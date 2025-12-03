거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
Class For Working With Databases In A Simplified Manner - MetaTrader 5용 라이브러리
시뮬레이션에서 생성된 통계를 저장하기 위해 SQLite 데이터베이스로 작업하고 싶었지만, 데이터베이스에 내장된 함수로 작업하는 것이 매우 어렵고 시간이 많이 걸린다는 것을 일찍 깨달았습니다. 그래서 작업을 쉽게 하기 위해 간단한 클래스와 함수를 만들기로 결정했습니다.
개발자가 이 클래스를 사용하려면 코드에 파일을 포함시키고 개체 databases.xxxxfunction_name()을 호출하기만 하면 됩니다.
이 함수는 수천 개의 데이터 포인트를 추출하고 저장하는 데 매우 유용했습니다.
