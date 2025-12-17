당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
Fair Value Gap - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 4
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
공정가치 갭은 강세의 경우 첫 번째 캔들 고점과 세 번째 캔들 저점, 약세의 경우 첫 번째 캔들 저점과 세 번째 캔들 고점 사이에 1포인트 이상의 불균형이 있을 때 ICT의 스마트 머니 개념에서 사용됩니다.
인디케이터 설정에서 FVG의 색상을 사용자 지정할 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/48116
엘더 임펄스 시스템에 따라 막대 색상이 지정된 MACD 히스토그램.불스베어스
거래량 값을 계산에 사용하는 추세 인디케이터로, 컬러 구름 형태로 디자인되었습니다. 상승 및 하락 인디케이터의 개선된 버전입니다. 시장의 첫 번째 충동과 그 충동이 얼마나 지속될지 파악하는 것이 목적입니다.
이 기능은 거래를 개시하는 주요 로직을 수행합니다. 사용자가 제공한 심볼 정보와 매개변수를 기반으로 개시 가격, 이익실현가, 손절가를 계산합니다. 심볼, 거래량, 주문 유형, 슬리피지, 코멘트, 매직넘버 등 필요한 정보가 포함된 거래 요청(MqlTradeRequest)을 준비합니다. OrderSend 함수를 호출하여 거래 요청을 전송하고 결과를 받습니다. 심볼별 주문 유형 설정: 심볼의 주문 체결 정책에 따라 주문 체결 유형(체결 또는 취소, 즉시 또는 취소 또는 반환)을 결정합니다. GetMinTradeLevel 함수: 심볼의 동결 레벨과 스톱 레벨을 기준으로 최소 거래 레벨을 계산합니다. 최소 레벨이 특정 한도 이내가 되도록 조정하고 결과를 반환합니다.PEMA
PEMA - Pentuple Exponential Moving Average.