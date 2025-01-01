문서화섹션
orders_total

활성 주문 수를 가져옵니다

orders_total()

반환 값

정수 값.

참고

이 함수는 OrdersTotal와 유사합니다.

예:

import MetaTrader5 as mt5
# MetaTrader 5 패키지에 데이터 표시
print("MetaTrader5 패키지 작성자: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 패키지 버전: ",mt5.__version__)
 
# MetaTrader 5 터미널 연결 설정
if not mt5.initialize():
    print("initialize() 실패, 오류 코드 =",mt5.last_error())
    quit()
 
# 주문이 유효한지 확인
orders=mt5.orders_total()
if orders>0:
    print("Total orders=",orders)
else:
    print("주문을 찾을 수 없습니다")
 
# MetaTrader 5 터미널 연결 종료
mt5.shutdown()

