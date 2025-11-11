거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
A BETTER RSI - MetaTrader 5용 지표
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
상대강도 지수는 오래된 지표로 오늘날까지도 놀라운 우위를 점하고 있습니다. 하지만 문제는 시장의 잡음에 민감하게 반응하여 잘못된 신호를 많이 발생시킨다는 점입니다.
이 지표는 모멘텀을 읽고 표시하는 RSI의 개념을 개선하여 진정한 시장 움직임만 표시하는 지점으로 개선한 것입니다.
이 지표는 RSI를 사용할 때와 같은 방식으로 사용해야 하며, 다이버전스를 찾고, 지표의 상승 또는 하락 움직임에 따라 거래하거나 과매도 또는 과매수 영역을 기다려야 합니다.
- 재량에 따라 신호 주기와 변화율 주기를 조정하세요.
- 라이브를 시작하기 전에 충분히 백 테스트하세요.
- 위험을 적절히 관리하세요.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/49386
