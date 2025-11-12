당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
Trailing with Close by Button and Profit - MetaTrader 5용 expert
- 조회수:
- 10
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
모든 주문 이 EA는 이전 EA를 수정한 것입니다.
사용 방법 :
1. 모든 심볼에 대해 이 EA를 추가합니다.
2. 주문에 대한 TP, SL, 추적, 종가, 이익 또는 손실의 임계 값에 필요한 변수 값을 설정합니다.
3. 이 EA는 특정 매직 넘버를 기반으로하지 않으며, 모바일 장치에서 주문하면 주문이 EA에 의해 수정됩니다 (SL, TP 및 Trailing).
수정 기능은 :
1. 5개의 버튼으로 분리
2. 매개 변수 값에 따라 이익에 도달하면 모든 주문을 자동으로 닫습니다 : "CLOSE IF PROFIT-xxxx" (사용하지 않으면 0으로 채우십시오).
--> 100.0을 채우면 수익이 $100에 도달하면 모든 주문을 자동 청산합니다.
-->0.0을 채우면 이 기능이 활성화되지 않습니다.
3. 매개변수 값에 따라 손실에 도달하면 모든 주문 자동 청산 : "CLOSE IF LOSS-xxxx" (사용하지 않을 경우 0으로 채움)
--> 70.0으로 채우면 손실이 -$70에 도달하면 모든 주문이 자동 청산됩니다.
--> 0.0을 채우면 이 기능이 활성화되지 않습니다.
좋은 거래 되세요....
거래 내역 업데이트:
- 버튼 추가 매수 닫기
- 버튼 추가 매도 닫기
- 사용하지 않는 매개변수"Lots" 제거
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/49365
표준 편차 지표를 기반으로 한 추세 강도의 최대 시각적 지표입니다.JBrainTrend1Stop
가격 시계열의 예비 평균을 사용하여 BrainTrend1 거래 시스템의 데이터에 따라 손절매 레벨 라인을 구축하는 지표입니다.
현재 차트 주기와 다른 두 차트 주기가 겹치는지 여부를 감지합니다.Open Range BreakOut Indicator for MetaTrader 5
The Open Range Breakout (ORB) indicator is a powerful technical analysis tool that identifies and tracks price breakouts from the opening range of trading sessions. This indicator is based on the concept that the high and low prices established during the first minutes of a trading session often serve as significant support and resistance levels throughout the remainder of the day. The indicator automatically calculates the opening range based on user-defined time periods, plots multiple price targets, and provides visual and audio alerts for potential trading opportunities. It is designed to help traders identify high-probability breakout trades and retest scenarios.