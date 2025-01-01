MQL5 リファレンスPython用MetaTradermarket_book_release
market_book_release
지정된 기호에 대한 MetaTrader 5 터미널의 Market Depth 변경 이벤트 가입을 취소합니다.
market_book_release(
symbol
[in] 금융상품명. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.
반환 값
성공적이면 True를 그렇지 않으면 False입니다.
참고
이 함수는 MarketBookRelease와 유사합니다.
