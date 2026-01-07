수입 y/y 지표는 해당 달에 홍콩으로 수입된 모든 상품과 서비스의 총가치가 전년도 같은 달에 비해 변동된 것을 반영합니다. 여기에는 홍콩 관할권 밖에서 생산되고 내수용 또는 재수출용 제품뿐만 아니라 홍콩제 재수입 제품도 포함됩니다. 물품 비용, 보험 및 운송비를 포함한 가격이 지수 계산에 사용됩니다. 지표 증가세는 홍콩 달러 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

"홍콩 수입 y/y (Hong Kong Imports y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.