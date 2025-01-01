문서화섹션
MQL5 리퍼런스Python용MetaTradersymbols_get 

symbols_get

MetaTrader 5 터미널에서 모든 금융상품을 가져옵니다.

symbols_get(
   group="GROUP"      // 심볼 선택 필터 
)

group="GROUP"

[in]  필요한 심볼 그룹을 배열하기 위한 필터. 선택적 파라미터. 그룹이 지정된 경우 함수는 지정된 조건을 충족하는 심볼만 반환합니다.

반환 값

튜플 형태의 심볼을 반환합니다. 오류가 발생하면 None을 반환합니다. 오류에 대한 정보는 last_error()를 사용하여 얻을 수 있습니다.

참고

그룹 매개 변수를 사용하면 이름을 기준으로 심볼을 정렬할 수 있습니다. '*'은 문자열의 시작과 끝에 사용될 수 있습니다

그룹 매개 변수는 명명되거나 또는 명명되지 않은채 사용할 수 있습니다. 두 옵션 모두 동일한 방식으로 작동합니다. 명명된 옵션(그룹="GROUP")을 사용하면 코드를 쉽게 읽을 수 있습니다.

그룹 매개 변수는 쉼표로 구분된 여러 조건을 포함할 수 있습니다. 조건은 '*'를 사용하여 마스크로 설정할 수 있습니다. 논리적 부정 심볼 '!'을(를) 제외에 사용할 수 있습니다. 모든 조건은 순차적으로 적용되며, 이는 그룹에 포함되는 조건 다음에 배제 조건이 먼저 지정되어야 함을 의미합니다. 예를 들면, group="*, !EUR"은 모든 심볼을 먼저 선택하고 그 이름에 "EUR"이 포함된 심볼을 나중에 제외해야 함을 의미합니다.

symbol_info()와는 달리, symbols_get() 함수는 단일 호출 내에서 요청된 모든 심볼에 대한 데이터를 반환합니다.

예:

import MetaTrader5 as mt5
# MetaTrader 5 패키지에 데이터 표시
print("MetaTrader5 패키지 작성자: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 패키지 버전: ",mt5.__version__)
 
# MetaTrader 5 터미널과의 연결 설정
if not mt5.initialize():
    print("initialize() 실패, 오류 코드 =",mt5.last_error())
    quit()
 
# 모든 심볼 가져오기
symbols=mt5.symbols_get()
print('Symbols: 'len(symbols))
count=0
# 첫 다섯 개 표시
for s in symbols:
    count+=1
    print("{}. {}".format(count,s.name))
    if count==5: break
print()
 
# 이름에 RU가 포함된 심볼 가져오기
ru_symbols=mt5.symbols_get("*RU*")
print('len(*RU*): 'len(ru_symbols))
for s in ru_symbols:
    print(s.name)
print()
 
# 이름에 USD, EUR, JPY 및 GBP가 포함되지 않은 심볼 가져오기
group_symbols=mt5.symbols_get(group="*,!*USD*,!*EUR*,!*JPY*,!*GBP*")
print('len(*,!*USD*,!*EUR*,!*JPY*,!*GBP*):'len(group_symbols))
for s in group_symbols:
    print(s.name,":",s)
 
# MetaTrader 5 터미널 연결 종료
mt5.shutdown()
 
결과:
MetaTrader5 패키지 작성자:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 패키지 버전:  5.0.29
Symbols:  84
1. EURUSD
2. GBPUSD
3. USDCHF
4. USDJPY
5. USDCNH
 
len(*RU*):  8
EURUSD
USDRUB
USDRUR
EURRUR
EURRUB
FORTS.RUB.M5
EURUSD_T20
EURUSD4
 
len(*,!*USD*,!*EUR*,!*JPY*,!*GBP*):  13
AUDCAD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=True, visible=True, session_deals=0, session_buy_orders=0, session...
AUDCHF : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
AUDNZD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
CADCHF : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
NZDCAD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
NZDCHF : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
NZDSGD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
CADMXN : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
CHFMXN : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
NZDMXN : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...
FORTS.RTS.M5 : SymbolInfo(custom=True, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, ...
FORTS.RUB.M5 : SymbolInfo(custom=True, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, ...
FOREX.CHF.M5 : SymbolInfo(custom=True, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, ...

symbols_total, symbol_select, symbol_info