이 스크립트는 캔들 분석을 수행하도록 설계되었습니다:
- 데이터 검색: 이 스크립트는 실행 중인 금융상품의 캔들 시가, 종가, 고가, 저가를 검색합니다.
- 캔들 분류: 종가와 시가의 관계에 따라 각 캔들을 강세, 약세 또는 중립으로 분류합니다.
- 진폭 계산: 각 캔들의 진폭(고점과 저점의 차이)을 계산하고 강세 및 약세 캔들의 평균 진폭을 계산합니다.
- 중요 캔들 식별: 상승 캔들 및 하락 캔들 모두에서 가장 중요한 5개 캔들(가장 높은 진폭)을 식별합니다.
- 보고서 생성: 상승, 하락, 중립 캔들의 수와 평균 진폭, 가장 중요한 캔들을 포함한 보고서를 생성합니다.
- 차트 댓글: 생성된 보고서를 금융상품 차트에 댓글로 표시하여 사용자가 수행한 분석을 쉽게 시각화할 수 있도록 합니다.
요약하면, 이 스크립트는 트레이더가 특정 기간의 캔들 분포와 범위를 이해하는 데 도움이 되며, 이는 기간 또는 특정 심볼에 따라 이익실현 또는 손절매 수준을 결정하는 등 정보에 근거한 트레이딩 결정을 내리는 데 유용할 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/49152
