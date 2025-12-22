Blox
2025년 가장 강력한 자동매매 전략 중 하나
저희는 2025년에 사용되던 가장 강력한 수동 트레이딩 전략 중 하나를
TMA(삼각 이동평균)와 CG 로직을 기반으로 한
**완전 자동화 Expert Advisor(EA)**로 변환했습니다.
550달러 가격의 마지막 한 개만 남아 있습니다. 이후 가격은 650달러와 750달러로 인상되며, 최종 가격은 1200달러입니다.
이 EA는 정확한 진입, 지능적인 예약 주문, 엄격한 리스크 관리를 위해 설계되었으며
**모든 외환(Forex) 통화쌍 및 금(XAUUSD)**에서 사용 가능합니다.
최적의 성능을 위해 스프레드가 10포인트 이하인 ECN 계좌 사용을 권장합니다.
이를 통해 정확한 주문 체결과 최소한의 슬리피지를 보장합니다.차트에 적용한 후, 본인의 리스크 성향에 맞게 설정만 조정하면
프로 수준의 자동매매를 경험할 수 있습니다.
주요 특징
-
모든 Forex 통화쌍 및 금(XAUUSD) 지원5 min SET FILE
-
예약 주문 기반 전략 (Buy Stop / Sell Stop)
-
가격을 따라 움직이는 스마트 예약 주문
-
반대 매매(Reverse) 모드 지원
-
자동 로트 관리 시스템(Auto Lot)
-
거래 시간 필터 및 이동평균(MA) 필터
-
연속 거래 횟수 제한 기능
-
오픈 포지션용 고급 트레일링 스탑
-
저스프레드 ECN 브로커에 최적화
입력 파라미터 설명
메인 설정
ReverseSystem
-
TRUE로 설정 시 매수/매도 신호가 반대로 작동합니다
-
다양한 시장 환경에 대한 테스트 및 적응에 유용합니다
MaxConsecutiveTrades
-
동일 방향의 최대 연속 거래 횟수를 제한합니다
-
불리한 시장 상황에서의 손실 폭을 줄여줍니다
예약 주문 설정
PendingDistance
-
현재 가격과 예약 주문 사이의 거리(pips)
TrailPending
-
활성화 시 가격이 멀어질 경우 예약 주문이 자동으로 따라갑니다
-
항상 최적의 진입 거리를 유지합니다
시간 설정
UseTimeFilter
-
특정 시간대에만 거래할지 여부를 설정합니다
StartTime / EndTime
-
브로커 서버 시간을 기준으로 한 거래 시간 설정
-
유동성이 낮거나 주요 뉴스 시간대를 피하는 데 적합
자금 관리
UseAutoLot
-
계좌 잔고를 기준으로 자동으로 로트 크기를 계산합니다
AutoLotBalance
-
Auto Lot 계산에 사용되는 잔고 기준값
AutoLotStep
-
잔고 단계마다 증가하는 로트 크기
Lots
-
고정 로트 크기 (Auto Lot 비활성화 시 사용)
거래 설정
StopLoss
-
고정 손절(pips, 0 = 사용 안 함)
TakeProfit
-
고정 익절(pips, 0 = 사용 안 함)
TrailingStart
-
트레일링 스탑이 시작되는 최소 수익(pips)
TrailingDist
-
트레일링 스탑 거리(pips)
Slippage
-
허용되는 최대 슬리피지
MagicNumber
-
EA 주문을 구분하기 위한 고유 식별 번호
🔹 필터
UseMAFilter
-
이동평균을 이용한 추세 필터 활성화
MA_Period
-
이동평균 기간
🔹 인디케이터 설정 (TMA)
HalfLength
-
TMA의 주요 평활화 기간
Price
-
계산에 사용되는 가격 유형
BandsDeviations
-
TMA 밴드 폭 (변동성 민감도)
Interpolate
-
인디케이터 값을 부드럽게 보정하여 시각적 품질 향상
사용 권장 사항
-
ECN 계좌 사용
-
스프레드 10포인트 이하
-
안정적인 운영을 위해 VPS 사용 권장
-
실계좌 사용 전 반드시 데모 계좌에서 테스트하세요
마무리
이 Expert Advisor는 규율, 안정성, 완전 자동화를 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.
감정에 흔들리지 않는 트레이딩을 제공합니다.
실행하고, 최적화하고, 시스템에 맡기세요.
Bought yesterday. Seems very promising. Market conditions these days are not the best. As Dominik I put the EA to work on a Vantage ECN RAW account and it makes profit during asian session (5 trades. 3 wins and 2 loses). This morning I put the EA to work on a Roboforex ECN account, but in this case it makes 5 trades (3 wins and 2 loses) but account it´s 3% down, so not the same results. I´m going to put the EA to work on a IC Markets RAW account. At the moment 5 stars