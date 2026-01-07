수출 y/y 지표는 해당 달에 홍콩에서 수출했다가 재수출한 모든 상품 및 서비스의 총가치가 전년도 같은 달에 비해 변동된 것을 반영합니다. 수출에 관한 정보는 홍콩의 대외 무역 활동과 국외의 홍콩 제조업체들의 상품 수요를 평가하는 데 사용됩니다. 지표 증가세는 홍콩 달러 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

"홍콩 수출 y/y (Hong Kong Exports y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.