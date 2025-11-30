거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
Intraday Currencies Performance - MetaTrader 5용 지표
5
-
개별 통화에 대한 간단한 전망대입니다.
선 색상, 선 너비, 글꼴 크기를 선택할 수 있습니다.
일별 시작은 기본적으로 00:00이지만 하루를 시작하는 시간과 분을 변경할 수 있습니다.
EUR이 +1%이고 USD가 -0.50%이면 EURUSD 크로스는 1.50%(1-(-0.50%)이며 다른 모든 크로스도 마찬가지입니다.
