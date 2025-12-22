Blox

5

2025년 가장 강력한 자동매매 전략 중 하나

저희는 2025년에 사용되던 가장 강력한 수동 트레이딩 전략 중 하나를
TMA(삼각 이동평균)와 CG 로직을 기반으로 한
**완전 자동화 Expert Advisor(EA)**로 변환했습니다.

550달러 가격의 마지막 한 개만 남아 있습니다. 이후 가격은 650달러와 750달러로 인상되며, 최종 가격은 1200달러입니다.

실시간 시그널 >>>>>

https://www.mql5.com/en/signals/2347208

  클릭

이 EA는 정확한 진입, 지능적인 예약 주문, 엄격한 리스크 관리를 위해 설계되었으며
**모든 외환(Forex) 통화쌍 및 금(XAUUSD)**에서 사용 가능합니다.

최적의 성능을 위해 스프레드가 10포인트 이하인 ECN 계좌 사용을 권장합니다.
이를 통해 정확한 주문 체결과 최소한의 슬리피지를 보장합니다.차트에 적용한 후, 본인의 리스크 성향에 맞게 설정만 조정하면

프로 수준의 자동매매를 경험할 수 있습니다.

 주요 특징

  • 모든 Forex 통화쌍 및 금(XAUUSD) 지원5 min  SET FILE

  • 예약 주문 기반 전략 (Buy Stop / Sell Stop)

  • 가격을 따라 움직이는 스마트 예약 주문

  • 반대 매매(Reverse) 모드 지원

  • 자동 로트 관리 시스템(Auto Lot)

  • 거래 시간 필터 및 이동평균(MA) 필터

  • 연속 거래 횟수 제한 기능

  • 오픈 포지션용 고급 트레일링 스탑

  • 저스프레드 ECN 브로커에 최적화

 입력 파라미터 설명

 메인 설정

ReverseSystem

  • TRUE로 설정 시 매수/매도 신호가 반대로 작동합니다

  • 다양한 시장 환경에 대한 테스트 및 적응에 유용합니다

MaxConsecutiveTrades

  • 동일 방향의 최대 연속 거래 횟수를 제한합니다

  • 불리한 시장 상황에서의 손실 폭을 줄여줍니다

 예약 주문 설정

PendingDistance

  • 현재 가격과 예약 주문 사이의 거리(pips)

TrailPending

  • 활성화 시 가격이 멀어질 경우 예약 주문이 자동으로 따라갑니다

  • 항상 최적의 진입 거리를 유지합니다

 시간 설정

UseTimeFilter

  • 특정 시간대에만 거래할지 여부를 설정합니다

StartTime / EndTime

  • 브로커 서버 시간을 기준으로 한 거래 시간 설정

  • 유동성이 낮거나 주요 뉴스 시간대를 피하는 데 적합

 자금 관리

UseAutoLot

  • 계좌 잔고를 기준으로 자동으로 로트 크기를 계산합니다

AutoLotBalance

  • Auto Lot 계산에 사용되는 잔고 기준값

AutoLotStep

  • 잔고 단계마다 증가하는 로트 크기

Lots

  • 고정 로트 크기 (Auto Lot 비활성화 시 사용)

 거래 설정

StopLoss

  • 고정 손절(pips, 0 = 사용 안 함)

TakeProfit

  • 고정 익절(pips, 0 = 사용 안 함)

TrailingStart

  • 트레일링 스탑이 시작되는 최소 수익(pips)

TrailingDist

  • 트레일링 스탑 거리(pips)

Slippage

  • 허용되는 최대 슬리피지

MagicNumber

  • EA 주문을 구분하기 위한 고유 식별 번호

🔹 필터

UseMAFilter

  • 이동평균을 이용한 추세 필터 활성화

MA_Period

  • 이동평균 기간

🔹 인디케이터 설정 (TMA)

HalfLength

  • TMA의 주요 평활화 기간

Price

  • 계산에 사용되는 가격 유형

BandsDeviations

  • TMA 밴드 폭 (변동성 민감도)

Interpolate

  • 인디케이터 값을 부드럽게 보정하여 시각적 품질 향상

사용 권장 사항

  • ECN 계좌 사용

  • 스프레드 10포인트 이하

  • 안정적인 운영을 위해 VPS 사용 권장

  • 실계좌 사용 전 반드시 데모 계좌에서 테스트하세요

마무리

이 Expert Advisor는 규율, 안정성, 완전 자동화를 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.
감정에 흔들리지 않는 트레이딩을 제공합니다.

실행하고, 최적화하고, 시스템에 맡기세요.


리뷰 2
zaustorron
844
zaustorron 2025.12.26 09:35 
 

Bought yesterday. Seems very promising. Market conditions these days are not the best. As Dominik I put the EA to work on a Vantage ECN RAW account and it makes profit during asian session (5 trades. 3 wins and 2 loses). This morning I put the EA to work on a Roboforex ECN account, but in this case it makes 5 trades (3 wins and 2 loses) but account it´s 3% down, so not the same results. I´m going to put the EA to work on a IC Markets RAW account. At the moment 5 stars

DominikDorner
305
DominikDorner 2025.12.23 19:17 
 

Great support! Just started on a Vantage ECN account and had the first profitable trades on the evening before Christmas, which is really good. I will update my review frequently. Would be great to have set files from other currency pairs! Merry Christmas!

___

Update: I started on a Fusion Markets ECN and on a Vantage ECN acoount. I have exactly the same trades on both sides, which makes me really happy since the EA seems not to be that much Broker dependent like many others!

