문서화섹션
MQL5 リファレンス定義済み変数_IsX64 

int _IsX64

_IsX64 변수를 사용하면 MQL5 응용 프로그램이 실행 중인 터미널의 비트 버전을 확인할 수 있습니다: 32비트 터미널의 경우 _IsX64=0, 64비트 터미널의 경우 _IsX64!=0.

또한, 함수 TerminalInfoInteger(TERMINAL_X64)가 사용될 수 있습니다.

예:

// 프로그램이 실행 중인 터미널 확인
   Print("_IsX64=",_IsX64);
   if(_IsX64)
      Print("프로그램 ",__FILE__,"이 64비트 터미널에서 실행 중입니다.");
   else
      Print("프로그램 ",__FILE__,"이 32비트 터미널에서 실행 중입니다.");
   Print("TerminalInfoInteger(TERMINAL_X64)=",TerminalInfoInteger(TERMINAL_X64));

참고 항목

MQLInfoInteger, 임포팅 함수 (#import)