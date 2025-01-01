반환 연산자

반환 연산자는 현재 함수 실행을 종료하고 호출 프로그램에 대한 제어를 반환합니다. 표현식 계산 결과가 호출 함수로 반환됩니다. 표현식은 할당 연산자를 포함할 수 있습니다.

예제:

int CalcSum(int x, int y)

{

return(x+y);

}

void 반환 유형이 있는 함수에서는 표현식이 없는 return 연산자를 사용해야 합니다:

void SomeFunction()

{

Print("Hello!");

return; // 이 연산자를 제거할 수 있습니다

}

함수의 오른쪽 중괄호는 표현식 없이 반환 연산자를 암시적으로 실행함을 의미합니다.

반환 가능 항목: 단순 유형, 단순 구조, 객체 포인터. 반환 연산자를 사용하면 배열, 클래스 객체, 복합 구조 유형의 변수를 반환할 수 없습니다.

