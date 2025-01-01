초기화 취소 이유 코드

초기화 취소 이유 코드는 UninitializeReason() 함수에 의해 반환됩니다. 가능 값은 다음과 같습니다:

정수 값 설명 REASON_PROGRAM 0 엑스퍼트 어드바이저가 ExpertRemove() 기능을 호ㅜㄹ하여 작업을 종료했습니다 REASON_REMOVE 1 프로그램이 차트에서 삭제되었습니다 REASON_RECOMPILE 2 프로그램이 다시 컴파일되었습니다 REASON_CHARTCHANGE 3 기호 또는 차트 기간이 변경되었습니다 REASON_CHARTCLOSE 4 차트가 닫혔습니다 REASON_PARAMETERS 5 입력 매개변수가 사용자에 의해 변경되었습니다 REASON_ACCOUNT 6 계정 설정 변경으로 인해 다른 계정이 활성화되었거나 거래 서버에 다시 연결되었습니다 REASON_TEMPLATE 7 새 템플릿이 적용되었습니다 REASON_INITFAILED 8 이 값은 OnInit() 처리기가 0이 아닌 값을 반환했음을 의미합니다 REASON_CLOSE 9 터미널이 닫혔습니다

초기화 취소 이유 코드는 미리 결정된 함수 OnDeinit(일시적 이유)의 매개변수로도 전달됩니다.

예: