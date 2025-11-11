거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 코드 블록을 사용하면 루프를 사용하지 않고 마지막 마감된 거래 데이터를 가져올 수 있습니다.
- 변수를 만들어 현재 날짜 시작 시간을 설정합니다. (이 작업을 반드시 할 필요는 없습니다.)
- 차트 출력을 인쇄할 다른 변수를 만들어 다른 코드 블록에서도 사용할 수 있습니다. ( 반드시 이렇게 할 필요는 없습니다.)
- 이 코드를 OnTick(); 함수 안에 사용하면 모든 틱에 대한 결과를 표시합니다. 바 하나에 대해서도 설정할 수 있습니다.
// 변수 string DayStart = "00:00"; // 하루 시작 시간 double LastClosed_Profit; // 마지막 마감 거래 수익 string TradeSymbol, TradeType; // 전문가 초기화 -------------------- int OnInit() { return(INIT_SUCCEEDED); } // 전문가 초기화 ------------------- void OnDeinit(const int reason) { } // 전문가 온틱 -------------------------- void OnTick() { // 마지막 마감 거래를 확인합니다. CheckLastClosed(); } //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //|| //+------------------------------------------------------------------+ void CheckLastClosed() { datetime HistoryTime = StringToTime(DayStart); // '일 시작부터 현재 시간까지의 기록 if(HistorySelect(HistoryTime,TimeCurrent())) { int Total = HistoryDealsTotal(); // 마지막 거래 티켓 번호를 가져와서 선택하여 추가 작업을 진행합니다. ulong Ticket = HistoryDealGetTicket(Total -1); // 필요한 것을 얻으세요. LastClosed_Profit = NormalizeDouble(HistoryDealGetDouble(Ticket,DEAL_PROFIT),2); TradeSymbol = HistoryOrderGetString(Ticket,ORDER_SYMBOL); // 매도 거래를 식별합니다. if(HistoryDealGetInteger(Ticket,DEAL_TYPE) == DEAL_TYPE_BUY) { TradeType = "Sell Trade"; } // 구매 거래 식별 if(HistoryDealGetInteger(Ticket,DEAL_TYPE) == DEAL_TYPE_SELL) { TradeType = "Buy Trade"; } // 차트 아웃풋. Comment("\n","Deals Total - : ", Total, "\n","Last Deal Ticket - : ", Ticket, "\n", "Last Closed Profit -: ", LastClosed_Profit, "\n", "Last Trade was -: ", TradeType); } } //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+
이 방법으로 HistorySelect(); 함수를 사용하면 전체 거래 내역 (계좌 개설 초기부터)을 가져올 수 있습니다.
// 전체 기록 가져오기 HistorySelect(0,TimeCurrent());
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/49374
