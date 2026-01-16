캘린더섹션

홍콩 국내총생산(GDP) y/y (Hong Kong Gross Domestic Product (GDP) y/y)

홍콩
HKD, 홍콩 달러
인구통계국 (Census and Statistics Department)
GDP
낮음 3.8% 3.8%
3.8%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
3.4%
3.8%
다음 발표 실제 예측
이전
GDP y/y는 전년도 같은 분기와 비교하여 이번 분기에 홍콩에서 생산된 모든 상품과 서비스의 총 가치의 변화를 반영합니다. 수입품과 서비스의 가격은 계산에서 제외됩니다. 지표는 계절에 따라 조정되며 새 데이터를 사용할 수 있는 경우 수정할 수 있습니다. GDP 성장은 HKD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"홍콩 국내총생산(GDP) y/y (Hong Kong Gross Domestic Product (GDP) y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025
3.8%
3.8%
3.8%
3 Q 2025 예비
3.8%
3.1%
3.1%
2 Q 2025
3.1%
3.1%
3.1%
2 Q 2025 예비
3.1%
3.1%
3.0%
1 Q 2025
3.1%
3.1%
3.1%
1 Q 2025 예비
3.1%
0.3%
2.5%
4 Q 2024
2.4%
2.4%
2.4%
4 Q 2024 예비
2.4%
0.0%
1.9%
3 Q 2024
1.8%
1.8%
1.8%
3 Q 2024 예비
1.8%
0.2%
3.2%
2 Q 2024
3.3%
3.3%
3.3%
2 Q 2024 예비
3.3%
3.4%
2.8%
1 Q 2024
2.7%
2.7%
2.7%
1 Q 2024 예비
2.7%
0.9%
4.3%
4 Q 2023
4.3%
4.3%
4.3%
4 Q 2023 예비
4.3%
0.6%
4.1%
3 Q 2023
4.1%
4.1%
4.1%
3 Q 2023 예비
4.1%
7.1%
1.5%
2 Q 2023
1.5%
1.5%
1.5%
2 Q 2023 예비
1.5%
-4.4%
2.9%
1 Q 2023
2.7%
2.7%
2.7%
1 Q 2023 예비
2.7%
-4.2%
-4.1%
4 Q 2022
-4.2%
-4.2%
-4.2%
4 Q 2022 예비
-4.2%
-4.5%
-4.6%
3 Q 2022
-4.5%
-4.5%
-4.5%
3 Q 2022 예비
-4.5%
-1.3%
-1.3%
2 Q 2022
-1.3%
-1.4%
-1.4%
2 Q 2022 예비
-1.4%
-4.0%
-3.9%
1 Q 2022
-4.0%
-4.0%
-4.0%
1 Q 2022 예비
-4.0%
4.8%
4.7%
4 Q 2021
4.8%
4.8%
4.8%
4 Q 2021 예비
4.8%
0.3%
5.5%
3 Q 2021
5.4%
5.4%
5.4%
3 Q 2021 예비
5.4%
11.1%
7.6%
2 Q 2021
7.6%
7.5%
7.5%
2 Q 2021 예비
7.5%
12.5%
8.0%
1 Q 2021
7.9%
7.8%
7.8%
1 Q 2021 예비
7.8%
-2.9%
-2.8%
4 Q 2020
-3.0%
-3.0%
-3.0%
4 Q 2020 예비
-3.0%
-7.3%
-3.6%
3 Q 2020
-3.5%
-3.4%
-3.4%
3 Q 2020 예비
-3.4%
-11.9%
-9.0%
2 Q 2020
-9.0%
-9.0%
-9.0%
2 Q 2020 예비
-9.0%
-11.7%
-9.1%
1 Q 2020
-8.9%
-8.9%
-8.9%
1 Q 2020 예비
-8.9%
-1.6%
-3.0%
4 Q 2019
-2.9%
-2.9%
-2.9%
4 Q 2019 예비
-2.9%
-3.1%
-2.8%
3 Q 2019
-2.9%
-2.9%
-2.9%
3 Q 2019 예비
-2.9%
-0.5%
0.4%
12
