"MQL5를 이용한 알고리즘 트레이딩을 위한 신경망" 책의 예시 - MetaTrader 5용 expert
이 책은 여러분들이 신경망에 대해 공부하기 시작하고 신경망을 MQL5의 트레이딩 로봇에 통합하기 위해 알아야 할 모든 것을 다루는 7개의 챕터로 구성되어 있습니다. 따라하기 쉬운 설명을 통해 머신 러닝의 기초를 배우고 컨볼루션 및 반복 모델을 포함한 다양한 유형의 신경망과 더 복잡한 아키텍처 솔루션 및 주의 메커니즘에 대해 알아보세요.
이 책은 여러분이 MQL5 환경 내에서 이러한 솔루션을 트레이딩 로봇에 통합하는 데 도움이 되도록 다양한 실용적인 예제를 제공합니다. 또한 이 책은 배치 정규화 및 드롭아웃과 같은 모델 수렴을 개선하기 위한 다양한 방법을 다룹니다.
또한 저자는 신경망을 훈련하고 트레이딩 전략에 포함시키는 방법에 대한 실용적인 지침을 설명합니다. 여러분은 트레이딩 Expert Advisors를 만들고 새로운 데이터에서 훈련된 모델의 성능을 테스트하고 실제 금융 시장에서 잠재력을 평가하는 방법을 배우게 될 것입니다.
"MQL5를 이용한 알고리즘 트레이딩을 위한 신경망"은 단순한 책이 아니라 고급 의사결정 기법을 트레이딩 알고리즘에 통합하고 여러분의 재무를 개선하는 데 도움이 되는 편리한 가이드입니다. 지금 바로 머신 러닝의 고급 기능을 학습하고 여러분의 트레이딩을 한 단계 업그레이드하세요.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/48097
책의 마지막 일곱 번째 부분에서는 MetaTrader 5용 프로그램을 개발할 때 유용한 MQL5 API의 고급 기능에 대해 설명합니다. 여기에는 맞춤형 종목 심볼, 내장된 경제 달력 이벤트에 대해서는 물론 네트워킹, 데이터베이스, 암호화와 같은 범용적인 기술이 포함됩니다.MQL5 Programming for Traders - 책의 소스 코드. 파트 6
"MQL5 Programming for Traders" 파트 6에서는 MQL5 언어의 핵심인 트레이딩 자동화에 대해 알아볼 것입니다. 우리는 금융상품 사양 및 트레이딩 계좌 설정과 같은 기본적인 것들부터 시작하게 될 것입니다. 이는 Expert Advisors를 제대로 운영하기 위한 전제 조건입니다.