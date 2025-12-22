2025년 가장 강력한 자동매매 전략 중 하나

저희는 2025년에 사용되던 가장 강력한 수동 트레이딩 전략 중 하나를

TMA(삼각 이동평균)와 CG 로직을 기반으로 한

**완전 자동화 Expert Advisor(EA)**로 변환했습니다.

550달러 가격의 마지막 한 개만 남아 있습니다. 이후 가격은 650달러와 750달러로 인상되며, 최종 가격은 1200달러입니다. 실시간 시그널 >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208 클릭

이 EA는 정확한 진입, 지능적인 예약 주문, 엄격한 리스크 관리를 위해 설계되었으며

**모든 외환(Forex) 통화쌍 및 금(XAUUSD)**에서 사용 가능합니다.

최적의 성능을 위해 스프레드가 10포인트 이하인 ECN 계좌 사용을 권장합니다.

이를 통해 정확한 주문 체결과 최소한의 슬리피지를 보장합니다.차트에 적용한 후, 본인의 리스크 성향에 맞게 설정만 조정하면

프로 수준의 자동매매를 경험할 수 있습니다.

주요 특징

모든 Forex 통화쌍 및 금(XAUUSD) 지원 5 min SET FILE

예약 주문 기반 전략 (Buy Stop / Sell Stop)

가격을 따라 움직이는 스마트 예약 주문

반대 매매(Reverse) 모드 지원

자동 로트 관리 시스템(Auto Lot)

거래 시간 필터 및 이동평균(MA) 필터

연속 거래 횟수 제한 기능

오픈 포지션용 고급 트레일링 스탑

저스프레드 ECN 브로커에 최적화

입력 파라미터 설명

메인 설정

ReverseSystem

TRUE로 설정 시 매수/매도 신호가 반대로 작동합니다

다양한 시장 환경에 대한 테스트 및 적응에 유용합니다

MaxConsecutiveTrades

동일 방향의 최대 연속 거래 횟수를 제한합니다

불리한 시장 상황에서의 손실 폭을 줄여줍니다

예약 주문 설정

PendingDistance

현재 가격과 예약 주문 사이의 거리(pips)

TrailPending

활성화 시 가격이 멀어질 경우 예약 주문이 자동으로 따라갑니다

항상 최적의 진입 거리를 유지합니다

시간 설정

UseTimeFilter

특정 시간대에만 거래할지 여부를 설정합니다

StartTime / EndTime

브로커 서버 시간을 기준으로 한 거래 시간 설정

유동성이 낮거나 주요 뉴스 시간대를 피하는 데 적합

자금 관리

UseAutoLot

계좌 잔고를 기준으로 자동으로 로트 크기를 계산합니다

AutoLotBalance

Auto Lot 계산에 사용되는 잔고 기준값

AutoLotStep

잔고 단계마다 증가하는 로트 크기

Lots

고정 로트 크기 (Auto Lot 비활성화 시 사용)

거래 설정

StopLoss

고정 손절(pips, 0 = 사용 안 함)

TakeProfit

고정 익절(pips, 0 = 사용 안 함)

TrailingStart

트레일링 스탑이 시작되는 최소 수익(pips)

TrailingDist

트레일링 스탑 거리(pips)

Slippage

허용되는 최대 슬리피지

MagicNumber

EA 주문을 구분하기 위한 고유 식별 번호

🔹 필터

UseMAFilter

이동평균을 이용한 추세 필터 활성화

MA_Period

이동평균 기간

🔹 인디케이터 설정 (TMA)

HalfLength

TMA의 주요 평활화 기간

Price

계산에 사용되는 가격 유형

BandsDeviations

TMA 밴드 폭 (변동성 민감도)

Interpolate

인디케이터 값을 부드럽게 보정하여 시각적 품질 향상

사용 권장 사항

ECN 계좌 사용

스프레드 10포인트 이하

안정적인 운영을 위해 VPS 사용 권장

실계좌 사용 전 반드시 데모 계좌에서 테스트하세요

마무리

이 Expert Advisor는 규율, 안정성, 완전 자동화를 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.

감정에 흔들리지 않는 트레이딩을 제공합니다.

실행하고, 최적화하고, 시스템에 맡기세요.