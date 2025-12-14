거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
EA는 매수 포지션만 거래하며 SL과 TP는 사용하지 않습니다.
설정:
- "---------- 일반 ----------"
- 댓글
- 거래 시작
- 거래 종료
- Prder가 닫혔습니다.
- "---------- 위험 및 자금 관리 ----------"
- Lots
- 각 심볼의 오픈 포지션 한도
- 모든 심볼의 일일 거래 횟수 제한
테스트는 표준 설정으로 수행되었습니다. 계좌 10,000달러, 레버리지 100. 심볼 US30.
