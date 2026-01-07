캘린더섹션

홍콩 수출 y/y (Hong Kong Exports y/y)

국가:
홍콩
HKD, 홍콩 달러
소스:
인구통계국 (Census and Statistics Department)
분야:
무역
낮음 18.8% 15.5%
17.5%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
17.9%
18.8%
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

수출 y/y 지표는 해당 달에 홍콩에서 수출했다가 재수출한 모든 상품 및 서비스의 총가치가 전년도 같은 달에 비해 변동된 것을 반영합니다. 수출에 관한 정보는 홍콩의 대외 무역 활동과 국외의 홍콩 제조업체들의 상품 수요를 평가하는 데 사용됩니다. 지표 증가세는 홍콩 달러 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"홍콩 수출 y/y (Hong Kong Exports y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
18.8%
15.5%
17.5%
10월 2025
17.5%
16.8%
16.1%
9월 2025
16.1%
16.1%
14.5%
8월 2025
14.5%
12.8%
14.3%
7월 2025
14.3%
9.3%
11.9%
6월 2025
11.9%
15.3%
15.5%
5월 2025
15.5%
8.7%
14.7%
4월 2025
14.7%
7.3%
18.5%
3월 2025
18.5%
4.8%
15.4%
2월 2025
15.4%
5.0%
0.1%
1월 2025
0.1%
-14.6%
5.2%
12월 2024
5.2%
0.9%
2.1%
11월 2024
2.1%
4.3%
3.5%
10월 2024
3.5%
8.1%
4.7%
9월 2024
4.7%
12.4%
6.4%
8월 2024
6.4%
14.5%
13.1%
7월 2024
13.1%
16.2%
10.7%
6월 2024
10.7%
17.6%
14.8%
5월 2024
14.8%
18.7%
11.9%
4월 2024
11.9%
18.1%
4.7%
3월 2024
4.7%
-0.2%
-0.8%
2월 2024
-0.8%
26.4%
33.6%
1월 2024
33.6%
30.7%
11.0%
12월 2023
11.0%
24.8%
7.4%
11월 2023
7.4%
4.8%
1.4%
10월 2023
1.4%
0.9%
-5.3%
9월 2023
-5.3%
-2.6%
-3.7%
8월 2023
-3.7%
-6.4%
-9.1%
7월 2023
-9.1%
-13.6%
-11.4%
6월 2023
-11.4%
-24.2%
-15.6%
5월 2023
-15.6%
-17.3%
-13.0%
4월 2023
-13.0%
-21.6%
-1.5%
3월 2023
-1.5%
-24.5%
-8.8%
2월 2023
-8.8%
-26.8%
-36.7%
1월 2023
-36.7%
-23.7%
-28.9%
12월 2022
-28.9%
-24.6%
-24.1%
11월 2022
-24.1%
-22.9%
-10.4%
10월 2022
-10.4%
-23.3%
-9.1%
9월 2022
-9.1%
-23.6%
-14.3%
8월 2022
-14.3%
-20.9%
-8.9%
7월 2022
-8.9%
-18.1%
-6.4%
6월 2022
-6.4%
-14.8%
-1.4%
5월 2022
-1.4%
-11.6%
1.1%
4월 2022
1.1%
6.1%
-8.9%
3월 2022
-8.9%
16.6%
0.9%
2월 2022
0.9%
23.9%
18.4%
1월 2022
18.4%
12.1%
24.8%
12월 2021
24.8%
12.3%
25.0%
11월 2021
25.0%
14.1%
21.4%
10월 2021
21.4%
24.9%
16.5%
