MultiWay EA

AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD — 에 분산 투자함으로써, 강한 방향성 충격 이후 가격이 평균으로 되돌아오는 움직임을 포착합니다. 구매 후 전체 설치 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요. MultiWay EA는 강력한 평균회귀 전략에 기반한 스마트하고 효율적인 자동 매매 시스템입니다. 아홉 개의 상관된 (심지어 일부는 일반적으로 “추세형”) 통화쌍 —— 에 분산 투자함으로써, 강한 방향성 충격 이후 가격이 평균으로 되돌아오는 움직임을 포착합니다.

MultiWay EA는 단순함, 안정성, 명확한 논리를 중요시하는 트레이더에게 완벽합니다 — 복잡한 설정은 필요 없지만, 매우 유연한 자금 관리 및 리스크 제어 옵션을 제공합니다.



이 EA는 진정한 “설정 후 잊기” 철학을 따릅니다. 사용자의 개입이 거의 필요 없으며, 수년간 안정적으로 작동할 수 있어 장기 전략에 이상적입니다.



MultiWay EA를 거래 계좌의 독립 솔루션으로 사용하거나, 분산된 포트폴리오의 중요한 구성 요소로 추가하십시오.



차트에 붙이면 나머지는 자동으로 처리됩니다.





MultiWay EA의 주요 특징: EA는 거래쌍의 시세뿐만 아니라 다음도 고려합니다: 글로벌 주식시장의 변동성 상황 거래쌍의 기초 통화에 대한 통화 선물의 변동성 해당 통화쌍의 옵션 시장에서의 변동성 및 방향 신호

고급 변동성 필터 는 EURUSD, GBPUSD와 같은 “클래식” 통화쌍이 조정 없이 일방향으로 움직일 때 EA가 시장에 진입하지 않도록 합니다.

는 EURUSD, GBPUSD와 같은 “클래식” 통화쌍이 조정 없이 일방향으로 움직일 때 EA가 시장에 진입하지 않도록 합니다. 포지션이 불리하게 열리면 EA는 관리된 손실로 청산합니다 — 무기한 보유는 없습니다.

그리드 시스템을 사용하지만 마틴게일은 사용하지 않습니다.



최소 요구사항 및 권장사항 (기본 설정 기준) 브로커: 낮은 스프레드를 가진 모든 브로커. IC Markets, IC Trading, Valutrades 추천.

최소 초기 예치금: $3000

권장 초기 예치금: $5000

레버리지: 1:100 이상

계좌 유형: Hedging

EA를 24/7 가동하려면 VPS 사용 (필수)



설치 지침 터미널에서 권한을 추가하여 paveludoservice_com 분석 서버에서 금융시장 정보를 받을 수 있도록 설정하세요 (스크린샷).

올바른 방법 #1: 기본 설정으로 EA를 하나의 차트 에서 실행 (스크린샷).

설정으로 EA를 에서 실행 (스크린샷). 올바른 방법 #2: 설정에서 심볼 리스트를 제거하고 9개의 차트에서 EA 실행: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD (스크린샷).

설정에서 심볼 리스트를 제거하고 9개의 차트에서 EA 실행: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD (스크린샷). 잘못된 방법: 기본 설정을 유지한 채 9개의 차트 각각에서 EA를 실행 (스크린샷).



