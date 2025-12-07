거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
메타트레이더 5에서는 "심볼" 대화 상자에서 시세와 틱을 내보내거나 가져올 수 있습니다. 일부 제한 사항으로 인해 틱 내보내기에 필요한(사용 가능한) 모든 내역이 포함되지 않을 수 있습니다. 이 스크립트를 사용하면 전체 기록 또는 일부만 표준 내보내기/가져오기 기능에서 사용하는 것과 동일한 CSV 형식으로 내보낼 수 있습니다.
이 스크립트는 현재 차트의 기호를 사용합니다. 지정된 날짜 범위의 요율 및 틱 기록은 2개의 CSV 파일(MQL5/Files 폴더에 있음)에 저장됩니다. 파일 이름에는 심볼 이름, 기간(요율의 경우), 날짜 범위가 포함됩니다.
입력 매개변수
- FilterStart - 처리를 시작할 첫 번째 날짜/시간입니다;
- FilterStop - 처리할 마지막 날짜/시간(최대까지 포함);
기본적으로 두 매개변수는 모두 0이며, 이는 사용 가능한 전체 기록을 의미합니다.
