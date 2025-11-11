이 코드 블록을 사용하면 루프를 사용하지 않고 마지막 마감된 거래 데이터를 가져올 수 있습니다.

변수를 만들어 현재 날짜 시작 시간을 설정합니다. (이 작업을 반드시 할 필요는 없습니다.)

차트 출력을 인쇄할 다른 변수를 만들어 다른 코드 블록에서도 사용할 수 있습니다. ( 반드시 이렇게 할 필요는 없습니다.)

이렇게 이 코드를 OnTick(); 함수 안에 사용하면 모든 틱에 대한 결과를 표시합니다. 바 하나에 대해서도 설정할 수 있습니다.

string DayStart = "00:00" ; double LastClosed_Profit; string TradeSymbol, TradeType; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { CheckLastClosed(); } void CheckLastClosed() { datetime HistoryTime = StringToTime (DayStart); if ( HistorySelect (HistoryTime, TimeCurrent ())) { int Total = HistoryDealsTotal (); ulong Ticket = HistoryDealGetTicket (Total - 1 ); LastClosed_Profit = NormalizeDouble ( HistoryDealGetDouble (Ticket, DEAL_PROFIT ), 2 ); TradeSymbol = HistoryOrderGetString (Ticket, ORDER_SYMBOL ); if ( HistoryDealGetInteger (Ticket, DEAL_TYPE ) == DEAL_TYPE_BUY ) { TradeType = "Sell Trade" ; } if ( HistoryDealGetInteger (Ticket, DEAL_TYPE ) == DEAL_TYPE_SELL ) { TradeType = "Buy Trade" ; } Comment ( "

" , "Deals Total - : " , Total, "

" , "Last Deal Ticket - : " , Ticket, "

" , "Last Closed Profit -: " , LastClosed_Profit, "

" , "Last Trade was -: " , TradeType); } }

이 방법으로 HistorySelect(); 함수를 사용하면 전체 거래 내역 (계좌 개설 초기부터)을 가져올 수 있습니다.



HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ());



