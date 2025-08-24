MultiWay EA
- 버전: 1.12
- 업데이트됨: 6 10월 2025
- 활성화: 7
이 EA는 진정한 “설정 후 잊기” 철학을 따릅니다. 사용자의 개입이 거의 필요 없으며, 수년간 안정적으로 작동할 수 있어 장기 전략에 이상적입니다.
MultiWay EA를 거래 계좌의 독립 솔루션으로 사용하거나, 분산된 포트폴리오의 중요한 구성 요소로 추가하십시오.
차트에 붙이면 나머지는 자동으로 처리됩니다.
MultiWay EA의 주요 특징:
- EA는 거래쌍의 시세뿐만 아니라 다음도 고려합니다:
- 글로벌 주식시장의 변동성 상황
- 거래쌍의 기초 통화에 대한 통화 선물의 변동성
- 해당 통화쌍의 옵션 시장에서의 변동성 및 방향 신호
- 고급 변동성 필터는 EURUSD, GBPUSD와 같은 “클래식” 통화쌍이 조정 없이 일방향으로 움직일 때 EA가 시장에 진입하지 않도록 합니다.
- 포지션이 불리하게 열리면 EA는 관리된 손실로 청산합니다 — 무기한 보유는 없습니다.
- 그리드 시스템을 사용하지만 마틴게일은 사용하지 않습니다.
최소 요구사항 및 권장사항 (기본 설정 기준)
- 브로커: 낮은 스프레드를 가진 모든 브로커. IC Markets, IC Trading, Valutrades 추천.
- 최소 초기 예치금: $3000
- 권장 초기 예치금: $5000
- 레버리지: 1:100 이상
- 계좌 유형: Hedging
- EA를 24/7 가동하려면 VPS 사용 (필수)
설치 지침
