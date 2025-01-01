MQL5 リファレンス定義済み変数_IsX64 _AppliedTo_Digits_Point_LastError_Period_RandomSeed_StopFlag_Symbol_UninitReason_IsX64 int _IsX64 _IsX64 변수를 사용하면 MQL5 응용 프로그램이 실행 중인 터미널의 비트 버전을 확인할 수 있습니다: 32비트 터미널의 경우 _IsX64=0, 64비트 터미널의 경우 _IsX64!=0. 또한, 함수 TerminalInfoInteger(TERMINAL_X64)가 사용될 수 있습니다. 예: // 프로그램이 실행 중인 터미널 확인 Print("_IsX64=",_IsX64); if(_IsX64) Print("프로그램 ",__FILE__,"이 64비트 터미널에서 실행 중입니다."); else Print("프로그램 ",__FILE__,"이 32비트 터미널에서 실행 중입니다."); Print("TerminalInfoInteger(TERMINAL_X64)=",TerminalInfoInteger(TERMINAL_X64)); 참고 항목 MQLInfoInteger, 임포팅 함수 (#import) _UninitReason 共通関数