브로커가 미국, 영국 또는 호주 일광 절약 시간제(DST) 일정을 따르는지 확인하는 스크립트입니다.

이 스크립트는 일광 절약 시간 변경이 예상되는 날짜에 현재 차트의 H1 차트 막대를 스캔하고 이 막대의 서버(막대) 시간 변화를 비교하여 브로커의 DST 일정을 확인할 수 있습니다.

알고리즘은 간단하고 빠릅니다. 또한 다른 알고리즘처럼 경제 캘린더 이벤트에 대한 가격 반응에 의존하지 않기 때문에 전략 테스터에서 제대로 작동합니다 .

DST_AU 일정:

서버 DST는 10월 첫째 일요일(+1)에 시작하여 4월 첫째 일요일(-1)에 종료됩니다.

출처: https: //www.timeanddate.com/time/change/australia/sydney





DST_UK 일정:

서버 dst는 3월 마지막 일요일(+1)에 시작하여 10월 마지막 일요일(-1)에 끝납니다.

출처: https: //www.timeanddate.com/time/change/uk/london





DST_US 일정:

서버 dst는 3월 둘째 일요일(+1)에 시작하여 11월 첫째 일요일(-1)에 끝납니다.

출처: https: //www.timeanddate.com/time/change/usa/new-york





DST_NONE 일정:

서버는 여름 동안 시계를 전달하지 않습니다.





다른 Fx 브로커에서 스크립트를 실행한 후의 샘플 출력입니다:

다른 브로커

세 번째 브로커:











