GDP y/y는 전년도 같은 분기와 비교하여 이번 분기에 홍콩에서 생산된 모든 상품과 서비스의 총 가치의 변화를 반영합니다. 수입품과 서비스의 가격은 계산에서 제외됩니다. 지표는 계절에 따라 조정되며 새 데이터를 사용할 수 있는 경우 수정할 수 있습니다. GDP 성장은 HKD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"홍콩 국내총생산(GDP) y/y (Hong Kong Gross Domestic Product (GDP) y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.