모든 주문 이 EA는 이전 EA를 수정한 것입니다.

사용 방법 :

1. 모든 심볼에 대해 이 EA를 추가합니다.

2. 주문에 대한 TP, SL, 추적, 종가, 이익 또는 손실의 임계 값에 필요한 변수 값을 설정합니다.

3. 이 EA는 특정 매직 넘버를 기반으로하지 않으며, 모바일 장치에서 주문하면 주문이 EA에 의해 수정됩니다 (SL, TP 및 Trailing).





수정 기능은 :

1. 5개의 버튼으로 분리









2. 매개 변수 값에 따라 이익에 도달하면 모든 주문을 자동으로 닫습니다 : "CLOSE IF PROFIT-xxxx" (사용하지 않으면 0으로 채우십시오).

--> 100.0을 채우면 수익이 $100에 도달하면 모든 주문을 자동 청산합니다.

-->0.0을 채우면 이 기능이 활성화되지 않습니다.



3. 매개변수 값에 따라 손실에 도달하면 모든 주문 자동 청산 : "CLOSE IF LOSS-xxxx" (사용하지 않을 경우 0으로 채움)

--> 70.0으로 채우면 손실이 -$70에 도달하면 모든 주문이 자동 청산됩니다.

--> 0.0을 채우면 이 기능이 활성화되지 않습니다.









좋은 거래 되세요....

거래 내역 업데이트:

- 버튼 추가 매수 닫기

- 버튼 추가 매도 닫기

- 사용하지 않는 매개변수"Lots" 제거