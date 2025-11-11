상대강도 지수는 오래된 지표로 오늘날까지도 놀라운 우위를 점하고 있습니다. 하지만 문제는 시장의 잡음에 민감하게 반응하여 잘못된 신호를 많이 발생시킨다는 점입니다.

이 지표는 모멘텀을 읽고 표시하는 RSI의 개념을 개선하여 진정한 시장 움직임만 표시하는 지점으로 개선한 것입니다.

이 지표는 RSI를 사용할 때와 같은 방식으로 사용해야 하며, 다이버전스를 찾고, 지표의 상승 또는 하락 움직임에 따라 거래하거나 과매도 또는 과매수 영역을 기다려야 합니다.









재량에 따라 신호 주기와 변화율 주기를 조정하세요.

라이브를 시작하기 전에 충분히 백 테스트하세요.

위험을 적절히 관리하세요.



