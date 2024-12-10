Aura Neuron MT4

4.58
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은  및 XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화 함수를 사용합니다. 네트워크는 역전파라고 불리는 지도 학습 기술을 사용하여 훈련됩니다. MLP의 다중 계층과 비선형 활성화는 선형 퍼셉트론과 구별되며, 선형적으로 분리할 수 없는 데이터의 패턴을 인식할 수 있습니다. 정교한 NN 인텔리전스를 통해 Aura Neuron은 패턴을 식별하고 환율이나 거래자 행동의 변화와 같은 진화하는 시장 상황에 적응할 수 있습니다. 복잡한 데이터를 처리하는 기능을 통해 더 정확한 예측을 할 수 있어 시간이 지남에 따라 성능이 향상됩니다.  

가격 $1000 3/10 남음, 다음 가격 $1250, 최종 가격은 $2000입니다.

실시간 결과는 여기에서 확인하세요:

ICMarkets Low Risk https://www.mql5.com/en/signals/2259480 

10k account https://www.mql5.com/en/signals/2345753

More signals in Profile >>>>>> Check my profile

설치(설정 방법)

Aura Neuron   은 신경망 알고리즘으로 구동되는 장기적이고 안정적인 성능을 위해 설계되었습니다.   혁신적인 설계로 마팅게일이나 그리드 트레이딩과 같은 위험한 전략이 없으므로 자동 트레이딩에 안전한 옵션입니다. 

정보:

  • 거래 가능한 쌍  : XAUUSD, GOLD 
  • 기간: H1
  • 최소 입금 금액: $100
  • 최소 레버리지 1:20 
  • 모든 브로커와 호환 가능하지만 ECN 브로커를 권장합니다.

특징:

  • 마팅게일 없음
  • 그리드 거래 없음
  • 평균화 없음
  • 위험한 자금 관리 기술은 없습니다
  • 모든 거래에 대해 손절매 및 이익 실현을 엄격히 실시합니다.
  • 1999년부터 99.9%의 품질 견적을 통해 안정적인 결과를 얻었습니다.
  • 브로커 조건에 민감하지 않음
  • 설치 및 사용이 쉽습니다
  • FTMO 및 Prop 회사 준비 완료
  • FIFO 규칙을 준수합니다(EA 설정에서 Hedging을 비활성화해야 함)

과도한 최적화를 피하기 위해 무엇을 했습니까?

  • 워크포워드 최적화: 과거 데이터를 세그먼트로 나누고 한 부분을 최적화하고 다른 부분을 테스트하여 과도한 적합을 방지합니다.
  • 견고성 검사: 매개변수 변화를 테스트하고 무작위 노이즈를 적용하여 다양한 시나리오에서 전략의 일관성을 보장합니다.
  • 최소 이익 요소/성과 지표: 지나치게 최적화된 매개변수를 선택하지 않도록 주요 성과 지표에 대한 임계값을 설정합니다.
  • 매개변수 안정성: 최적화된 매개변수가 다양한 시장 상황에서도 안정적으로 유지되도록 보장합니다.
  • 데이터 스누핑 편향 제어: 테스트 기간을 무작위로 지정하고 여러 데이터 세트를 사용하여 유리한 결과만 골라내는 일을 방지합니다.
  • 교차 시장 테스트: 다양한 시장에서 전략의 견고성을 확인하기 위해 다양한 수단에 대해 전략을 테스트합니다.
  • 최적화 주기 제한: 과도한 곡선 맞춤을 방지하기 위해 최적화 실행 횟수를 제한합니다.
  • 데이터에 무작위 노이즈 추가: 최적화 중에 과거 데이터에 무작위 노이즈를 도입하여 특정 가격 변동을 기억하는 것을 방지합니다.
  • 하드코딩된 데이터 피하기: 정적인 과거 데이터 대신 동적 변수를 사용하여 실시간 거래의 유연성을 확보하세요.
  • 유전 알고리즘 최적화: 모든 조합을 테스트하지 않고도 유전 알고리즘을 사용하여 유망한 매개변수 집합의 우선 순위를 지정하여 과도한 최적화의 위험을 줄입니다.

설치(설정 방법)

위험 경고  :  과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다. Aura Neuron은 모든 거래 시스템과 마찬가지로 여전히 손실 위험을 안고 있을 수 있습니다.

NealAbreu
29
NealAbreu 2025.12.17 22:11 
 

tengo varias semanas probando este EA en cuenta real de $2000 y los resultados han sido fantástico!, hasta el momento recomendado!

Muhammad Fawwaz
26
Muhammad Fawwaz 2025.11.02 17:57 
 

I’ve been running Aura Neuron for almost a year now, and it has proven to be one of the most consistent and dependable Expert Advisors I’ve ever used. The performance has remained remarkably stable even through different market phases, showing strong adaptability and solid risk control. What I appreciate most is how it delivers steady profits without the need for constant monitoring — it truly feels like a professional-grade trading system. Overall, Aura Neuron has exceeded my expectations in both reliability and long-term consistency. It’s a top-tier EA that every serious trader should consider adding to their portfolio. The seller, Stanislav, deserves special mention as well. He’s incredibly professional, friendly, and always supportive. His customer service is excellent — quick to respond and genuinely helpful whenever I have questions or requests. It’s rare to find this level of dedication and honesty in the market. Overall, Aura Neuron and the support behind it have been exceptional. I’m genuinely impressed and look forward to continuing with this great team and their products.

할부로애틋하게
47
할부로애틋하게 2025.08.25 08:21 
 

It shows very good results. I'm very satisfied. I'm also interested in your other products!

