당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
Harmonic Moving Average - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 12
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
Investopedia에서 인용
조화 평균이란 무엇인가요?
조화 평균은 관측치 또는 계열의 항목 수를 계열 내 각 숫자의 역수로 나누어 계산한 수치 평균입니다. 따라서 조화 평균은 역수의 산술 평균의 역수입니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/49004
MPC 인디케이터는 해당 기간의 극한값으로 간단한 채널을 구축합니다. 최고최저범위(HLR) 지표를 기반으로 거래 시스템(채널 브레이크아웃)을 추가로 시각적으로 제어할 수 있도록 설계되었습니다.HLR
최고최저범위(HLR) 인디케이터는 X 막대의 최대 - 최소 범위 내에서 가격의 상대적 위치를 결정합니다. 가격이 범위의 하단(새 최저)에 있으면 표시기 값은 0이고, 가격이 범위의 상단(새 최고)에 있으면 표시기 값은 1(또는 100%)입니다.
두 이동평균 크로스오버 전략은 금융 시장에서 가장 일반적인 트레이딩 전략 중 하나입니다. 이 전략은 두 이동평균(보통 장기 및 단기)을 사용하는 것을 기반으로 하며 두 이동평균의 크로스오버에 따라 포지션 진입 신호를 보냅니다.Quotes Monitoring (memory-mapped file)
This Expert Advisor is example of use of the Memory Mapping DLL for working with File Mapping functions. In this example the Expert Advisor create a virtual (memory-mapped) file and start to update the quotes on symbol. Using this way, Expert Advisors can exchange data (for example, quotes) using common memory-mapped file.