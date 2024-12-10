Aura Neuron MT4

Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은 및 XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화 함수를 사용합니다. 네트워크는 역전파라고 불리는 지도 학습 기술을 사용하여 훈련됩니다. MLP의 다중 계층과 비선형 활성화는 선형 퍼셉트론과 구별되며, 선형적으로 분리할 수 없는 데이터의 패턴을 인식할 수 있습니다. 정교한 NN 인텔리전스를 통해 Aura Neuron은 패턴을 식별하고 환율이나 거래자 행동의 변화와 같은 진화하는 시장 상황에 적응할 수 있습니다. 복잡한 데이터를 처리하는 기능을 통해 더 정확한 예측을 할 수 있어 시간이 지남에 따라 성능이 향상됩니다.

실시간 결과는 여기에서 확인하세요: ICMarkets Low Risk https://www.mql5.com/en/signals/2259480 10k account https://www.mql5.com/en/signals/2345753



설치(설정 방법)

Aura Neuron 은 신경망 알고리즘으로 구동되는 장기적이고 안정적인 성능을 위해 설계되었습니다. 혁신적인 설계로 마팅게일이나 그리드 트레이딩과 같은 위험한 전략이 없으므로 자동 트레이딩에 안전한 옵션입니다. 정보:



거래 가능한 쌍 : XAUUSD, GOLD

XAUUSD, GOLD 기간: H1

최소 입금 금액: $100

최소 레버리지 1:20

모든 브로커와 호환 가능하지만 ECN 브로커를 권장합니다.