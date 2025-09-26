Full Snap은 기본 원칙에 기반합니다: 각 통화쌍은 고유한 "개성", 변동성 패턴 및 최적의 거래 조건을 가지고 있습니다. Full Snap은 모든 시장에 일반적인 전략을 적용하는 대신, 목표 통화쌍의 효율성을 극대화하도록 각각 특별히 조정된 8가지 개별 알고리즘 전략을 사용합니다. 이 전문가 자문(EA)은 완벽하게 맞춤화된 전략에 집중하며, 각 알고리즘은 통화쌍의 고유한 특성을 활용하여 다양한 시장 조건에서 수익을 창출합니다.

최상의 결과를 위해 EURUSD H1에서 Full Snap의 백테스트와 실시간 테스트를 반드시 수행하십시오.

통화쌍별 맞춤 전략 구조

EURUSD - 기관 자금 흐름 추적기 전략

유동성 돌파 감지: EURUSD는 전 세계에서 가장 높은 기관 자금 흐름을 가지고 있습니다. Full Snap의 EURUSD 알고리즘은 가격과 거래량 분석을 통해 기관 누적 구간을 식별하고, 소매 매수/매도 손절이 발동될 때와 기관 자금이 유입될 때 진입합니다. 시스템은 유럽과 뉴욕 거래 세션이 겹치는 시간 동안 주요 심리적 가격 수준을 존중하는 경향을 활용합니다.

AUDUSD - 위험 심리 분석기

전략: 상품 상관 관계 기반 거래. 호주 달러는 글로벌 위험 심리와 상품 가격에 매우 민감하며, 예측 가능한 패턴을 형성합니다. Full Snap의 AUDUSD 모듈은 금, 철광석 선물, 아시아 주가지수의 크로스마켓 신호를 모니터링하고, 중국 경제 데이터와 연준 정책 변화에 따른 AUD 강약 사이클을 선제적으로 포착합니다.

GBPNZD - 변동성 확장 시스템

전략: 구간 돌파 최적화. GBPNZD는 주요 교차 통화쌍 중 평균 일간 변동폭이 가장 높습니다. Full Snap의 알고리즘은 변동성이 역사적 최저점까지 축소된 압축 구간을 식별하고 폭발적 움직임에 대비합니다. 시스템은 고급 변동성 예측을 통해 돌파 방향을 결정하고, 이 교차 통화쌍에서 자주 발생하는 150-300핍 움직임을 포착합니다.

GBPUSD - 세션 간 갭 포착기

전략: 런던-뉴욕 전환 거래. GBP/USD는 런던 오전, 세션 겹침, 뉴욕 오후 세션에서 행동이 크게 달라집니다. Full Snap의 GBP 알고리즘은 각 세션별 진입 규칙을 사용하여 전환기 갭 회복 경향과 북미 경제 데이터 발표 시 통화쌍의 반전 행동을 활용합니다.

NZDUSD - 캐리 트레이드 모멘텀 시스템

전략: 금리 차 기반 거래. 뉴질랜드 달러는 글로벌 캐리 트레이드 자금 흐름과 높은 상관관계를 가지며 모멘텀 패턴을 형성합니다. Full Snap의 NZD 모듈은 수익률 차 변화를 추적하고, 캐리 트레이드 시작 또는 종료 전에 진입하며, 특히 아시아-태평양 세션 동안 NZD 유동성이 최고이고 기관 자금 흐름이 예측 가능한 시점에서 최적의 성과를 냅니다.

USDCAD - 에너지 연관 엔진

전략: 원유 가격과 달러 간 역상관 거래. USD/CAD는 원유 가격과 강한 음의 상관관계를 유지합니다. Full Snap의 CAD 알고리즘은 실시간 에너지 시장 데이터를 결합하여 원유 재고 보고서, 캐나다 에너지 산업 성과, 북미 에너지 인프라 뉴스에 따라 진입하며, 통화쌍이 에너지 시장 변화에 반응하는 체계적인 움직임을 포착합니다.

USDCHF - 안전 자산 흐름 시스템

전략: 위험 회피 모멘텀 거래. 스위스 프랑은 안전 자산 통화로서, 시장 불확실성 기간 동안 예측 가능한 자금 흐름을 생성합니다. Full Snap의 CHF 모듈은 VIX 변동성 지수, 유럽 채권 스프레드, 지정학적 이벤트와 같은 글로벌 위험 지표를 모니터링하며, CHF로의 위험 회피 자금 유입 전에 포지션을 잡고, 위험 심리가 정상화될 때 반전을 포착합니다.

USDJPY - 중앙은행 정책 추적기

전략: 통화 정책 차이 기반 거래. USD/JPY는 연준과 일본은행 정책에 매우 민감하며 장기 추세 기회를 제공합니다. Full Snap의 JPY 알고리즘은 수익률 곡선 변화, 중앙은행 성명, 개입 위협 수준을 분석하여 미-일 통화 정책 차이에 의해 발생하는 수주간 추세에 선제적으로 진입합니다.

고급 리스크 분산 매트릭스

Full Snap의 리스크 관리는 통화쌍 상관관계 분석에 기반합니다. 시스템은 활성 포지션 간 상관계수를 지속적으로 모니터링하며, USD 강세/약세 또는 상품 통화군에 과도하게 노출되는 것을 방지합니다. AUDUSD와 NZDUSD 상관관계가 0.8을 초과하면 포지션 규모가 자동으로 조정되어 포트폴리오 균형을 유지합니다. 동적 포지션 배분: 계좌 자금은 현재 변동성과 상관관계에 따라 통화쌍 간 배분되어, 특정 통화가 단독으로 위험 노출을 지배하지 않도록 합니다. 교차 헤지 논리: 여러 USD 통화쌍이 동시에 신호를 보낼 경우, Full Snap은 전략적 포지션 배분을 통해 자연스러운 헤지를 자동으로 구현하여 포트폴리오 변동성을 줄이면서 수익 잠재력을 유지합니다.

경제 이벤트 통합 시스템

각 알고리즘은 이벤트 기반 행동 패턴을 포함합니다:

EURUSD: ECB 회의, 독일 제조업 지표, 미국 고용 보고서

GBPUSD: 영란은행 성명, 영국 물가 지표, 브렉시트 관련 뉴스

AUDUSD: 호주중앙은행 결정, 중국 제조업 PMI, 호주 고용 지표

USDJPY: 연준 정책 신호, 일본은행 개입 위협, 미국 국채 수익률

USDCAD: 캐나다 중앙은행 회의, 원유 재고 보고서, 캐나다 고용 지표

USDCHF: 스위스 중앙은행 성명, 유럽 채무 위기 진행, 안전 자산 흐름

NZDUSD: 뉴질랜드 중앙은행 회의, 뉴질랜드 유제품 경매 결과, 중국 경제 지표

GBPNZD: 영국-뉴질랜드 금리 차, 상품 가격 변동

알고리즘 조정 엔진

Full Snap의 8가지 전략은 독립적으로 작동하지 않으며, 주 조정 알고리즘은 모든 통화쌍 간 최적의 타이밍을 보장합니다:

세션 동기화: 각 통화쌍의 최적 거래 세션에서 우선적으로 거래하며, 24시간 시장 커버리지를 유지합니다. 상관관계 모니터링: 상관관계가 설정된 임계값을 초과할 경우 충돌 포지션을 방지합니다.

변동성 균형: 현재 변동성을 과거 수준과 비교하여 포지션 크기를 조정합니다. 수익 분배: 특정 통화쌍이 계좌 성장을 지배하지 않도록 하여, 다중 통화쌍의 일관된 성과를 유지합니다.

성과 구조

계좌 성장 모델: 각 거래 주기마다 8개 통화쌍 합산 목표 성장률 0.3%, 다양한 기회 포착을 통해 지속적 복리 성장 달성.

최대 낙폭 분배: 계좌 최대 낙폭 70% 제한, 개별 통화쌍 제한 설정으로 단일 통화로 인한 과도한 하락 위험 방지.

포지션 관리: 고정 로트로 규율 있는 포지션 관리 유지, 감정적 추가 거래로 시스템화 거래 파괴 방지.

기술 구현

최소 요구 사항: 8개 통화쌍 전략이 적절히 분산되도록 최소 계좌 잔액 $1,000 필요.

플랫폼 최적화: MetaTrader 5, 실시간 크로스 마켓 분석 및 전략 조정을 위해 안정적 연결 유지 필요.

실행 시간: 전략 실행 시간 00:10-23:00, 유동성이 최적인 시간대에 정확한 진입/청산 보장.

전략적 이점

Full Snap의 8전략 구조는 단일 통화쌍이나 시장 상태에 의존하지 않음을 의미합니다. EURUSD가 횡보할 때 GBPNZD는 돌파가 발생할 수 있습니다. USD 강세가 상품 통화를 압박할 때, CHF로의 안전 자산 흐름이 활성화되거나, JPY 캐리 트레이드 모멘텀이 축적될 수 있습니다. 이것은 상관 거래나 바스켓 거래가 아니라, 각 전략이 고유한 통화쌍 특성을 활용하여 수익을 창출하고 포트폴리오의 전반적 안정성을 향상시키는 정밀 설계된 알고리즘 다각화입니다.

Full Snap: 8개 통화쌍. 8가지 전략. 하나의 조정 시스템.