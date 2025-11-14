01. "X" 횟수를 세고 통과합니다.

카운터 블록에 필터링 조건을 설정할 수도 있습니다(예: >> " 이 조건에 해당하면 한 번만 카운트."





input int count = 50 ; int Counter; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { Counter ++; Comment ( "Current Count -:" , Counter); if (Counter == count) { Alert (count, " Times counted" ); Counter = 0 ; } }





02. "X" 번 통과한 다음 "X" 번 기다린 다음 통과.

이 방법은 대기 후 통과, 통과 후 대기처럼 사용할 수 있습니다.

01단계 - 카운트 제한과 대기 제한을 설정하는 변수를 생성하면 코드에서 최적화를 위한 입력 파라미터로 사용할 수 있습니다.

설정하는 변수를 코드에서 최적화를 사용할 수 있습니다. 02단계 - 카운트 한도 및 대기 한도(카운트 및 대기 횟수)를 저장할 또 다른 변수를 만듭니다.

카운트 한도 및 대기 한도(카운트 및 대기 횟수)를 저장할 또 다른 변수를 만듭니다. 03단계 - 카운터와 카운트 제한이 같으면 지정한 코드 블록을 전달할 때입니다.

같으면 지정한 코드 블록을 전달할 때입니다. 04단계 - 카운터와 대기 횟수 제한이 같으면 잠시 기다릴 시간입니다.

카운터와 대기 횟수 제한이 잠시 기다릴 시간입니다. 04단계 - 대기 한도에 도달하면 카운터와 웨이터도 재설정해야 합니다. 그렇지 않으면 Seese가 작동합니다(이 경우).

카운터 블록과 웨이터 블록에도 필터링 조건을 설정할 수 있습니다(예: >> " 이 경우 조금 기다림"





input int count = 50 ; input int wait = 50 ; int Counter; int Waiter; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { Comment ( "Counted Ticks -: " , Counter, "

" , "Waited Ticks -: " , Waiter); if (Counter < count) { Counter++; } else if (Waiter < wait) { Waiter++; } if (Waiter == wait) { Counter = 0 ; Waiter = 0 ; } }

Special -:

대기 코드 블록을 제거하여 위의 코드를 수정하여 "X회 통과 후 중지" 를 코딩할 수 있습니다. 그러면 특정 횟수만큼 카운트하고 카운터가 쉴 때까지 작동을 멈춥니다. 이러한 변수를 전역 변수로 만들면 코드의 어느 곳에서나 재설정할 수 있습니다. (전역 변수)



