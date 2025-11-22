위키백과에서 인용한 것입니다:

수학에서 로그 평균은 두 개의 음수가 아닌 숫자의 함수로, 그 차이를 몫의 대수로 나눈 값과 같습니다. 이 계산은 열 및 질량 전달과 관련된 공학 문제에 적용할 수 있습니다.









