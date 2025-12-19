당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
Titik Impas Breakeven - MetaTrader 5용 스크립트
- 조회수:
- 7
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
티틱 임파스 손익분기점 메타트레이더 스크립트는 지정된 매개변수에 따라 하나 이상의 포지션에 대해 손익분기점에 손절매를 조정하도록 설계된 간단한 도구 역할을 합니다. 이 스크립트는 MT4 및 MT5 플랫폼 모두와 호환됩니다.
손익분기점 또는 티틱 임파스는 거래의 수익이 0이 되는 가격 수준을 나타냅니다. 포지션을 티틱 임파스 손익분기점으로 설정하면 손절매가 포지션 개시가에 맞춰집니다. 이 전략은 수익이 누적되는 동시에 거래가 마이너스 영역으로 돌아가지 않고 안전하게 유지되도록 할 때 유용합니다.
단일 거래의 손절가를 시가에 맞춰 수동으로 조정하는 것은 비교적 간단한 작업이지만 수많은 포지션을 개별적으로 관리하는 것은 번거롭고 시간이 많이 소요될 수 있습니다. MT4/MT5용 티틱 임파스 손익분기점 스크립트는 이 과정을 간소화하여 여러 포지션을 거래하는 트레이더에게 효율성과 편의성을 제공합니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/48091
틱 데이터를 압축하여 .tcs MQ 파일보다 최대 3.5배 더 컴팩트한 형태로 저장할 수 있습니다. 또한 3바이트를 읽는 데 60바이트의 MqlTick 구조를 읽는 것보다 시간이 덜 걸리기 때문에 빠른 작업이 가능합니다.MARSICD
두 가지 RSI 지표를 기반으로 한 추세 지표입니다.
Dedicated functions to read and write object properties.Momentum Color Fill
The Momentum Technical Indicator measures the change of price of a financial instrument over a given time span.