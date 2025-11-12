코드베이스섹션
지표

Confluence Detector - MetaTrader 5용 지표

Conor Mcnamara | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
10
평가:
(3)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

인디케이터는 차트에 세 개의 선형 차트를 그립니다. 현재 주기를 감지하고 입력란에 현재 주기와 비교해야 할 다른 두 주기를 지정합니다.


입력


선택한 다른 차트주기의 가격이 같은 방향으로 움직이지 않으면 선이 서로 어긋나며 이는 해당 차트주기가 합쳐지지 않았음을 나타냅니다.

선이 멀어지면 해당 기간 동안 거래를 피하라는 신호일 수 있습니다. 여러 차트주기가 합쳐질 때 거래하는 것이 더 안전합니다.


플롯


첫 번째 플롯은 현재 기간의 종가에 대한 꺾은선형 차트입니다.

두 번째 플롯은 첫 번째 입력 기간과 현재 기간의 편차입니다.

세 번째 플롯은 현재 기간에 대한 두 번째 입력 기간의 편차입니다.


이 인디케이터가 마음에 드셨기를 바랍니다.

많은 응원 부탁드립니다:

https://fxcalculator.io


    MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
    원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/49345

