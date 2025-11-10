학습자를 위한 간단한 인디케이터 코드로, 수직선을 움직여 숨김 막대를 표시함으로써 수동 백테스트에도 도움이 될 수 있습니다.

차트에 인디케이터를 추가하고 "VL"이라는 이름의 수직선 개체를 추가하면 VL 수직선을 드래그하자마자 작동이 시작됩니다.

차트에서 선을 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동하면 오른쪽에 막대가 숨겨집니다.

또한 CTRL 버튼을 눌러 막대를 오른쪽으로 1 이동하여 쉽게 백테스트를 할 수 있습니다.











