코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

Slope Entry Points - MetaTrader 5용 지표

Andrei Khrushchev | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
21
평가:
(11)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

기본 기울기 이동 평균과 구름 주위를 기반으로 하는 표시기입니다.

표시기는 두 가지 유형의 신호를 표시합니다: 준비 - 점과 진입 - 화살표.


    MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
    원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/48711

    시더스 인디케이터 기반 트레이딩 신호 모듈 시더스 인디케이터 기반 트레이딩 신호 모듈

    MQL5 마법사용 거래 신호 모듈. 포지션 개시 신호는 시더스 인디케이터의 컬러 화살표가 나타나는 것입니다.

    OpenCL 테스트 OpenCL 테스트

    소프트웨어 구현에 비해 계산 속도가 약 100배 빨라진 OpenCL의 만델브로 프랙탈 계산의 작은 작동 예제입니다.

    댓글 댓글

    간단한 댓글입니다.

    스탈린 지표를 기반으로 한 거래 신호 모듈 스탈린 지표를 기반으로 한 거래 신호 모듈

    MQL5 마법사용 트레이딩 신호 모듈입니다. 포지션 개시 신호는 스탈린 인디케이터의 컬러 화살표가 나타나는 것입니다.