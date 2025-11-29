거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
브로커가 미국, 영국 또는 호주 일광 절약 시간제(DST) 일정을 따르는지 확인하는 스크립트입니다.
이 스크립트는 일광 절약 시간 변경이 예상되는 날짜에 현재 차트의 H1 차트 막대를 스캔하고 이 막대의 서버(막대) 시간 변화를 비교하여 브로커의 DST 일정을 확인할 수 있습니다.
알고리즘은 간단하고 빠릅니다. 또한 다른 알고리즘처럼 경제 캘린더 이벤트에 대한 가격 반응에 의존하지 않기 때문에 전략 테스터에서 제대로 작동합니다 .
DST_AU 일정:
- 서버 DST는 10월 첫째 일요일(+1)에 시작하여 4월 첫째 일요일(-1)에 종료됩니다.
- 출처: https: //www.timeanddate.com/time/change/australia/sydney
DST_UK 일정:
- 서버 dst는 3월 마지막 일요일(+1)에 시작하여 10월 마지막 일요일(-1)에 끝납니다.
- 출처: https: //www.timeanddate.com/time/change/uk/london
DST_US 일정:
- 서버 dst는 3월 둘째 일요일(+1)에 시작하여 11월 첫째 일요일(-1)에 끝납니다.
- 출처: https: //www.timeanddate.com/time/change/usa/new-york
DST_NONE 일정:
- 서버는 여름 동안 시계를 전달하지 않습니다.
다른 Fx 브로커에서 스크립트를 실행한 후의 샘플 출력입니다:
/*
Server : Exness-MT5Trial
Time : 2024.03.13 12:25:13
Offset : GMT+0
DST_NONE
*/
다른 브로커
/*
서버 : OctaFX-Demo
시간 : 2024.03.14 00:27:05
오프셋 : GMT+2
DST_UK : 서버 dst는 3월 마지막 일요일(+1)에 시작하여 10월 마지막 일요일(-1)에 종료됩니다
*/ */
세 번째 브로커:
/*
서버 : ICMarketsSC-Demo
시간 : 2024.03.14 01:42:54
오프셋 : GMT+3
DST_US : 서버 dst는 3월 둘째 일요일(+1)에 시작하여 11월 첫째 일요일(-1)에 끝납니다
*/ */
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/48650
