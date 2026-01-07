실업률 3개월은 지난 3개월 동안 홍콩 시민의 총 실업자 수의 비율 변화를 나타냅니다. 실업자 중에는 지난 7일 동안 유급 고용을 하지 않은 만 15세 이상 고령자가 포함돼 있습니다. 지난 30일 동안 취업을 시도한 시민은 물론, 구직을 중단한 시민(보고서에 '포기근로자'로 반영)까지 계산한 것입니다. 지표 값은 계절에 따라 조정됩니다. 예상보다 높은 지표 증가율은 인구 구매력 저하를 나타낼 수 있으며 이는 다시 홍콩 달러 시세에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"홍콩 실업률 3개월 (Hong Kong Unemployment Rate 3-Months)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.