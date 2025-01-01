- 定義済みマクロ代入
초기화 취소 이유 코드
초기화 취소 이유 코드는 UninitializeReason() 함수에 의해 반환됩니다. 가능 값은 다음과 같습니다:
|
정수
|
값
|
설명
|
REASON_PROGRAM
|
0
|
엑스퍼트 어드바이저가 ExpertRemove() 기능을 호ㅜㄹ하여 작업을 종료했습니다
|
REASON_REMOVE
|
1
|
프로그램이 차트에서 삭제되었습니다
|
REASON_RECOMPILE
|
2
|
프로그램이 다시 컴파일되었습니다
|
REASON_CHARTCHANGE
|
3
|
기호 또는 차트 기간이 변경되었습니다
|
REASON_CHARTCLOSE
|
4
|
차트가 닫혔습니다
|
REASON_PARAMETERS
|
5
|
입력 매개변수가 사용자에 의해 변경되었습니다
|
REASON_ACCOUNT
|
6
|
계정 설정 변경으로 인해 다른 계정이 활성화되었거나 거래 서버에 다시 연결되었습니다
|
REASON_TEMPLATE
|
7
|
새 템플릿이 적용되었습니다
|
8
|
이 값은 OnInit() 처리기가 0이 아닌 값을 반환했음을 의미합니다
|
REASON_CLOSE
|
9
|
터미널이 닫혔습니다
초기화 취소 이유 코드는 미리 결정된 함수 OnDeinit(일시적 이유)의 매개변수로도 전달됩니다.
예:
|
//+------------------------------------------------------------------+