Confluence Detector - MetaTrader 5용 지표
인디케이터는 차트에 세 개의 선형 차트를 그립니다. 현재 주기를 감지하고 입력란에 현재 주기와 비교해야 할 다른 두 주기를 지정합니다.
선택한 다른 차트주기의 가격이 같은 방향으로 움직이지 않으면 선이 서로 어긋나며 이는 해당 차트주기가 합쳐지지 않았음을 나타냅니다.
선이 멀어지면 해당 기간 동안 거래를 피하라는 신호일 수 있습니다. 여러 차트주기가 합쳐질 때 거래하는 것이 더 안전합니다.
첫 번째 플롯은 현재 기간의 종가에 대한 꺾은선형 차트입니다.
두 번째 플롯은 첫 번째 입력 기간과 현재 기간의 편차입니다.
세 번째 플롯은 현재 기간에 대한 두 번째 입력 기간의 편차입니다.
이 인디케이터가 마음에 드셨기를 바랍니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/49345
