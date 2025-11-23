MPC 인디케이터는 해당 기간의 극한값으로 간단한 채널을 구축합니다. 최고최저범위(HLR) 지표를 기반으로 거래 시스템(채널 브레이크아웃)을 추가로 시각적으로 제어할 수 있도록 설계되었습니다.

최고최저범위(HLR) 인디케이터는 X 막대의 최대 - 최소 범위 내에서 가격의 상대적 위치를 결정합니다. 가격이 범위의 하단(새 최저)에 있으면 표시기 값은 0이고, 가격이 범위의 상단(새 최고)에 있으면 표시기 값은 1(또는 100%)입니다.