symbol_info_tick

지정된 금융상품의 마지막 틱을 가져옵니다.

symbol_info_tick(
   symbol      // 금융상품명
)

symbol

[in]  금융상품명. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.

반환 값

튜플 형태로 정보를 반환합니다. 오류가 발생하면 None을 반환합니다. 오류에 대한 정보는 last_error()를 사용하여 얻을 수 있습니다.

참고

이 함수는 SymbolInfoTick와 유사합니다.

예:

import MetaTrader5 as mt5
# MetaTrader 5 패키지에 데이터 표시
print("MetaTrader5 패키지 작성자: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 패키지 버전: ",mt5.__version__)
 
# MetaTrader 5 터미널과의 연결 설정
if not mt5.initialize():
    print("initialize() 실패, 오류 코드 =",mt5.last_error())
    quit()
 
# MarketWatch에서 GBPUSD 표시 활성화 시도
selected=mt5.symbol_select("GBPUSD",True)
if not selected:
    print("GBPUSD 선택 실패")
    mt5.shutdown()
    quit()
 
# 최근 GBPUSD 틱 표시
lasttick=mt5.symbol_info_tick("GBPUSD")
print(lasttick)
# 목록 형식으로 틱 필드 값 표시
print("Show symbol_info_tick(\"GBPUSD\")._asdict():")
symbol_info_tick_dict = mt5.symbol_info_tick("GBPUSD")._asdict()
for prop in symbol_info_tick_dict:
    print("  {}={}".format(prop, symbol_info_tick_dict[prop]))
 
# MetaTrader 5 터미널 연결 종료
mt5.shutdown()
 
 
결과:
MetaTrader5 패키지 작성자:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 패키지 버전:  5.0.29
Tick(time=1585070338, bid=1.17264, ask=1.17279, last=0.0, volume=0, time_msc=1585070338728, flags=2, volume_real=0.0)
Show symbol_info_tick._asdict():
  time=1585070338
  bid=1.17264
  ask=1.17279
  last=0.0
  volume=0
  time_msc=1585070338728
  flags=2
  volume_real=0.0

