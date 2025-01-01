- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
symbol_info_tick
지정된 금융상품의 마지막 틱을 가져옵니다.
|
symbol_info_tick(
symbol
[in] 금융상품명. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.
반환 값
튜플 형태로 정보를 반환합니다. 오류가 발생하면 None을 반환합니다. 오류에 대한 정보는 last_error()를 사용하여 얻을 수 있습니다.
참고
이 함수는 SymbolInfoTick와 유사합니다.
예:
|
import MetaTrader5 as mt5
더 보기