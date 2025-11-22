거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
Logarithmic Moving Average - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 9
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
위키백과에서 인용한 것입니다:
수학에서 로그 평균은 두 개의 음수가 아닌 숫자의 함수로, 그 차이를 몫의 대수로 나눈 값과 같습니다. 이 계산은 열 및 질량 전달과 관련된 공학 문제에 적용할 수 있습니다.
그대로 사용하거나 목적에 맞게 추가 개발하기
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/49019
DSS 브레서트
DSS 브레서트 - 월터 브레서트의 이중 평활 스토캐스틱 인디케이터. DSS 지표 값의 해석은 스토캐스틱 지표와 유사하며, 80 이상이면 과매수, 20 미만이면 과매도 시장을 나타냅니다.UltraFatl
이 신호 추세 인디케이터는 디지털 Fatl 필터의 판독값과 여러 신호선의 추세 방향 분석을 기반으로 합니다. 이 인디케이터의 추세 방향은 히스토그램의 색상으로, 추세의 강도는 폭으로 결정됩니다.
평균 일일 범위
일일 평균 범위 표시기.Confluence Index Stoch+RSI+MACD
MULTI TF Confluence Index Stoch+RSI+MACD