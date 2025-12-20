코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

ATR Weighted Moving Averages - MetaTrader 5용 지표

Yashar Seyyedin | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
1
평가:
(5)
게시됨:
ATR_MAs.mq5 (9.48 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

4가지 유형의 ATR 가중이동평균을 계산하는 지표입니다.

계산은 파인 스크립트 라이브러리 "TAExt by TheBacktestGuy"를 기반으로 합니다.

포함되는 유형은 다음과 같습니다:

ATRWSMA, ATRWEMA, ATRWRMA, ATRWWMA

ATR 기반 MA

    MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
    원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/48085

    SetSellLimitOrder SetSellLimitOrder

    이 스크립트는 트리거 레벨, 손절매 레벨, 이익실현 레벨을 현재 가격에서 핍 단위로 고정 값으로 설정하여 SellLimit 주문을 설정하도록 설계되었습니다.

    X와 Y X와 Y

    별도의 창에 "교차 및 공유" 지표를 막대로 작성합니다.

    Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5 Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5

    캔들 상승과 캔들 하락을 퍼센트로 표시합니다.

    Momentum Color Fill Momentum Color Fill

    The Momentum Technical Indicator measures the change of price of a financial instrument over a given time span.