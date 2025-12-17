공정가치 갭은 강세의 경우 첫 번째 캔들 고점과 세 번째 캔들 저점, 약세의 경우 첫 번째 캔들 저점과 세 번째 캔들 고점 사이에 1포인트 이상의 불균형이 있을 때 ICT의 스마트 머니 개념에서 사용됩니다.

인디케이터 설정에서 FVG의 색상을 사용자 지정할 수 있습니다.





