이 문서 시리즈는 작성 중입니다. 앞으로 진행됨에 따라 새로운 문서의 소스 코드가 이 라이브러리에 추가될 예정입니다.

개발 및 변경 사항을 더 잘 모니터링하려면 문서가 게시된 순서대로 코드를 검토하는 것이 좋습니다.

이 단계에서 라이브러리의 일반적인 구성은 다음과 같습니다:





문서(3부)의 Expert Advisor에 대한 테스트 결과의 예입니다:









개발 프로세스에 대한 자세한 설명이 포함된 게시된 문서 목록:

다중 통화 어드바이저 개발하기(1부): 여러 트레이딩 전략의 협업

트레이딩 전략에는 여러 가지가 있습니다. 위험 분산과 트레이딩 결과의 지속 가능성 증대라는 관점에서 여러 전략을 병렬로 사용하는 것이 유용할 수 있습니다. 그러나 각 전략이 별도의 어드바이저로 구현되면 하나의 트레이딩 계좌에서 공동 작업을 관리하기가 훨씬 더 어려워집니다. 이 문제를 해결하려면 하나의 전문가 어드바이저에서 다양한 트레이딩 전략의 작업을 구현하는 것이 좋습니다.





우리는 여러 병렬 전략을 가진 다중 통화 어드바이저를 계속 개발할 것입니다. 시장 포지션 개설과 관련된 모든 작업을 전략 수준에서 전략을 관리하는 전문가 수준으로 이전해 보겠습니다. 전략 자체는 시장 포지션을 개설하지 않고 가상으로만 거래할 수 있습니다.





우리는 이미 여러 병렬 전략이 있는 다중 통화 어드바이저를 개발하는 데 어느 정도 진전을 이루었습니다. 축적된 경험을 고려하여 솔루션의 아키텍처를 검토하고 너무 앞서 나가기 전에 개선하려고 노력할 것입니다.





다중 통화 어드바이저 개발을 시작하면서 이미 어느 정도 성과를 거두었고 여러 차례 코드 개선 작업을 수행했습니다. 그러나 어드바이저가 보류 중인 주문을 처리하지 못하고 터미널을 다시 시작한 후 작업을 재개할 수 없었습니다. 이러한 기능을 추가해 보겠습니다.

전체 코드는 파일 수가 많기 때문에 첨부된 아카이브에 있습니다. 전문가 폴더에 압축을 풉니다. 내부의 파일은 개별 문서와 관련된 폴더로 나뉩니다. 모든 파트의 코드가 아카이브에 추가되었지만 현재는 파트 1과 파트 2에만 번역된 주석이 있습니다.

보이는 두 개의 소스 코드 파일은 사용되지 않으며 게시할 때만 필요합니다.