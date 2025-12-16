거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
알고리즘 실험에서 개구리 점프 동작으로 촛대를 연구했습니다. 개구리는 연못의 나뭇잎 한 블록을 뛰어넘지 않고 1번 나뭇잎에서 3번 나뭇잎까지의 거리를 뛰어넘는 것으로 간주합니다.
이 지표는 개구리 점프 실험에서 제외된 나홀로 캔들을 숨기는 표시입니다. 캔들이 황소이고 다음 캔들이 곰이고 이전 캔들 역시 곰인 경우 나홀로 캔들로 간주하여 차트에서 숨기고 곰 캔들의 경우 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
왼쪽: 숨겨진 단독 캔들, 오른쪽: 일반 차트
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/48131
