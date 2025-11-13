당사 팬 페이지에 가입하십시오
자세히 보기: 퀵트레이드키 123 EA는 효율적이고 신속한 시장 대응을 위해 설계되었습니다. 단 한 번의 키 입력으로 차트 보기에서 바로 거래할 수 있습니다. 다음은 기능에 대한 간략한 요약입니다:
'1' 키: 미리 정의된 랏 크기로 매수 포지션을 엽니다. 키 '2': 미리 정의된 랏 크기로 매도 포지션을 엽니다. 키 '3': 지정된 매직넘버에 따라 EA가 개설한 모든 오픈 포지션을 청산합니다. EA는 사용하기 쉬우며 키보드를 통해 효과적이고 즉각적인 거래 제어를 원하는 초보자 및 숙련된 트레이더 모두 사용할 수 있습니다.
적용 범위: EA는 모든 통화쌍과 차트주기에 적합합니다. 최적의 성능과 신속한 체결을 위해 낮은 스프레드와 원활한 시장 접근을 권장합니다.
설치: EA를 원하는 차트에 드래그하고 MetaTrader에서 자동매매가 활성화되어 있는지 확인하면 EA가 거래를 체결할 수 있는 권한이 부여됩니다. 입력 설정에서 필요에 따라 매직넘버를 구성합니다.
중요: 이 EA는 사용자가 기본 개념과 관련 위험을 완전히 이해하지 않는 한 실거래 계좌에서 사용할 수 없습니다. 먼저 데모 계좌에서 EA를 테스트하여 동작에 익숙해지는 것이 좋습니다.
