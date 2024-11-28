Aurum AI mt4

4.94

업데이트 — 2025년 12월
2024년 11월 말, Aurum이 공식적으로 판매를 시작했습니다.
그 이후 뉴스 필터, 추가 보호 조건, 복잡한 제한 없이도 실제 시장 환경에서 꾸준히 운용되며 안정적인 성과를 유지해 왔습니다.

Live Signal

1년간의 실전 운용은 이 트레이딩 시스템의 신뢰성을 명확하게 증명했습니다.
그리고 실제 데이터와 통계를 기반으로, 2025년 12월 대규모 업데이트가 진행되었습니다:

  • 프리미엄 패널 전면 개편 및 모든 해상도에 최적화
  • 확장된 거래 보호 시스템 추가
  • Forex Factory 기반의 강력한 뉴스 필터 추가
  • 신호 정확도를 높이는 추가 필터 2종 추가
  • 최적화, 실행 속도 및 전반적인 안정성 향상
  • 손실 후 안전한 복구를 위한 Recovery 기능 추가
  • 프리미엄 스타일의 새로운 차트 테마 적용

EA 소개
Aurum — 골드(XAU/USD) 전용 프리미엄 자동매매 EA
Aurum은 금 시장에서 안정적이고 안전한 트레이딩을 위해 설계된 전문 자동매매 시스템입니다. 명확한 시스템 로직, 추세 분석, 엄격한 리스크 관리에 기반하여 작동합니다.
그리드, 마틴게일, 공격적인 물타기 등 위험한 매매 방식은 일절 사용하지 않습니다.
모든 거래는 Stop Loss로 보호되며, “1신호 — 1거래” 원칙을 철저히 따릅니다.

프로모션
할인 — 40%
$300 가격으로 3개 라이선스 한정 판매

Aurum 구매자 보너스
Aurum을 구매하시면 프랙탈 시스템 기반의 독점 EA인 “GoldPrime AI”를 무료로 제공해 드립니다.
GoldPrime AI 테스트 결과 보기
GoldPrime AI는 일반 판매되지 않으며 Aurum 구매자에게만 제공됩니다.
보너스 받는 방법:
구매 후 저에게 연락 주시면 보너스를 보내드리겠습니다.

AURUM은 이렇게 작동합니다
  • 시장 추세 방향으로만 거래 — 무작위 진입 없음
  • 마틴게일, 그리드, 위험한 전략 전혀 없음
  • 모든 거래에 Stop Loss 및 Take Profit 적용
  • 설정이 매우 간단 — 설치 후 바로 사용 가능
  • Prop Firm 및 엄격한 리스크 관리 계좌에 적합
  • 화려한 백테스트가 아닌 1년간의 실전 거래로 검증

AURUM 사용 조건
  • 거래 종목: XAU/USD (Gold)
  • 타임프레임: M5
  • 최소 자본: 0.01랏 기준 $100 이상
  • 브로커: 신뢰할 수 있는 모든 브로커 가능
  • 계좌 유형: Standard, ECN 등
  • VPS: 24시간 안정 운용을 위해 선택 사항 (권장)

설치 및 실행 방법
1. XAU/USD(Gold) 차트를 엽니다.
2. 타임프레임을 M5로 설정합니다.
3. 거래 수량 관리 방식을 선택합니다:
  — 고정 랏;
  — 또는 자동 리스크 계산.
설정이 완료되면 Aurum은 즉시 자동매매를 시작합니다.

미래가 있는 시스템
Aurum은 체계적인 트레이딩과 철저한 리스크 관리를 위한 도구입니다.
이 프로젝트는 지속적으로 발전하고 있으며, 실전 거래를 모니터링하고 로직을 개선하며 안정성을 높이고 정기적으로 업데이트를 제공합니다.
Aurum은 단기 상품이 아닌, 장기적으로 발전하는 진정한 프리미엄 EA입니다.
리뷰 답변