거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Code blocks for "Counters" like Count "X" time and pass - MetaTrader 5용 expert
- 조회수:
- 4
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
01. "X" 횟수를 세고 통과합니다.
- 01단계 - 카운트 제한을 설정하기 위한 변수를 생성합니다. 코드에서 최적화를 위한 입력 파라미터로 사용할 수 있습니다.
- 02단계 - 카운트된 한도(카운트된 횟수)를 저장할 다른 변수를 만듭니다.
- 03단계 - 카운터와 카운트 제한이 같으면 지정한 코드 블록을 전달할 때입니다.
- 04단계 - 코드가 통과되면 카운터도 재설정해야 합니다. 그렇지 않으면 무한대로 카운트됩니다(이 경우).
카운터 블록에 필터링 조건을 설정할 수도 있습니다(예: >> "이 조건에 해당하면 한 번만 카운트."
input int count = 50; // 카운트 제한을 입력으로 설정 int Counter; // 카운터 변수 // 전문가 초기화 -------------------- int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED); } // 전문가 초기화 ------------------- void OnDeinit(const int reason) { } // 전문가 온틱 -------------------------- void OnTick() { Counter ++; // 각 틱의 카운터에 1을 더합니다. Comment("Current Count -:", Counter); if(Counter == count) // "X"번 카운트하고 전달 | 이 블록은 각 카운트당 한 번만 실행됩니다. { // 코드가 여기에 있습니다...... Alert(count," Times counted"); Counter = 0; // 코드 블록의 끝에서 카운터를 재설정합니다. 이것은 필수입니다. } } // OnTick 종료 <<----------------------
02. "X" 번 통과한 다음 "X" 번 기다린 다음 통과.
이 방법은 대기 후 통과, 통과 후 대기처럼 사용할 수 있습니다.
- 01단계 - 카운트 제한과 대기 제한을 설정하는 변수를 생성하면 코드에서 최적화를 위한 입력 파라미터로 사용할 수 있습니다.
- 02단계 - 카운트 한도 및 대기 한도(카운트 및 대기 횟수)를 저장할 또 다른 변수를 만듭니다.
- 03단계 - 카운터와 카운트 제한이 같으면 지정한 코드 블록을 전달할 때입니다.
- 04단계 - 카운터와 대기 횟수 제한이 같으면 잠시 기다릴 시간입니다.
- 04단계 - 대기 한도에 도달하면 카운터와 웨이터도 재설정해야 합니다. 그렇지 않으면 Seese가 작동합니다(이 경우).
카운터 블록과 웨이터 블록에도 필터링 조건을 설정할 수 있습니다(예: >> "이 경우 조금 기다림"
input int count = 50; // 카운트 제한을 입력으로 설정 input int wait = 50; // 대기 시간 제한을 입력으로 설정 int Counter; // 카운터 변수 기본값은 "0" int Waiter; // 대기 변수 기본값은 "0"입니다. // 전문가 초기화 -------------------- int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED); } // 전문가 초기화 ------------------- void OnDeinit(const int reason) { } // 전문가 온틱 -------------------------- void OnTick() { Comment("Counted Ticks -: ", Counter, "\n", "Waited Ticks -: ", Waiter); if(Counter < count) // "X" 횟수 전달 { Counter++; // 카운터 업데이트 // 코드가 여기에 있습니다. } else if(Waiter < wait) // "X" 시간 동안 대기 { Waiter++; // 웨이터 업데이트 // 코드가 여기에 있습니다. } if(Waiter == wait) // 대기 한도에 도달했습니다. { Counter = 0; // 카운터 재설정 Waiter = 0; // 웨이터 재설정 } } // OnTick 종료 <<---------------------- //+------------------------------------------------------------------+
Special -:
대기 코드 블록을 제거하여 위의 코드를 수정하여 "X회 통과 후 중지" 를 코딩할 수 있습니다. 그러면 특정 횟수만큼 카운트하고 카운터가 쉴 때까지 작동을 멈춥니다. 이러한 변수를 전역 변수로 만들면 코드의 어느 곳에서나 재설정할 수 있습니다. (전역 변수)
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/49213
3X_파라볼릭 회귀
두 개의 직선 표준 편차 채널 + 미래 가격 차트 값 보간이 포함된 곡선 포물선 회귀 채널.J_TPO
막대형 차트로 설계된 정규화된 오실레이터입니다.
Basic GridManager Library
그리드를 만들고 관리하기 위한 기본 라이브러리입니다.Count Positions from EA MQL5
With this code you can get current open positions of your EA this is so usefull to manage your EA