BB Return mt4

BB Return — 금(XAUUSD) 거래를 위한 전문가 어드바이저(EA)입니다. 이 트레이딩 아이디어는 이전에 제가 수동 트레이딩에서 사용하던 방식에서 출발했습니다. 전략의 핵심은 Bollinger Bands(볼린저 밴드) 범위로의 가격 회귀이지만, 기계적이거나 매번의 터치마다 진입하지는 않습니다. 금 시장에서는 밴드만으로는 충분하지 않기 때문에, EA에는 약하거나 비효율적인 시장 상황을 걸러내는 추가 필터가 적용되어 있습니다. 회귀 로직이 실제로 타당한 경우에만 거래가 실행됩니다.

 

거래 원칙 — 본 전략은 그리드, 마틴게일, 물타기(평균단가) 기법을 사용하지 않습니다. EA는 고정 로트 또는 AutoRisk 모드로 운용할 수 있습니다. BB Return은 스프레드, 슬리피지 및 브로커의 호가 방식 차이에 민감하지 않으며, Standard, ECN, Pro, Raw, Razor 등 모든 계좌 유형과 모든 브로커에서 사용할 수 있습니다. 거래 세션에 제한되지 않으며 24시간 운용이 가능합니다.

 

설정 및 거래 빈도 — 시작을 위해 복잡한 설정은 필요하지 않습니다. 전략은 기본 설정으로의 운용을 전제로 설계되었으며, 일반적으로 로트 크기 또는 AutoRisk 모드만 조정하면 됩니다. 연간 평균 거래 횟수는 약 80–100회입니다. 그리드나 물타기, 공격적인 방식 없이 운용되는 이 수준의 시스템으로서는 비교적 활발한 거래 빈도입니다. BB Return은 변동성이 큰 금 시장에서의 차분한 트레이딩을 의미합니다.

 

거래 종목: XAUUSD (Gold)
타임프레임: M5
최소 예치금: 0.01 로트 기준 $100 이상
브로커: 신뢰할 수 있는 모든 브로커
계좌 유형: Standard, ECN, Pro, Raw, Razor 등
설정: 기본 설정 사용 권장
VPS: 선택 사항 (24시간 안정적 운용을 위해 권장)

 

개인 보너스 — Bollinger Bands 개념은 범용적이며 다양한 통화쌍과 거래 상품에 적용할 수 있습니다. 모든 구매자에게는 전략을 다른 거래 상품에 맞게 최적화하고 적용할 수 있도록 설계된 추가 EA 버전인 BB Return Opti가 제공됩니다.

BB Return Opti는 설정이 모두 공개된 고속 버전으로, 1년치 히스토리 데이터를 기준으로 5–10분 내에 모든 통화쌍에 대한 적절한 파라미터를 찾을 수 있습니다.

BB Return — XAUUSD 전용 거래 버전.
BB Return Opti — 모든 통화 및 거래 상품에 맞게 설정 가능한 버전.

모든 EA 업데이트가 포함되어 있습니다.
구매 후 개인 보너스를 받기 위해 저에게 연락해 주세요.

 

MT4 버전 참고 사항 — EA 설치 후 패널의 텍스트 크기가 너무 크거나 작게 표시되는 경우, EA 설정에서 Panel text size 파라미터를 조정해 주세요.

