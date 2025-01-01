문서화섹션
지정된 기호에 대한 MetaTrader 5 터미널의 Market Depth 변경 이벤트 가입을 취소합니다.

market_book_release(
   symbol      // 금융상품명
)

symbol

[in]  금융상품명. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.

반환 값

성공적이면 True를 그렇지 않으면 False입니다.

참고

이 함수는 MarketBookRelease와 유사합니다.

