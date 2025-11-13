당사 팬 페이지에 가입하십시오
Simple Yet Effective Breakout Strategy - MetaTrader 5용 expert
필터를 자유롭게 수정/추가하여 나만의 고유한 버전의 전략을 만들 수 있습니다.
전략의 기본 전제는 다음과 같습니다:
- 가격이 n 막대 고점을 돌파하자마자 매수/매도합니다.
- 가격이 n 막대 아래로 내려가면 바로 매도/매도합니다.
2013~2023년 USDJPY에서 백테스트를 거쳐 결과를 더 개선할 수 있는지 확인해 봅시다!
이 스크립트에서 가치를 찾으셨기를 바랍니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/49272
이 방법을 금융 시장에 적용하면 일반적으로 가격이 '정상' 수준에서 과도하게 벗어나는 순간을 식별하는 데 사용됩니다.
