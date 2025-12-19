티틱 임파스 손익분기점 메타트레이더 스크립트는 지정된 매개변수에 따라 하나 이상의 포지션에 대해 손익분기점에 손절매를 조정하도록 설계된 간단한 도구 역할을 합니다. 이 스크립트는 MT4 및 MT5 플랫폼 모두와 호환됩니다.





손익분기점 또는 티틱 임파스는 거래의 수익이 0이 되는 가격 수준을 나타냅니다. 포지션을 티틱 임파스 손익분기점으로 설정하면 손절매가 포지션 개시가에 맞춰집니다. 이 전략은 수익이 누적되는 동시에 거래가 마이너스 영역으로 돌아가지 않고 안전하게 유지되도록 할 때 유용합니다.





단일 거래의 손절가를 시가에 맞춰 수동으로 조정하는 것은 비교적 간단한 작업이지만 수많은 포지션을 개별적으로 관리하는 것은 번거롭고 시간이 많이 소요될 수 있습니다. MT4/MT5용 티틱 임파스 손익분기점 스크립트는 이 과정을 간소화하여 여러 포지션을 거래하는 트레이더에게 효율성과 편의성을 제공합니다.







