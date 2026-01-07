HKMA M3 통화 공급 y/y는 거주자와 비거주자를 포함하여 홍콩 인구 전체가 보유하고 있는 화폐, 은행 예금 및 예금 증권의 총 재고량을 나타냅니다. 홍콩 분류에 따르면, M3에는 환매 계약과 자본 시장 펀드가 포함되어 있지 않다는 점에 유의해야 한다 M3 통화 공급 증가는 인구의 구매력 증가를 동반할 수 있어 홍콩 달러 시세에 긍정적인 것으로 평가됩니다.

"홍콩 통화 당국 M3 통화 공급 y/y (Hong Kong Monetary Authority M3 Money Supply y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.