SAR ADX Signal - MetaTrader 5용 지표

모바일 알림이 있는 SAR ADX 신호, MT4 버전에서 재작성됨(출처를 더 이상 찾을 수 없음). 다시 칠할 수 있는 인디케이터이므로 사용 시 주의하시기 바랍니다.

원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/48247

