과거 수준은 기술적으로 가장 많이 반복된 가격으로 여겨지는 심볼의 수명 기간 동안의 가격입니다. 재무적 관점에서 이러한 가격은 전용 심볼 차트에 그림자가 드리워진 금융 환경의 경제적 조건의 중요한 한계입니다. 과학적 자료에 따르면 이러한 수준은 재무적 한계/단계와 연결되어 있으며, 해당 심볼에 대한 재무 단계가 변경되지 않는 한 가격/환율은 해당 수준을 쉽게 통과할 수 없습니다. 이것이 바로 트레이더가 과거 레벨로 시장 분석을 강화해야 하는 강력한 이유입니다.

저는 캔들 형성 분석 관점에서 이러한 레벨에 대한 구조적 관점을 만들려고 노력했습니다. 이러한 레벨에서 가격/환율 움직임은 캔들 모양에 가장 큰 영향을 미칩니다. 예를 들어, 가격의 강한 레벨이 있다면 해당 가격/환율 또는 그 주변에 많은 자금이 잠자고 있기 때문에 가격 점프가 발생해야 합니다.

이 개념을 고려하여 두 가지 규칙이 개발되었습니다:

규칙 1 (고점 레벨의 상승 캔들): 종가-저점 > 점프 팩터인 경우

(고점에서 상승 캔들): 종가-저점 > 점프 팩터 & (종가-저점)/(고점-저점)> 비율

규칙을 더 명확하게 설명하기 위해 두 개의 이미지가 준비되어 있습니다.

이미지1: 동일한 동작으로 S/R 레벨에서 점프하는 경우(지지대의 상승 캔들처럼)





이미지2: S/R 레벨에서 점프하지만 역방향(저항 아래 황소 캔들처럼)





이러한 규칙(규칙 선택 가능)을 기반으로 두 개의 다른 매트릭스(sup_mat 및 res_mat)로 데이터를 수집하는 인디케이터가 개발되었습니다. 데이터를 수집하는 동안 선택한 규칙을 따르는 S/R 레벨의 수가 화면에 표시됩니다. 수집된 데이터에 대해 K-means 방식으로 클러스터링하는 데 사용된 라이브러리는 Hense, AlgLib(dataanalysis.mqh) 입니다. 결과는 지지 및 저항 수준 데이터의 열로 표시됩니다.

레벨을 향상시킨 후 분석된 동일한 심볼로 차트를 열고 클러스터링 프로세스에 따라 해당 차트 위에 모든 레벨(클러스터)을 그립니다. 지표의 일부 매개 변수를 화면에서 변경하여 보다 사용자 친화적으로 만들 수 있습니다. 다음은 도구와 그 결과의 화면 그래픽을 간략하게 설명한 그림입니다.

이미지 3: 지표 화면





이미지 4: 차트에 레벨 결과 자동 그리기

결론적으로 이 도구는 아주 기본적인 규칙만 있어도 매우 강력하며 레벨은 강력한 지지 및 저항 동작을 보입니다. 더 많은 규칙을 추가할 수 있으며 코드가 쉬운 모드에 있어 더 많은 규칙을 추가하여 향상시킬 수 있습니다. 추가 규칙을 추가하고, 클러스터링 영역을 나누고, 해당 영역에 더 많은 전용 클러스터링을 만들고, 레벨을 수정하기 전에 최대 거리를 검색하면 도구를 더욱 개선할 수 있습니다. 더 많은 것을 원하시는 분은 저에게 연락주세요.



