ; input double percent = 0.2 ; double Buff_Up[],Buff_Dn[]; double Sign_Up[],Sign_Dn[];

Сигналы будут изображаться стрелками. Остальные параметры "по вкусу" зададим в функции OnInit(). У меня DRAW_ARROW заданы параметром 236,238 из символов шрифта Wingdings. Параметры для сигнала "вверх", например:

SetIndexBuffer ( 2 ,Sign_Up, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetDouble ( 2 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_ARROW , 236 ); PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_LINE_WIDTH , 1 ); ArraySetAsSeries (Sign_Up, true );

В начале расчётов в функции OnCalculate() идут стандартные проверки на достаточность данных и проверка на первый старт расчёта индикатора.

int OnCalculate( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int start = 0 ; int trend = 0 ; static int trend_prev = 0 ; double value = 0 ; static double value_prev = 0 ; int dyn_period = 1 ; static int curr_period = 1 ; double maxmin = 0 ; ArraySetAsSeries(close, true ); if (rates_total<period) return ( 0 ); if (prev_calculated== 0 ) { start=rates_total- 1 ; trend_prev = 1 ; value =close[start]*( 1 - 0.01 *percent); } else { start=rates_total-prev_calculated; } trend =trend_prev; value =value_prev; dyn_period =curr_period;

Тут же определяются основные переменные. Для значений тренда и канала определяются две переменные, одна из которых статическая. Статическая переменная нужна для хранения значения до следующего цикла расчётов. Она будет меняться только на уже сформировавшемся баре. В случае пробоя канала на несформировавшейся свече меняются только локальные нестатические переменные. И в случае, если цена вернётся в пределы коридора, тренд сохранится.

Теперь напишем основной цикл расчётов с учётом замечаний, описанных выше.

trend =trend_prev; value=value_prev; dyn_period =curr_period; for ( int i=start;i>= 0 ;i--) { Buff_Up[i] = 0.0 ; Buff_Dn[i] = 0.0 ; Sign_Up[i] = 0.0 ; Sign_Dn[i] = 0.0 ; if (curr_period>period) curr_period=period; if (dyn_period>period) dyn_period=period; if (trend> 0 ) { maxmin =close[ArrayMaximum(close,i,dyn_period)]; value =maxmin*( 1 -percent* 0.01 ); if (close[i]< value ) { maxmin =close[i]; value =maxmin*( 1 +percent* 0.01 ); trend =- 1 ; dyn_period = 1 ; } } else { maxmin =close[ArrayMinimum(close,i,dyn_period)]; value =maxmin*( 1 +percent* 0.01 ); if (close[i]>value) { maxmin =close[i]; value =maxmin*( 1 -percent* 0.01 ); trend = 1 ; dyn_period = 1 ; } } if (trend> 0 ) Buff_Up[i] =value; if (trend< 0 ) Buff_Dn[i] =value; if (trend_prev< 0 && trend> 0 ) { Sign_Up[i] =value; Buff_Up[i] = 0.0 ; } if (trend_prev> 0 && trend< 0 ) { Sign_Dn[i] =value; Buff_Dn[i] = 0.0 ; } dyn_period++; if (i) { trend_prev =trend; value_prev =value; if (dyn_period== 2 )curr_period = 2 ; else curr_period++; } }

В цикле динамический период ограничивается заданным значением. Находятся новые значения поддержки/сопротивления, осуществляется проверка на смену тренда, если канал пробит ценой закрытия. Последний оператор if() служит проверкой завершённости бара. Только в том случае, если бар сформирован, меняются значения trend_prev, value_prev,а следовательно, может быть подан сигнал на покупку/продажу. Здесь же может "сбрасываться" динамический период.

Полный код индикатора находится в прикреплённом файле NRTR.mq5.

Посмотрим работу индикатора, поместив на график два NRTR с различными параметрами: у первого — период 12 и ширина 0.1%; у второго — период 120 и ширина 0.2%.





На рисунке хорошо видно, что при небольшом периоде линия поддержки может как расти, так и опускаться. Происходит это за счёт "выпадания" значений цен за пределы динамического периода. При больших периодах она, как правило, неубывающая.

Волатильность и NRTR

В предыдущем подходе используется фиксированное процентное отклонение ценового канала. Было бы логичней, если бы при увеличении волатильности коридор расширялся, а при уменьшении — сужался. Для оценки волатильности на рынке обычно используется индикатор ATR (average true range). Значение ATR может служить для задания ширины коридора. Его можно вычислять самостоятельно, а можно взять готовый технический индикатор, который уже есть в стандартной поставке.

Чтобы привязать ширину канала к волатильности, просто заменим процентное отклонение значением индикатора ATR. При этом сам коэффициент оставим для масштабирования. Пусть по умолчанию он будет равен 1. Для индикатора ATR объявим еще один индикаторный буфер double Buff_ATR[]. Параметр процента заменим на параметр коэффициента K =1. Для получения значений ATR создадим указатель на него:

handle_atr = iATR ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,period);

Период ATR может отличаться от имеющегося динамического периода, но вполне логично, если они будут просто совпадать, и количество параметров останется прежним.

Приведу код только вновь добавленных строк.

