MQL5 リファレンス言語基礎演算子Return 演算子
- 重文演算子
- 式の演算子
- Return 演算子
- if-else 条件演算子
- 三項演算子 ?:
- Switch 演算子
- while 反復演算子
- for 反復演算子
- do while 反復演算子
- Break 演算子
- Continue 演算子
- 행렬 곱 연산자 @
- new オブジェクト作成演算子
- delete オブジェクト解除演算子
반환 연산자
반환 연산자는 현재 함수 실행을 종료하고 호출 프로그램에 대한 제어를 반환합니다. 표현식 계산 결과가 호출 함수로 반환됩니다. 표현식은 할당 연산자를 포함할 수 있습니다.
예제:
|
int CalcSum(int x, int y)
void 반환 유형이 있는 함수에서는 표현식이 없는 return 연산자를 사용해야 합니다:
|
void SomeFunction()
함수의 오른쪽 중괄호는 표현식 없이 반환 연산자를 암시적으로 실행함을 의미합니다.
반환 가능 항목: 단순 유형, 단순 구조, 객체 포인터. 반환 연산자를 사용하면 배열, 클래스 객체, 복합 구조 유형의 변수를 반환할 수 없습니다.
더 보기