홍콩 무역수지 (Hong Kong Trade Balance)

홍콩
HKD, 홍콩 달러
인구통계국 (Census and Statistics Department)
무역
낮음 HK$​-48.500 B HK$​-33.725 B
HK$​-39.900 B
HK$​-37.069 B
HK$​-48.500 B
무역수지는 보고된 달 동안 홍콩에서 수출된 상품과 홍콩으로 수입된 상품의 차이를 나타냅니다. 물품 비용, 보험 및 운송비를 포함한 가격이 지수 계산에 사용됩니다. 플러스 밸런스 값은 무역수지 흑자를 나타내고 마이너스 값은 무역수지 적자를 나타냅니다. 예상보다 높은 판독치는 홍콩 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"홍콩 무역수지 (Hong Kong Trade Balance)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

11월 2025
HK$​-48.500 B
HK$​-33.725 B
HK$​-39.900 B
10월 2025
HK$​-39.900 B
HK$​-24.840 B
HK$​-50.200 B
9월 2025
HK$​-50.200 B
HK$​-41.714 B
HK$​-25.400 B
8월 2025
HK$​-25.400 B
HK$​-33.157 B
HK$​-34.100 B
7월 2025
HK$​-34.100 B
HK$​-51.254 B
HK$​-58.900 B
6월 2025
HK$​-58.900 B
HK$​-33.438 B
HK$​-27.300 B
5월 2025
HK$​-27.300 B
HK$​-22.363 B
HK$​-16.000 B
4월 2025
HK$​-16.000 B
HK$​-10.958 B
HK$​-45.400 B
3월 2025
HK$​-45.400 B
HK$​-49.242 B
HK$​-36.300 B
2월 2025
HK$​-36.300 B
HK$​-30.352 B
HK$​2.100 B
1월 2025
HK$​2.100 B
HK$​-13.251 B
HK$​-34.500 B
12월 2024
HK$​-34.500 B
HK$​-55.367 B
HK$​-43.400 B
11월 2024
HK$​-43.400 B
HK$​-21.572 B
HK$​-31.000 B
10월 2024
HK$​-31.000 B
HK$​-25.177 B
HK$​-53.200 B
9월 2024
HK$​-53.200 B
HK$​-46.312 B
HK$​-33.100 B
8월 2024
HK$​-33.100 B
HK$​-4.579 B
HK$​-21.800 B
7월 2024
HK$​-21.800 B
HK$​-30.553 B
HK$​-55.700 B
6월 2024
HK$​-55.700 B
HK$​-43.492 B
HK$​-12.100 B
5월 2024
HK$​-12.100 B
HK$​-35.962 B
HK$​-10.200 B
4월 2024
HK$​-10.200 B
HK$​-29.054 B
HK$​-45.000 B
3월 2024
HK$​-45.000 B
HK$​-48.670 B
HK$​-41.700 B
2월 2024
HK$​-41.700 B
HK$​-12.796 B
HK$​3.600 B
1월 2024
HK$​3.600 B
HK$​-38.445 B
HK$​-59.900 B
12월 2023
HK$​-59.900 B
HK$​-52.916 B
HK$​-27.900 B
11월 2023
HK$​-27.900 B
HK$​-35.488 B
HK$​-25.800 B
10월 2023
HK$​-25.800 B
HK$​-40.641 B
HK$​-64.600 B
9월 2023
HK$​-64.600 B
HK$​-43.560 B
HK$​-25.600 B
8월 2023
HK$​-25.600 B
HK$​-33.732 B
HK$​-30.000 B
7월 2023
HK$​-30.000 B
HK$​-32.734 B
HK$​-56.600 B
6월 2023
HK$​-56.600 B
HK$​-42.427 B
HK$​-26.400 B
5월 2023
HK$​-26.400 B
HK$​-32.593 B
HK$​-36.600 B
4월 2023
HK$​-36.600 B
HK$​-25.662 B
HK$​-40.600 B
3월 2023
HK$​-40.600 B
HK$​-54.227 B
HK$​-45.400 B
2월 2023
HK$​-45.400 B
HK$​-23.195 B
HK$​-25.400 B
1월 2023
HK$​-25.400 B
HK$​-27.081 B
HK$​-51.600 B
12월 2022
HK$​-51.600 B
HK$​-51.812 B
HK$​-27.100 B
11월 2022
HK$​-27.100 B
HK$​-22.473 B
HK$​-20.900 B
10월 2022
HK$​-20.900 B
HK$​-23.231 B
HK$​-44.900 B
9월 2022
HK$​-44.900 B
HK$​-18.409 B
HK$​-13.300 B
8월 2022
HK$​-13.300 B
HK$​-40.249 B
HK$​-27.600 B
7월 2022
HK$​-27.600 B
HK$​-44.647 B
HK$​-68.500 B
6월 2022
HK$​-68.500 B
HK$​-30.600 B
HK$​-36.700 B
5월 2022
HK$​-36.700 B
HK$​-13.309 B
HK$​-36.600 B
4월 2022
HK$​-36.600 B
HK$​-27.524 B
HK$​-37.300 B
3월 2022
HK$​-37.300 B
HK$​-30.790 B
HK$​-32.100 B
2월 2022
HK$​-32.100 B
HK$​-14.740 B
HK$​6.600 B
1월 2022
HK$​6.600 B
HK$​-31.362 B
HK$​-32.800 B
12월 2021
HK$​-32.800 B
HK$​-32.287 B
HK$​-11.600 B
11월 2021
HK$​-11.600 B
HK$​-26.152 B
HK$​-30.500 B
10월 2021
HK$​-30.500 B
HK$​-41.994 B
HK$​-42.400 B