#property indicator_buffers 5 #property indicator_plots 4 ............................. input double K = 1 ; double Buff_ATR[]; int handle_atr; ............................. SetIndexBuffer ( 4 ,Buff_ATR, INDICATOR_CALCULATIONS ); ArraySetAsSeries (Buff_ATR, true ); handle_atr = iATR ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ,period); ..................................................... int OnCalculate (){ ..................................................... if ( CopyBuffer (handle_atr, 0 , 0 ,start+ 1 ,Buff_ATR)==- 1 ) { return ( 0 ); Print ( "Не удалось скопировать данные в буфер ATR" ); } ..................................................... //if trend ascending if(trend>=0) { maxmin =close[ArrayMaximum(close,i,dyn_period)]; value =maxmin-K*Buff_ATR[i]; if(close[i]<value) { maxmin =close[i]; value =maxmin+K*Buff_ATR[i]; trend =-1; dyn_period =1; } } }

Значения линий канала находятся как value = maxmin(+-)K*Buff_ATR[i], соответственно. Полный код индикатора — в прикреплённом файле NRTRvolatile.mq5.

Для наглядности запустим на графике оба индикатора с одинаковыми параметрами и сравним их поведение.





Из рисунка видно, что при низкой волатильности и небольших значениях ATR линия NRTRvolatile практически "прилипает" к ценовому графику. Затем, при увеличении волатильности, она отходит от него.

Теперь перейдем к написанию торгового советника на основе нашего индикатора. Как и задумывалось, будем это делать через написание модуля торговых сигналов.

Торговый модуль для Мастера MQL5

Часто подобные модули удобно писать методом copy/paste, используя уже готовые. Но в данном случае проще начать с самого начала, чем объяснять, где и что надо поправить или заменить.



Опишем общую структуру всех модулей.

Дескриптор модуля

Параметры торговли и функции для их инициализации

Проверка входных параметров

Привязка выбранного индикатора к данному модулю

Описание торговой стратегии

Прежде всего, в папке с сигналами лучше создать отдельную папку для собственных, "самописных" сигналов. Например, Include\Expert\MySignals. Щелкаем правой кнопкой мыши по выбранной папке и в контекстном меню выбираем пункт "Новый файл". Появится мастер MQL5. В меню выберем "Новый класс". Назовём его NRTRsignal. Все сигналы наследуются от базового класса CExpertSignal, укажем это в мастере.







В сгенерированный мастером код добавим местоположение базового класса CExpertSignal: #include "..\ExpertSignal.mqh"

#property copyright "Orangetree" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include "..\ExpertSignal.mqh" class SignalNRTR : public CExpertSignal { private : public : SignalNRTR(); ~SignalNRTR(); }; SignalNRTR::SignalNRTR() { } SignalNRTR::~SignalNRTR() { }

Начало положено.

Теперь, чтобы Мастер MQL5 мог опознать наш код как модуль сигналов, создадим дескриптор нашего модуля по образу и подобию других сигналов.

Начинается дескриптор со слов "wizard description start" и заканчивается словами " wizard description end". Внутри содержится название модуля и внешние параметры. Как только мы откомпилируем модуль вместе с дескриптором, в меню Мастера — Новый файл/Советник(сгенерировать)/Общие параметры/Параметры сигналов для советников/Добавить — появится наш модуль.





В наш класс нужно добавить переменные для хранения внешних параметров и методы их инициализации.

Названия методов инициализации внешних параметров должны совпадать с названиями внешних параметров, приведенных в дескрипторе.

class SignalNRTR : public CExpertSignal { protected : int m_period_dyn; double m_percent_dev; public : SignalNRTR(); ~SignalNRTR(); void PeriodDyn( int value ) { m_period_dyn= value ;} void PercentDev( double value ) { m_percent_dev= value ;} }; SignalNRTR::SignalNRTR() : m_period_dyn( 12 ), m_percent_dev( 0.1 ) { m_used_series=USE_SERIES_OPEN+USE_SERIES_HIGH+USE_SERIES_LOW+USE_SERIES_CLOSE; }

Члены класса инициализируются с помощью списка инициализации. Сгенерированное Мастером "private" можно заменить на "protected", но это необязательно.

Для проверки правильности ввода параметров в классе CExpertBase предназначен метод virtual bool ValidationSettings().

В созданном нами классе нужно добавить прототип метода и переопределить его. Будем проверять, например, чтобы период был больше одного, а процент отклонения был положительный.

bool SignalNRTR:: ValidationSettings() { if (!CExpertSignal::ValidationSettings()) return ( false ); if (m_period_dyn< 2 ) { Print ( "Период должен быть больше 1" ); return false ; } if (m_percent_dev<= 0 ) { Print ( "Ширина коридора должна быть положительной" ); return false ; } return true ; }

Обратите внимание на особенность: сначала вызывается метод базового класса.

Чтобы подключить к нашему модулю конкретный индикатор, используем метод InitIndicators(). Снова создаём прототип этого метода в нашем классе: virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators), а затем делаем его описание. Для этого существуют стандартные процедуры проверки указателя на индикатор и работает инициализация индикаторов и таймсерий в дополнительных фильтрах.

bool SignalNRTR::InitIndicators(CIndicators *indicators) { if (indicators== NULL ) return ( false ); if (!CExpertSignal::InitIndicators(indicators)) return ( false ); if (!InitNRTR(indicators)) return ( false ); return ( true ); }

В строке InitNRTR(indicators) создаём и инициализируем наш индикатор. Надо добавить ещё прототип и описание функции InitNRTR(indicators).